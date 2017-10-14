Група Фісталів розіграла 2 мільйона маріупольської лікарні на апарати для фібриляції

«Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» 6 жовтня за результатами відкритих торгів замовила ТОВ «Глобалмедгруп» апаратуру для підтримування фізіологічних функцій за 1,69 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Придбано п’ять дефібриляторів Lifepak 20е вартістю 319,34 тис грн/шт. ,та один асинхронний серцевий стимулятор Esophageal за 99,93 тис грн. У ціну договору входить вартість доставки, яка має відбутись протягом трьох місяців з дня отримання попередньої оплати. Термін гарантійного обслуговування товару становить 12 місяців.

Зауважимо, що на ринку можна знайти дефібрилятори Lifepak 20е за схожою ціною у 290 тис. грн (у перерахунку по нинішньому курсу).

У торгах взяли участь лише дві фірми – «Медгарант» та «Глобалмедгруп». Жодна з компаній протягом аукціону не знижувала первинних цінових заявок, «Глобалмедгруп» переміг з пропозицією дешевшою на 0,17%, або на 3 тис грн.

Засноване на початку 2014 року «Глобалмедгруп» належить Майї Кліщевській, прописаній у селі Чубинське Бориспільського району на Київщині. Директором є сестра Кліщевської – Емма Гук. Уже в перший рік існування фірмі вдалось отримати замовлення від Міноборони на поставку апаратів штучної вентиляції легень вартістю 3,24 млн грн. А за підсумками 2015-2016 років компанія отримала держзамовлень на суму 175 млн грн.

Із судового реєстру відомо, що підприємство було фігурантом в кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем посадовцями Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА та ТОВ «Білімед» на закупівлі медобладнання. Під час обшуку «Білімеду», слідчі виявили оборотно-сальдові відомості та печатку «Глобалмедгруп».

«Медгарант» зареєстроване на мешканця Києва Олександра Островського, керівником є Ольга Кривокобильська. З початку року ТОВ «Медгарант» взяло держпідрядів на суму 280 млн грн. Контактний номер телефону «Медгаранту» – 0445851070, використовує також підприємець Юрій Глевич, на рахунку якого 9 замовлень від бюджетників вартістю 850 тис. грн (в основному надавав послуги з ремонту медобладнання).

«Глобалмедгруп» і «Медгарант» належали до групи братів Германа та Володимира Фісталів. Їм підконтрольна і згадана «Білімед».

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