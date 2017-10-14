«Укрбудівці» за 154 мільйони влаштують сховище високоактивних відходів на ЧАЕС

ДСП «Чорнобильська АЕС» 9 жовтня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Укренергомонтаж» будівельних робіт на 154,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2019 року реконструюють частину машинного залу першої черги ЧАЕС для створення сховища високоактивних відходів. Із загальної суми 79,01 млн грн. піде на обладнання, перелік якого із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Найдорожче коштують чотири підвісні крани спеціального призначення із координатним позиціонуванням вантажопідйомністю 5 т по 4,53 млн грн./шт.

Кондиціонер Daikin FTXB50C/RXB50C замовили за 51 тис грн., тоді як у відкритих джерелах він коштує 26-35 тис грн., що в півтора рази дешевше.

Дві відеокамера Speed Dome ZIP-6252SR-X33U придбали по 57 тис грн., хоча в інтернет-магазинах їх продають у півтора рази дешевше – по 34–36 тис грн.

Мобільний монітор контролю високоактивних радіоактивних аерозолів АВРМ 203М купили за 157 тис грн. У липні на виграному цією ж фірмою тендері ЧАЕС такий монітор без позначення «високоактивних» коштував у кілька разів дорожче – 1,20 млн грн.

Підсумкова відомість ресурсів щодо будівельних робіт на опублікована, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 5,76 млн грн., тобто чотири відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,34 млн грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 155,21 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

ПрАТ «Укренергомонтаж» (не плутати з ПрАТ КП «Укренергомонтаж») входить до складу державної корпорації «Укрбуд». Фірма на 99% належить Артему Лескову з Дрогобича Львівської обл. Ще 1% має ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» Ольги Сухановської.

Лесков до квітня 2016 р. був ревізором ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій», яким володіє та ж КУА в інтересах ВЗНПІФ «Дивiденд А». Ці самі КУА і фонд володіють ТОВ «Інститут біохімічних технологій» із Богданом Гребенюком. Раніше їхнім партнером замість Гребенюка був Олег Дерев’янко – брат позафракційного нардепа Юрія Дерев’янка.

Наглядову раду переможця раніше очолював Віктор Микитась – батько Максима Микитася, президента «Укрбуду» та екс-депутата Київради від «УДАРУ» Віталія Кличка.

Найменування, характеристика обладнання Од. виміру Кількість, од. Ціна за од., євро Ціна од., грн. Кран підвісний з координатним позиціонуванням спеціального призначення, вантажопідйомність 5т (з електромагнітним вантажозахватним пристосуванням, підкрановими шляхами, монтажем підкранових колій, крана і ПНР) шт. 4 – 4 531 000 Ввідно-розподільний пристрій, 0,4 кВ, 1600А із 6-ти колон для вводу і розподілу електроенергії, з висувними блоками, OKKEN (2 секція з АВР) шт. 1 139 712 4 372 973 Припливна установка KLG-630 (продуктивність до 200 тис. м3/год) (FRIVENT) N дв. Вентилятора-45кВт. В складі: вентиляторний блок, повітроохолоджувач, змішува­льна камера, фільтрувальний блок класу G5 к-т 3 97 831 3 062 100 Холодильна станція KSA 55-206 (з 50% резервуванням по хо­лоду) на 900 кВт холод (600кВт/300кВт) (KORF) Nэл≈300кВт шт. 5 91 360 2 859 560 Розробка технічних специфікацій на крани та вантажопідйомні пристосування к-т 1 – 1 563 515 Рециркуляційна установка KLG-630 (до 150 тис. м3/год) (FRIVENT) N дв. Вентилятора-45кВт шт. 2 48 915 1 531 050 Шафа оперативного постійного струму (ШОТ). ЩПКЭ 9802-3372-УХЛ4 шт. 1 – 1 347 324 Компресорно-конденсаторний блок, з повітряним охолоджен­ням, фреоновий контур на 60 кВт(1 робоча/1 резервна) (FRIVENT) к-т 2 41 324 1 293 431 Припливна установка KLG-250 продуктивність 20000 мЗ/год) (1 рабоча/1 резервна) (FRIVENT) в складі: вентиляторний блок, повітроохолоджувач, змішувальна камера, фільтру­вальний блок класу к-т 2 39 915 1 249 337 Припливна установка KLG-100 (продуктивність до 10 тис. м3/год) (FR1VENT) N дв. Вентилятора до 10кВт/ В складі: ве­нтиляторний блок, повітроохолоджувач, змішувальна ка­мера, фільтрувальний блок класу G5 к-т 2 34 828 1 090 108 Монітор контролю ОА радіоактивних аерозолів ,АВРМ 201L шт. 2 32 088 1 004 369 Рециркуляційний блок на 35000 мЗ/ч, KLG-150 (1 робочий / 1 резервный) (FRIVENT) Ндв вентилятора – 11 кВт к-т 2 28 175 881 885 Трансформатор сухий 6/0,4 кВ, 6PTC+Z P, TRIHAL – 1000 кВА, ІР31 шт. 2 26 639 833 803 Низьковольтний комплектний пристрій , ( 1 ввідна шафа + 1 шафа приєднань), РТЗО- 88В шт. 1 – 430 969 Блок безперебійного живлення LanPro 10-3IT (17 хв.) шт. 2 10 566 330 707 Шинопровід 1-ї секції. Canalis КТА 1600 шт. 1 9 678 302 935 Шинопровід 2-ї секції. Canalis КТА 1600 шт. 1 9 404 294 357 Відеосистема у складі: к­-т 1 6 946 217 409 1. Камера цифрова радіаційностійка Z71 з установленими освітлювачами S 36-100 (2200 люмен) – 2 шт. 2. Блок управління CCU200 – 1 шт. 3. З’єднувальні кабелі Т30-10К довжиною, метрів: 70, 90, в кевларовому обплетенні 4. Монітор 19′ – 1 шт. 5. Стійка 19′ на колесах для установки CCU200, монітора, клемної коробки – 1 шт. 6. Клемні коробки – 2шт. 7. Блок повороту/нахилу РТ85 – 2шт. 8. Пристрій перетворення відеосигналу (Twin unit) – 1 шт. 9. Переносний пульт управління R100 – 1шт. 10. Промисловий комп’ютер для системного зберігання відео – 1 Станція сбору данних ССД с ПО шт. 1 – 185 353 Контролер CPU 1516F-3 PN/DP, 1xPN IRT+ 1xPN + 1xDP, RAM 1.5, 6ES7 516-3FN00-0AB0 шт. 2 5 087 159 229 Мобільний монітор контролю ОА радіоактивних аерозолів АВРМ 203М шт. 1 5 029 157 423 Шинопровід секційний. Canalis КТА 1000 шт. 1 4 799 150 211 Шафа контролерів -примусова вентиляції. – підведення кабелів -замикаємий -заземлення (1200x2050x500), Р84205 шт. 1 – 146 853 Шафа для виносного шасі -замикаємий -підвісний – заземлення (1000x1000x300), АЕ1110 шт. 7 – 128 394 Засувка з гумованим клином А021 РМОТ DN150 PN16 з елек­троприводом REGADA МОЗ (220В) шт. 15 2 619 81 971 Батарея газового пожежогасіння БГП “Імпульс-100-2” (42-100-33) ВЕМ.СМ.70 шт. 1 – 80 353 Батарея газового пожежогасіння БГП “Імпульс-100-2” (42-100-33) П.СМ.70 шт. 1 – 79 247 Відеокамера SPEED DOME ZIP-6252SR-X33U 2,0 Мріх Starlight 1/2.8″ CMOS, 0.002 колір; об’єктив 4.5 – 148.5 мм 33х- zoom ; G.711; MicroSD; SMART; Alarm in-2/out- 1; RS-485; WDR 120dB; 3DNR; HLC; мех.ИК-фільтр; И К- підсвічування до 200м; Preset-256 ; 60 к/с; Н.265, потрійний потік, детектор руху, робоча температура -40? + 70?С; ІР66, живлення DC24V, 227 х 359.4 мм, 5500г к-т 3 2 400 75 107 ПО для робочих станцій WinCC Advanced Runtime 1024 (TIA Portal 14), 6AV2104-OFA04-OA АО шт. 2 2 105 65 896 ПО для проектування Step7 (TIA Portal 14), 6ES7822- 1AA04- 0YA5 шт. 1 1 996 62 467 Засувка з гумованим клином А020 РМОТ DN100 PN10 елек­троприводом REGADA S02 (220В) шт. 12 1 855 58 054 ПО для проектування WinCC Advanced (TIA Portal 14), 6AV2102-0AA04-0AA5 шт. 1 1 851 57 935 Спліт система DAIKIN FTXB50C/RXB50C шт. 1 – 50 892 З’єднувальні кабелі Т30-10К довжиною метрів: 70, 80,85 в кевларовому обплетенні. к-т 1 – 47 676 Шафа управління вогнезатримуючими клапанами ШУК 600x800x300 шт. 1 – 45 983 Блок детектування МЕД БДБГ-09 шт. 6 – 44 094 Модуль газового пожежогасіння МГП “Імпульс-100” (42- 100-33) ВЕМ.БК шт. 1 – 40 052 Базовий блок управління та індикації мовного оповіщення типу в моноблочному виконанні ВЕЛ- ЛЕЗш-120-600 в складі: – блок мовного оповіщення з аварійним мікрофоном БМО-120-600 – блок електроспоживання БРЖ02-24/12 – шафа коммутаційна відкрита НЗ к-т 1 – 36 010 Модуль газового пожежогасіння МГП “Імпульс-100” (42- 100-33) П.БК шт. 3 – 35 503 Клапан 3-х ходовий, Danfoss, тип VF3 DN150 шт. 5 – 33 437 Робоча станція STN01/STN02 на базі Dell OptiPlex 3040 SFF (N01803040SFF) Core І5-6500 (3.2 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 500 ГБ / Intel HD Graphics 530 / DVD+/-RW Порти USB 2.0, USB 3.0, LAN, DisplayPort, HD MI, N01803040SFF шт. 2 822 25 722 Захищений ноутбук Getac S400 процесор Intel® Core і5- 3320М vPro™, 2,6 ГГц 14-дюймовий TFT LCD HD дисплей (1366×768) 4 Гб DDR3 SATA HDD 500 Гб шт. 1 789 24 681 Блок виносний індикації БИЦ-17 шт. 6 – 23 605 Модуль аналогових входів Aï 8х U/I/RTD/TC ST, 16 bit (35 мм), 6ES7 531-7KFOO-OABO шт. 42 739 23 141 АРМ (персональний комп’ютер з монітором 23) шт. 2 665 20 822 Модуль аналогових виходів AQ 8х U/IHS, 14 bit (35 мм), 6ES7 532-5HF00-0AB0 шт. 2 661 20 700 Клапан 3-х ходовий Danfoss тип VF3 DN100 шт. 4 – 18 694 Комунікаційний модуль ICM PtP RS422/ RS485 BA: Freeport, 3964(R), USS, 6ES7 540-1АВО0-0АА0 шт. 2 491 15 372 Промисловий комп’ютер ZetPRO (Процесор: Intel Core і5- 6600,4 ядра, 3,3 (3,9) ГГц, 6 Мбайт L3., Материнська плата: Intel В150 Express ASUS В150 PRO GAMING;, Оперативна пам’ять: 2x 8 Гбайт DDR4- 2133 —для Intel., Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970, 1050 (1178) МГц, 4 Гбайт GDDR5., Накопичувач: SSD, 240-256 Гбайт + HDD, 1 Тбайт, 7200 об/мии, Блок живлення: 700 Вт, +клавіатура,+миша) Спеціалізоване програмне забезпечення СаМаР (1 ліцензія) шт. 3 453 14 171 Датчик температури термопара К-типа 30м, ТХА-1590 шт. 200 – 11 161 Клапан вогнезатримуючий с електроприводом 400×400, тип КПВЕ120 шт. 13 – 11 035 Модуль цифровых виходів DQ 32x24VDC/0.5A В А (25 мм, з фронтальним штекером), 6ES7 522-1BL10- ОААО шт. 2 340 10 656 Видеорегістратор ZIP-NVR204-32E IP- відеорегістратор 32 канали відео : Запис відео – 4МР/ЗМР/1080р/ 960р/720p/D 1 /2CIF/CIF ; Вхідний поток : 200 мб/с; Вихідний по­ток 96 мб/с; Стиснення Н264 ; Відображення відео : 4МР/ЗМР/ 1080р/ 960p/720p/D 1 /2C1F/C1F ( 4х 4МР@20, 6 х 1080р@25, 16 х 720р@25, 32 х Dl); SMART; 4 HDD – 6 ТВ (12TB); RJ- 45-2 ; HDMI – 1 ; VGA – 1; USB – 3 (Front-1); RCA In -1 ; RCA Out – 1 ; 1 x RS485; DC 12B ; рабоча температура – 10? + 55?C ; 44 ? 440 ? 341 мм ; 3090 г к-т 1 336 10 529 Модуль цифрових входів DI 32x24VDC В А (25 мм, з фронта­льним штекером), 6ES7 521-1BL10-0AA0 шт. 2 279 8 745 Блок живлення 480Вт/24В /Вх.:1фазн., мет. корпус, кріпл. на DIN-рейку, DRP024V480W1АА шт. 2 279 8 731 Пункт розподільний робочого освітлення, НЩОВ-32/12 шт. 1 – 8 726 Пункт розподільний аварійного освітлення, НЩОВ-32/12 шт. 1 – 8 726 ОС для робочих станцій Windows 7 pro, х64, FQC-00792 шт. 2 – 8 451 Переговорний комплекс КПО-5, у складі: – пульт диспетчера СД02-1 шт; – модуль визову ВМ01-А – 4 шт к-т 1 – 8 335 Комунікаційний модуль Profitais IM 155-5 DP ST, 6ES7 155- 5BA00-0AB0 шт. 14 266 8 329 Датчик температури термопара К-типа 20м, ТХА-1590 шт. 200 – 8 228 Монітор LCD 24″ TN, 1920 х 1080, матове, 16:9, 3.5 mm Mini- Jack, DVI, HDMI, VGA, 100×100 мм, 1 мс (Gray to Gray) шт. 2 222 6 945 Аппарат телефонний загальнопромисловий з тастатурним номеронабором, ТАШ-11П шт. 2 – 6 859 Гамма 102 САТ шт. 1 – 6 859 Монітор для рабочої станції 21.5” Dell Р2217Н (210- AJDQ) інтерфейси: HDMI, DisplayPort, VGA. Додаткові раз’єми: USB 2.0, USB 3.0, Дозвіл: 1920 х 1080, 210-AJDQ шт. 2 207 6 492 Датчик температури термопара К-типа 11.2м, ТХА-1590 шт. 89 – 5 617 Комутатор SCALANCE X005, 6GK5005-0BA00-1AA3 шт. 2 173 5 414 HDD NAS HDD 4TB 64MB 3SATA III шт. 2 159 4 979 GSM модем TU41 шт. 1 148 4 627 Мережева карта для рабочої станції CP 1612 А2, 6GK1161- 2АА01 шт. 2 148 4 618 Пульт мікрофонний настінний, ПМН-12 шт. 1 – 4 434 SIMATIC Memory Card 12Mb, 6ES7 954-8LE02-0AA0 шт. 1 – 4 287 Клапан повітряний регулювальний ручний 500×500, тип ВРК шт. 28 – 3 675 Шафа 6U, 600x500x373 мм (Ш*Г*В), акрилове скло, чорна шт. 1 – 3 501 Клапан повітряний регулювальний ручний 400×400, тип ВРК шт. 12 – 3 430 Клапан повітряний регулюючий ручний 350×350, тип ВРК шт. 2 – 3 430 Датчик температури Термоопір 0.5 м, ТСПУ- 0288 шт. 12 – 3 283 Апарат телефонний з тастатурним номеронабором, PANASONIC KT-TS2362 шт. 2 – 2 695 Обігрівач шаф автоматики 100Вт 220В, ОША 144*92;0.1*220;1 шт. 7 – 2 450 Датчик вологості 4…20 мА, ДВ УТ-02-ШН-/0…100/-250-Д шт. 2 – 2 297 Кронштейн для відеокамери IP SpeedDome шт. 3 68 2 143 ZTP-ZP204- 4-порт.РоЕ комутатор. 4-портів РоЕ,1порт Fast Enternet,передача даних 100Mbit кожний порт, вбудований блок живлення шт. 3 64 2 012 Антена GSM (900 / 1800 Mhz ) виносна ICS с Юм кабеля RG58, ICDDVNKOL 10 шт. 1 – 1 837 Подіум для установки обладнання оповіщення, ПШ01 шт. 1 – 1 647 Акустична система для виробничих приміщень (20Вт), 20АСГТ100П к-т 6 – 1 298 Акустична система для виробничих приміщень (10Вт), 10ГР001 к-т 2 – 1 164 БДУ (Блок дистанційного управління) шт. 1 – 984 Блок живлення для ZIP-6252SR-X33U шт. 3 29 919 Реле 24VDC, BTR Type KRA-M6/21 24 AC/DC шт. 66 – 857 ZTP-ZE803- інжектор однопортовий, 30W шт. 3 24 766 Ящик із знижувальним трансформатором ІРЗО, 220/12, ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 шт. 3 – 661 Терморегулятор (термостат) для обігрівачів шаф автоматики Plastiin, РТНТ шт. 7 – 299 Акумулятор 4,5А/ч, 12В шт. 4 – 269 Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 63, з розчіплювачем, номінальний струм 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-10 шт. 54 – 220 Бокс для БДУ шт. 1 – 202 Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-З ГАЗ НЕ ВХОДИТИ! шт. 1 – 191 Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-4 ГАЗ ВИХОДЬ! шт. 1 – 191 ПАЗ «Тірас» Ех Пристрій аварійної зупинки шт. 2 – 170 Сигналізатор тиску універсальний СДУ шт. 1 – 156 Оповіщувач світловий ОС-6.1 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ шт. 1 – 135 ПРЗ «Тірас» Пристрій ручного запуску шт. 2 – 119 Оповіщувач пожежний димовий точковий, 2-х провідний, живлення 8-30 В, HP, СПД-2 Тірас шт. 10 – 118 СПР «Тірас» Оповіщувачі пожежні ручні шт. 4 – 111

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