«Укрбудівці» за 154 мільйони влаштують сховище високоактивних відходів на ЧАЕС

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
14 Жовтня 2017
ДСП «Чорнобильська АЕС» 9 жовтня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Укренергомонтаж» будівельних робіт на 154,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До квітня 2019 року реконструюють частину машинного залу першої черги ЧАЕС для створення сховища високоактивних відходів. Із загальної суми 79,01 млн грн. піде на обладнання, перелік якого із цінами можна побачити у таблиці нижче.
Найдорожче коштують чотири підвісні крани спеціального призначення із координатним позиціонуванням вантажопідйомністю 5 т по 4,53 млн грн./шт.
Кондиціонер Daikin FTXB50C/RXB50C замовили за 51 тис грн., тоді як у відкритих джерелах він коштує 26-35 тис грн., що в півтора рази дешевше.
Дві відеокамера Speed Dome ZIP-6252SR-X33U придбали по 57 тис грн., хоча в інтернет-магазинах їх продають у півтора рази дешевше – по 34–36 тис грн.
Мобільний монітор контролю високоактивних радіоактивних аерозолів АВРМ 203М купили за 157 тис грн. У липні на виграному цією ж фірмою тендері ЧАЕС такий монітор без позначення «високоактивних» коштував у кілька разів дорожче – 1,20 млн грн.
Підсумкова відомість ресурсів щодо будівельних робіт на опублікована, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.
На заробітну плату піде 5,76 млн грн., тобто чотири відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,34 млн грн.
Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 155,21 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.
ПрАТ «Укренергомонтаж» (не плутати з ПрАТ КП «Укренергомонтаж») входить до складу державної корпорації «Укрбуд». Фірма на 99% належить Артему Лескову з Дрогобича Львівської обл. Ще 1% має ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» Ольги Сухановської.
Лесков до квітня 2016 р. був ревізором ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій», яким володіє та ж КУА в інтересах ВЗНПІФ «Дивiденд А». Ці самі КУА і фонд володіють ТОВ «Інститут біохімічних технологій» із Богданом Гребенюком. Раніше їхнім партнером замість Гребенюка був Олег Дерев’янко – брат позафракційного нардепа Юрія Дерев’янка.
Наглядову раду переможця раніше очолював Віктор Микитась – батько Максима Микитася, президента «Укрбуду» та екс-депутата Київради від «УДАРУ» Віталія Кличка.
|Найменування, характеристика обладнання
|Од. виміру
|Кількість, од.
|Ціна за од., євро
|Ціна од., грн.
|Кран підвісний з координатним позиціонуванням спеціального призначення, вантажопідйомність 5т (з електромагнітним вантажозахватним пристосуванням, підкрановими шляхами, монтажем підкранових колій, крана і ПНР)
|шт.
|4
|–
|4 531 000
|Ввідно-розподільний пристрій, 0,4 кВ, 1600А із 6-ти колон для вводу і розподілу електроенергії, з висувними блоками, OKKEN (2 секція з АВР)
|шт.
|1
|139 712
|4 372 973
|Припливна установка KLG-630 (продуктивність до 200 тис. м3/год) (FRIVENT) N дв. Вентилятора-45кВт. В складі: вентиляторний блок, повітроохолоджувач, змішувальна камера, фільтрувальний блок класу G5
|к-т
|3
|97 831
|3 062 100
|Холодильна станція KSA 55-206 (з 50% резервуванням по холоду) на 900 кВт холод (600кВт/300кВт) (KORF) Nэл≈300кВт
|шт.
|5
|91 360
|2 859 560
|Розробка технічних специфікацій на крани та вантажопідйомні пристосування
|к-т
|1
|–
|1 563 515
|Рециркуляційна установка KLG-630 (до 150 тис. м3/год) (FRIVENT) N дв. Вентилятора-45кВт
|шт.
|2
|48 915
|1 531 050
|Шафа оперативного постійного струму (ШОТ). ЩПКЭ 9802-3372-УХЛ4
|шт.
|1
|–
|1 347 324
|Компресорно-конденсаторний блок, з повітряним охолодженням, фреоновий контур на 60 кВт(1 робоча/1 резервна) (FRIVENT)
|к-т
|2
|41 324
|1 293 431
|Припливна установка KLG-250 продуктивність 20000 мЗ/год) (1 рабоча/1 резервна) (FRIVENT) в складі: вентиляторний блок, повітроохолоджувач, змішувальна камера, фільтрувальний блок класу
|к-т
|2
|39 915
|1 249 337
|Припливна установка KLG-100 (продуктивність до 10 тис. м3/год) (FR1VENT) N дв. Вентилятора до 10кВт/ В складі: вентиляторний блок, повітроохолоджувач, змішувальна камера, фільтрувальний блок класу G5
|к-т
|2
|34 828
|1 090 108
|Монітор контролю ОА радіоактивних аерозолів ,АВРМ 201L
|шт.
|2
|32 088
|1 004 369
|Рециркуляційний блок на 35000 мЗ/ч, KLG-150 (1 робочий / 1 резервный) (FRIVENT) Ндв вентилятора – 11 кВт
|к-т
|2
|28 175
|881 885
|Трансформатор сухий 6/0,4 кВ, 6PTC+Z P, TRIHAL – 1000 кВА, ІР31
|шт.
|2
|26 639
|833 803
|Низьковольтний комплектний пристрій , ( 1 ввідна шафа + 1 шафа приєднань), РТЗО- 88В
|шт.
|1
|–
|430 969
|Блок безперебійного живлення LanPro 10-3IT (17 хв.)
|шт.
|2
|10 566
|330 707
|Шинопровід 1-ї секції. Canalis КТА 1600
|шт.
|1
|9 678
|302 935
|Шинопровід 2-ї секції. Canalis КТА 1600
|шт.
|1
|9 404
|294 357
|Відеосистема у складі:
|к-т
|1
|6 946
|217 409
|1. Камера цифрова радіаційностійка Z71 з установленими освітлювачами S 36-100 (2200 люмен) – 2 шт.
|2. Блок управління CCU200 – 1 шт.
|3. З’єднувальні кабелі Т30-10К довжиною, метрів: 70, 90, в кевларовому обплетенні
|4. Монітор 19′ – 1 шт.
|5. Стійка 19′ на колесах для установки CCU200, монітора, клемної коробки – 1 шт.
|6. Клемні коробки – 2шт.
|7. Блок повороту/нахилу РТ85 – 2шт.
|8. Пристрій перетворення відеосигналу (Twin unit) – 1 шт.
|9. Переносний пульт управління R100 – 1шт.
|10. Промисловий комп’ютер для системного зберігання відео – 1
|Станція сбору данних ССД с ПО
|шт.
|1
|–
|185 353
|Контролер CPU 1516F-3 PN/DP, 1xPN IRT+ 1xPN + 1xDP, RAM 1.5, 6ES7 516-3FN00-0AB0
|шт.
|2
|5 087
|159 229
|Мобільний монітор контролю ОА радіоактивних аерозолів АВРМ 203М
|шт.
|1
|5 029
|157 423
|Шинопровід секційний. Canalis КТА 1000
|шт.
|1
|4 799
|150 211
|Шафа контролерів -примусова вентиляції. – підведення кабелів -замикаємий -заземлення (1200x2050x500), Р84205
|шт.
|1
|–
|146 853
|Шафа для виносного шасі -замикаємий -підвісний – заземлення (1000x1000x300), АЕ1110
|шт.
|7
|–
|128 394
|Засувка з гумованим клином А021 РМОТ DN150 PN16 з електроприводом REGADA МОЗ (220В)
|шт.
|15
|2 619
|81 971
|Батарея газового пожежогасіння БГП “Імпульс-100-2” (42-100-33) ВЕМ.СМ.70
|шт.
|1
|–
|80 353
|Батарея газового пожежогасіння БГП “Імпульс-100-2” (42-100-33) П.СМ.70
|шт.
|1
|–
|79 247
|Відеокамера SPEED DOME ZIP-6252SR-X33U 2,0 Мріх Starlight 1/2.8″ CMOS, 0.002 колір; об’єктив 4.5 – 148.5 мм 33х- zoom ; G.711; MicroSD; SMART; Alarm in-2/out- 1; RS-485; WDR 120dB; 3DNR; HLC; мех.ИК-фільтр; И К- підсвічування до 200м; Preset-256 ; 60 к/с; Н.265, потрійний потік, детектор руху, робоча температура -40? + 70?С; ІР66, живлення DC24V, 227 х 359.4 мм, 5500г
|к-т
|3
|2 400
|75 107
|ПО для робочих станцій WinCC Advanced Runtime 1024 (TIA Portal 14), 6AV2104-OFA04-OA АО
|шт.
|2
|2 105
|65 896
|ПО для проектування Step7 (TIA Portal 14), 6ES7822- 1AA04- 0YA5
|шт.
|1
|1 996
|62 467
|Засувка з гумованим клином А020 РМОТ DN100 PN10 електроприводом REGADA S02 (220В)
|шт.
|12
|1 855
|58 054
|ПО для проектування WinCC Advanced (TIA Portal 14), 6AV2102-0AA04-0AA5
|шт.
|1
|1 851
|57 935
|Спліт система DAIKIN FTXB50C/RXB50C
|шт.
|1
|–
|50 892
|З’єднувальні кабелі Т30-10К довжиною метрів: 70, 80,85 в кевларовому обплетенні.
|к-т
|1
|–
|47 676
|Шафа управління вогнезатримуючими клапанами ШУК 600x800x300
|шт.
|1
|–
|45 983
|Блок детектування МЕД БДБГ-09
|шт.
|6
|–
|44 094
|Модуль газового пожежогасіння МГП “Імпульс-100” (42- 100-33) ВЕМ.БК
|шт.
|1
|–
|40 052
|Базовий блок управління та індикації мовного оповіщення типу в моноблочному виконанні ВЕЛ- ЛЕЗш-120-600 в складі: – блок мовного оповіщення з аварійним мікрофоном БМО-120-600 – блок електроспоживання БРЖ02-24/12 – шафа коммутаційна відкрита НЗ
|к-т
|1
|–
|36 010
|Модуль газового пожежогасіння МГП “Імпульс-100” (42- 100-33) П.БК
|шт.
|3
|–
|35 503
|Клапан 3-х ходовий, Danfoss, тип VF3 DN150
|шт.
|5
|–
|33 437
|Робоча станція STN01/STN02 на базі Dell OptiPlex 3040 SFF (N01803040SFF) Core І5-6500 (3.2 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 500 ГБ / Intel HD Graphics 530 / DVD+/-RW Порти USB 2.0, USB 3.0, LAN, DisplayPort, HD MI, N01803040SFF
|шт.
|2
|822
|25 722
|Захищений ноутбук Getac S400 процесор Intel® Core і5- 3320М vPro™, 2,6 ГГц 14-дюймовий TFT LCD HD дисплей (1366×768) 4 Гб DDR3 SATA HDD 500 Гб
|шт.
|1
|789
|24 681
|Блок виносний індикації БИЦ-17
|шт.
|6
|–
|23 605
|Модуль аналогових входів Aï 8х U/I/RTD/TC ST, 16 bit (35 мм), 6ES7 531-7KFOO-OABO
|шт.
|42
|739
|23 141
|АРМ (персональний комп’ютер з монітором 23)
|шт.
|2
|665
|20 822
|Модуль аналогових виходів AQ 8х U/IHS, 14 bit (35 мм), 6ES7 532-5HF00-0AB0
|шт.
|2
|661
|20 700
|Клапан 3-х ходовий Danfoss тип VF3 DN100
|шт.
|4
|–
|18 694
|Комунікаційний модуль ICM PtP RS422/ RS485 BA: Freeport, 3964(R), USS, 6ES7 540-1АВО0-0АА0
|шт.
|2
|491
|15 372
|Промисловий комп’ютер ZetPRO (Процесор: Intel Core і5- 6600,4 ядра, 3,3 (3,9) ГГц, 6 Мбайт L3., Материнська плата: Intel В150 Express ASUS В150 PRO GAMING;, Оперативна пам’ять: 2x 8 Гбайт DDR4- 2133 —для Intel., Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970, 1050 (1178) МГц, 4 Гбайт GDDR5., Накопичувач: SSD, 240-256 Гбайт + HDD, 1 Тбайт, 7200 об/мии, Блок живлення: 700 Вт, +клавіатура,+миша) Спеціалізоване програмне забезпечення СаМаР (1 ліцензія)
|шт.
|3
|453
|14 171
|Датчик температури термопара К-типа 30м, ТХА-1590
|шт.
|200
|–
|11 161
|Клапан вогнезатримуючий с електроприводом 400×400, тип КПВЕ120
|шт.
|13
|–
|11 035
|Модуль цифровых виходів DQ 32x24VDC/0.5A В А (25 мм, з фронтальним штекером), 6ES7 522-1BL10- ОААО
|шт.
|2
|340
|10 656
|Видеорегістратор ZIP-NVR204-32E IP- відеорегістратор 32 канали відео : Запис відео – 4МР/ЗМР/1080р/ 960р/720p/D 1 /2CIF/CIF ; Вхідний поток : 200 мб/с; Вихідний поток 96 мб/с; Стиснення Н264 ; Відображення відео : 4МР/ЗМР/ 1080р/ 960p/720p/D 1 /2C1F/C1F ( 4х 4МР@20, 6 х 1080р@25, 16 х 720р@25, 32 х Dl); SMART; 4 HDD – 6 ТВ (12TB); RJ- 45-2 ; HDMI – 1 ; VGA – 1; USB – 3 (Front-1); RCA In -1 ; RCA Out – 1 ; 1 x RS485; DC 12B ; рабоча температура – 10? + 55?C ; 44 ? 440 ? 341 мм ; 3090 г
|к-т
|1
|336
|10 529
|Модуль цифрових входів DI 32x24VDC В А (25 мм, з фронтальним штекером), 6ES7 521-1BL10-0AA0
|шт.
|2
|279
|8 745
|Блок живлення 480Вт/24В /Вх.:1фазн., мет. корпус, кріпл. на DIN-рейку, DRP024V480W1АА
|шт.
|2
|279
|8 731
|Пункт розподільний робочого освітлення, НЩОВ-32/12
|шт.
|1
|–
|8 726
|Пункт розподільний аварійного освітлення, НЩОВ-32/12
|шт.
|1
|–
|8 726
|ОС для робочих станцій Windows 7 pro, х64, FQC-00792
|шт.
|2
|–
|8 451
|Переговорний комплекс КПО-5, у складі: – пульт диспетчера СД02-1 шт; – модуль визову ВМ01-А – 4 шт
|к-т
|1
|–
|8 335
|Комунікаційний модуль Profitais IM 155-5 DP ST, 6ES7 155- 5BA00-0AB0
|шт.
|14
|266
|8 329
|Датчик температури термопара К-типа 20м, ТХА-1590
|шт.
|200
|–
|8 228
|Монітор LCD 24″ TN, 1920 х 1080, матове, 16:9, 3.5 mm Mini- Jack, DVI, HDMI, VGA, 100×100 мм, 1 мс (Gray to Gray)
|шт.
|2
|222
|6 945
|Аппарат телефонний загальнопромисловий з тастатурним номеронабором, ТАШ-11П
|шт.
|2
|–
|6 859
|Гамма 102 САТ
|шт.
|1
|–
|6 859
|Монітор для рабочої станції 21.5” Dell Р2217Н (210- AJDQ) інтерфейси: HDMI, DisplayPort, VGA. Додаткові раз’єми: USB 2.0, USB 3.0, Дозвіл: 1920 х 1080, 210-AJDQ
|шт.
|2
|207
|6 492
|Датчик температури термопара К-типа 11.2м, ТХА-1590
|шт.
|89
|–
|5 617
|Комутатор SCALANCE X005, 6GK5005-0BA00-1AA3
|шт.
|2
|173
|5 414
|HDD NAS HDD 4TB 64MB 3SATA III
|шт.
|2
|159
|4 979
|GSM модем TU41
|шт.
|1
|148
|4 627
|Мережева карта для рабочої станції CP 1612 А2, 6GK1161- 2АА01
|шт.
|2
|148
|4 618
|Пульт мікрофонний настінний, ПМН-12
|шт.
|1
|–
|4 434
|SIMATIC Memory Card 12Mb, 6ES7 954-8LE02-0AA0
|шт.
|1
|–
|4 287
|Клапан повітряний регулювальний ручний 500×500, тип ВРК
|шт.
|28
|–
|3 675
|Шафа 6U, 600x500x373 мм (Ш*Г*В), акрилове скло, чорна
|шт.
|1
|–
|3 501
|Клапан повітряний регулювальний ручний 400×400, тип ВРК
|шт.
|12
|–
|3 430
|Клапан повітряний регулюючий ручний 350×350, тип ВРК
|шт.
|2
|–
|3 430
|Датчик температури Термоопір 0.5 м, ТСПУ- 0288
|шт.
|12
|–
|3 283
|Апарат телефонний з тастатурним номеронабором, PANASONIC KT-TS2362
|шт.
|2
|–
|2 695
|Обігрівач шаф автоматики 100Вт 220В, ОША 144*92;0.1*220;1
|шт.
|7
|–
|2 450
|Датчик вологості 4…20 мА, ДВ УТ-02-ШН-/0…100/-250-Д
|шт.
|2
|–
|2 297
|Кронштейн для відеокамери IP SpeedDome
|шт.
|3
|68
|2 143
|ZTP-ZP204- 4-порт.РоЕ комутатор. 4-портів РоЕ,1порт Fast Enternet,передача даних 100Mbit кожний порт, вбудований блок живлення
|шт.
|3
|64
|2 012
|Антена GSM (900 / 1800 Mhz ) виносна ICS с Юм кабеля RG58, ICDDVNKOL 10
|шт.
|1
|–
|1 837
|Подіум для установки обладнання оповіщення, ПШ01
|шт.
|1
|–
|1 647
|Акустична система для виробничих приміщень (20Вт), 20АСГТ100П
|к-т
|6
|–
|1 298
|Акустична система для виробничих приміщень (10Вт), 10ГР001
|к-т
|2
|–
|1 164
|БДУ (Блок дистанційного управління)
|шт.
|1
|–
|984
|Блок живлення для ZIP-6252SR-X33U
|шт.
|3
|29
|919
|Реле 24VDC, BTR Type KRA-M6/21 24 AC/DC
|шт.
|66
|–
|857
|ZTP-ZE803- інжектор однопортовий, 30W
|шт.
|3
|24
|766
|Ящик із знижувальним трансформатором ІРЗО, 220/12, ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4
|шт.
|3
|–
|661
|Терморегулятор (термостат) для обігрівачів шаф автоматики Plastiin, РТНТ
|шт.
|7
|–
|299
|Акумулятор 4,5А/ч, 12В
|шт.
|4
|–
|269
|Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 63, з розчіплювачем, номінальний струм 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-10
|шт.
|54
|–
|220
|Бокс для БДУ
|шт.
|1
|–
|202
|Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-З ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!
|шт.
|1
|–
|191
|Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-4 ГАЗ ВИХОДЬ!
|шт.
|1
|–
|191
|ПАЗ «Тірас» Ех Пристрій аварійної зупинки
|шт.
|2
|–
|170
|Сигналізатор тиску універсальний СДУ
|шт.
|1
|–
|156
|Оповіщувач світловий ОС-6.1 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ
|шт.
|1
|–
|135
|ПРЗ «Тірас» Пристрій ручного запуску
|шт.
|2
|–
|119
|Оповіщувач пожежний димовий точковий, 2-х провідний, живлення 8-30 В, HP, СПД-2 Тірас
|шт.
|10
|–
|118
|СПР «Тірас» Оповіщувачі пожежні ручні
|шт.
|4
|–
|111
Tеги | Атом, Будівництво
«Правку Лозового» міняють заднім числом
06 Жовтня 2017
ГПУ відхрестилась від найдорожчих Toyota Corolla, пославшись на ті, яких нема
06 Жовтня 2017