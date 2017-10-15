7,5 мільярда минулого тижня

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З 8 по 14 жовтня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 17,08 тисяч закупівель на загальну суму 7,45 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,97 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 400,10 ПрАТ «Фундамент» інші завершальні будівельні роботи «Роботи по реконструкції з прибудовою та надбудовою школи №42 на вул. Хорольській, 19 у Дніпровському районі м. Києва» 2. ДП «Український інститут інтелектуальної власності» 291,46 ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» Роботи з завершення будівництва гуртожитку та офісних приміщень по вул. Чигоріна, 4 в Печерському районі м. Києва 3. Служба автомобільних доріг у Львівській області 232,37 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий км 49+790 – км 78+591 Львівської області 4. Служба автомобільних доріг в Одеській області 202,80 ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, км 71+620 – км 86+860 5. ДП «Антонов» 181,76 Укроборонпром ГП «Ивченко Прогресс» капітальний ремонт та модернізацію в серію 3М, авіаційних турбореактивних двухконтурних двигунів Д-18Т серії 3, що призначені для використання в якості силових установок літака сімейства Ан-124-100. 6. Чабанівська селищна рада Києво-Святошинського району Київської області 157,12 ТОВ «Будівельна Компанія «Форум» Нове будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул.Юності,5, Чабани Києво-Святошинського району Київської області. 7. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» 154,52 ПрАТ «Укренергомонтаж» Будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція частини машинного залу 1 черги Чорнобильської АЕС для створення сховища високоактивних відходів» 8. Служба автомобільних доріг в Одеській області 130,02 ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, км 86+860 – км 104+860 9. Служба автомобільних доріг у Київській області 113,67 ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва. Під’їзд до автомобільної дороги М-03 км 0+250 – км 5+500 (45233142-6 Ремонт доріг) 10. Південне регіональне управління Державної прикордонної служби україни (Військова частина 1469) 107,78 ТОВ «Будівельна компанія «СКАЙ» Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на вл. Левітана, 113 у Київському районі м. Одеси»

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