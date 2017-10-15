7,5 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
15 Жовтня 2017
Офіс «Укрпатенту» і школа у Києві, двигуни для Ан-124-100, житло для прикордонників в Одесі, скандальна школа в Чабанах, дороги Львівщини, Одещини, Київщини.
З 8 по 14 жовтня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 17,08 тисяч закупівель на загальну суму 7,45 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,97 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. КП «Житлоінвестбуд-УКБ»
|400,10
|ПрАТ «Фундамент»
|інші завершальні будівельні роботи «Роботи по реконструкції з прибудовою та надбудовою школи №42 на вул. Хорольській, 19 у Дніпровському районі м. Києва»
|2. ДП «Український інститут інтелектуальної власності»
|291,46
|ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд»
|Роботи з завершення будівництва гуртожитку та офісних приміщень по вул. Чигоріна, 4 в Печерському районі м. Києва
|3. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|232,37
|ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий км 49+790 – км 78+591 Львівської області
|4. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|202,80
|ТОВ «Березівкаагрошляхбуд»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, км 71+620 – км 86+860
|5. ДП «Антонов»
|181,76
|Укроборонпром ГП «Ивченко Прогресс»
|капітальний ремонт та модернізацію в серію 3М, авіаційних турбореактивних двухконтурних двигунів Д-18Т серії 3, що призначені для використання в якості силових установок літака сімейства Ан-124-100.
|6. Чабанівська селищна рада Києво-Святошинського району Київської області
|157,12
|ТОВ «Будівельна Компанія «Форум»
|Нове будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул.Юності,5, Чабани Києво-Святошинського району Київської області.
|7. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
|154,52
|ПрАТ «Укренергомонтаж»
|Будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція частини машинного залу 1 черги Чорнобильської АЕС для створення сховища високоактивних відходів»
|8. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|130,02
|ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, км 86+860 – км 104+860
|9. Служба автомобільних доріг у Київській області
|113,67
|ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50»
|послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва. Під’їзд до автомобільної дороги М-03 км 0+250 – км 5+500 (45233142-6 Ремонт доріг)
|10. Південне регіональне управління Державної прикордонної служби україни (Військова частина 1469)
|107,78
|ТОВ «Будівельна компанія «СКАЙ»
|Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на вл. Левітана, 113 у Київському районі м. Одеси»
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