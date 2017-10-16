Аеропорт Запоріжжя дав рідній фірмі екс-директора «Украероруху» 36 мільйонів на німецьку систему посадки

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 11 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техвестсервіс» аеропортового обладнання на 36,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року поставлять, змонтують, підключать і налаштують систему інструментального заходу літаків на посадку ILS-420 та далекомірний радіомаяк DME-415, а також навчать персонал. Виробником системи I-III категорій ІКАО є компанія «Thales» (Німеччина).

Крім того, дві дизель-генераторні установки SDMO T-12K від ТОВ «НТТ Енергія» в контейнерах у невідомій комплектації коштують по 897 тис грн. У відкритих джерелах є дані про продаж подібних генераторів щонайбільше по 334 тис грн.

Гарантійний строк складає півтора роки з поставки або рік із приймальних випробувань.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 36,48 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «НВП «Спец-Сервіс», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Співзасновником «НВП «Техвестсервіс» до 2011 року був Кирило Поліщук – екс-директор Державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») і заступник голови Державної авіаційної адміністрації, а в 2000-х роках – нардеп із фракції Партії регіонів. Раніше він очолював ДП «Зал офіційних делегацій», а його донька була дружиною екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Потім фірму переписали на Тараса Хижняка і Сергія Медину. Згодом місце Хижняка зайняла панамська фірма «Маквелл Інтернешнл Ес.Ей», якою керував Сергій Колесник. Людина на ім’я Сергій Колесник працювала в «Украерорусі», а потім – у КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни). У 2013 році «Украерорух» очолював Анатолій Колесник.

Нині «Техвестсервісом» володіють Медина і Тарас Гонта, власники ТОВ «Лексман Київ».

Найменування товару Ціна, грн./к-т із ПДВ Система інструментального заходу літаків на посадку ILS-420: 1. Курсовий радіомаяк LLZ-421 2. Глісадний маяк GP-422 25 772 979 Далекомірний радіомаяк DME-415 6 840 000 Дві дизель-генераторні установки SDMO T-12K виробництва ТОВ «НТТ Енергія» у контейнерах 897 360 Супровідні послуги з монтажу, підключення та налаштування 1 478 140 Послуги з підготовки експлуатаційних кадрів 450 000

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