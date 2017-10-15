НОВИНИ

15.10.2017

7,5 мільярда минулого тижня

14.10.2017

«Укрбудівці» за 154 мільйони влаштують сховище високоактивних відходів на ЧАЕС

Група Фісталів розіграла 2 мільйона маріупольської лікарні на апарати для фібриляції

«Шахта ім. Сургая» дозволила рідним фірмам підіграти на закупівлі різців за 4 мільйона

За рік мішки для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 74 мільйонів трохи подешевшали

13.10.2017

«Електроважмаш» замовив запорожцям міді на 62 мільйони, приховавши високі ціни

Медики Кличка придбали китайський томограф за 39 мільйонів

Портовики купили два електрокара Hyundai Ioniq майже за 2 мільйони

Освітяни Кіровоградщини купили вугілля на 6 мільйонів, побивши літній рекорд на антрацит

Непоп відписав своєму фавориту 400 мільйонів на дарницьку школу, через яку вже засудили двох осіб

Суд оштрафував слідчого, який обіцяв за хабар повирішувати питання з суддями та поліцією

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Поліція з порушеннями викинула «Трейд коммодіті» з «приватівським» бензином з тендеру, відмінений через баг в «Прозорро»

Директорка Національного ботсаду забула задекларувати свої бізнес-активи

12.10.2017

Кабмін ввів в оборонну програму свою «прокладку», на рахунках якої може осісти 750 мільйонів

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Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

7,5 мільярда минулого тижня

15 Жовтня 2017

Офіс «Укрпатенту» і школа у Києві, двигуни для Ан-124-100, житло для прикордонників в Одесі, скандальна школа в Чабанах, дороги Львівщини, Одещини, Київщини.

З 8 по 14 жовтня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 17,08 тисяч закупівель на загальну суму 7,45 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,97 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 400,10 ПрАТ «Фундамент» інші завершальні будівельні роботи «Роботи по реконструкції  з прибудовою та надбудовою школи №42 на вул. Хорольській,  19 у Дніпровському районі м. Києва»
2. ДП «Український інститут інтелектуальної власності» 291,46 ТОВ  «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» Роботи з завершення будівництва гуртожитку та офісних приміщень по вул. Чигоріна, 4 в Печерському районі м. Києва
3. Служба автомобільних доріг у Львівській області 232,37 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий км 49+790 – км 78+591 Львівської області
4. Служба автомобільних доріг в Одеській області 202,80 ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг,  км 71+620 – км 86+860
5. ДП «Антонов» 181,76 Укроборонпром ГП «Ивченко Прогресс» капітальний ремонт та модернізацію в серію 3М, авіаційних турбореактивних двухконтурних двигунів Д-18Т серії 3, що призначені для використання в якості силових установок літака сімейства Ан-124-100.
6. Чабанівська селищна рада Києво-Святошинського району Київської області 157,12 ТОВ «Будівельна Компанія «Форум» Нове будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул.Юності,5, Чабани Києво-Святошинського району Київської області.
7. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» 154,52 ПрАТ «Укренергомонтаж» Будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція частини машинного залу 1 черги Чорнобильської АЕС для створення сховища високоактивних відходів»
8. Служба автомобільних доріг в Одеській області 130,02 ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг,  км 86+860 – км 104+860
9. Служба автомобільних доріг у Київській області 113,67 ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-03 Північно-Східний обхід  м. Києва. Під’їзд до автомобільної дороги М-03 км 0+250 – км 5+500  (45233142-6 Ремонт доріг)
10. Південне регіональне управління Державної прикордонної служби україни (Військова частина 1469) 107,78 ТОВ «Будівельна компанія «СКАЙ» Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на вл. Левітана, 113 у Київському районі м. Одеси»

 

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