Аеропорт Запоріжжя дав рідній фірмі екс-директора «Украероруху» 36 мільйонів на німецьку систему посадки

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
16 Жовтня 2017
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 11 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техвестсервіс» аеропортового обладнання на 36,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2018 року поставлять, змонтують, підключать і налаштують систему інструментального заходу літаків на посадку ILS-420 та далекомірний радіомаяк DME-415, а також навчать персонал. Виробником системи I-III категорій ІКАО є компанія «Thales» (Німеччина).
Крім того, дві дизель-генераторні установки SDMO T-12K від ТОВ «НТТ Енергія» в контейнерах у невідомій комплектації коштують по 897 тис грн. У відкритих джерелах є дані про продаж подібних генераторів щонайбільше по 334 тис грн.
Гарантійний строк складає півтора роки з поставки або рік із приймальних випробувань.
Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 36,48 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «НВП «Спец-Сервіс», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.
Співзасновником «НВП «Техвестсервіс» до 2011 року був Кирило Поліщук – екс-директор Державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») і заступник голови Державної авіаційної адміністрації, а в 2000-х роках – нардеп із фракції Партії регіонів. Раніше він очолював ДП «Зал офіційних делегацій», а його донька була дружиною екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.
Потім фірму переписали на Тараса Хижняка і Сергія Медину. Згодом місце Хижняка зайняла панамська фірма «Маквелл Інтернешнл Ес.Ей», якою керував Сергій Колесник. Людина на ім’я Сергій Колесник працювала в «Украерорусі», а потім – у КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни). У 2013 році «Украерорух» очолював Анатолій Колесник.
Нині «Техвестсервісом» володіють Медина і Тарас Гонта, власники ТОВ «Лексман Київ».
|Найменування товару
|Ціна, грн./к-т із ПДВ
|Система інструментального заходу літаків на посадку ILS-420:
1. Курсовий радіомаяк LLZ-421
2. Глісадний маяк GP-422
|25 772 979
|Далекомірний радіомаяк DME-415
|6 840 000
|Дві дизель-генераторні установки SDMO T-12K виробництва ТОВ «НТТ Енергія» у контейнерах
|897 360
|Супровідні послуги з монтажу, підключення та налаштування
|1 478 140
|Послуги з підготовки експлуатаційних кадрів
|450 000
Tеги | Обладнання, Транспорт
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