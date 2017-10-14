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За рік мішки для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 74 мільйонів трохи подешевшали

14 Жовтня 2017

ПАТ «Сумихімпром» 13 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Титан України» паперових мішків на 74,35 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До серпня 2018 року поставлять 5,60 млн паперових мішків закритого типу з клапанами (повний перелік із цінами нижче).

Вони дещо дешевші, ніж торік. Наприклад, мішки паперові водорозчинні тришарові закритого типу з клапаном розміром 600±10*500±5*105±5 мм без логотипу замовили по 17,58 грн. У жовтні 2016 року ця ж фірма продала їх заводу по 20,34 грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 75,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Маршаліт» із Куп’янська Харківської області, що належить Олегу Литвиненку з села Грушівка Куп’янського району. Він також є співзасновником куп’янського ТОВ «Олварус» разом із підписантом суперника Сергієм Бурлакою, Валерієм Войтенком і Русланом Рєпою.

Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Роман Мандригеля, раніше відомий як начальник юридичного управління ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

Адреса електронної пошти переможця gerebyatev@ostchem-titan.com розташована на хостингу «Остхему» Фірташа і належить Віктору Жеребятьєву – провідному спеціалісту ТОВ «Сінтез Ресурс», яке за часів Януковича вигравало тендери всіх великих хімкомбінатів України під управлінням угрупування Фірташа.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
2017 р. 2016 р.
Мішок паперовий водорозчинний 3-х шаровий закритого типу з клапаном, розміром 600±10*500±5*105±5 мм, без логотипу 1 500 000 17,58 20,34
Мішок паперовий 2-х шаровий закритого типу з клапаном та щільністю паперу не менше 70 г/м2, розміром 600±10*500±5*105±5 мм, з логотипом 2 600 000 10,92 12,66
Мішок паперовий 2-х шаровий закритого типу з клапаном та щільністю паперу І шару 80-90 г/м2, II шару не менше 110 г/м2, розміром 600±10*500±5*105±5 мм, з логотипом 500 000 11,58 12,66
Мішок паперовий 3-х шаровий закритого типу з клапаном, розміром 600±10*500±5*105±5 мм, з логотипом 1 000 000 13,80 15,48
Усього: 5 600 000    

 

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