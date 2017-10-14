НОВИНИ

14.10.2017

«Укрбудівці» за 154 мільйони влаштують сховище високоактивних відходів на ЧАЕС

Група Фісталів розіграла 2 мільйона маріупольської лікарні на апарати для фібриляції

«Шахта ім. Сургая» дозволила рідним фірмам підіграти на закупівлі різців за 4 мільйона

За рік мішки для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 74 мільйонів трохи подешевшали

13.10.2017

«Електроважмаш» замовив запорожцям міді на 62 мільйони, приховавши високі ціни

Медики Кличка придбали китайський томограф за 39 мільйонів

Портовики купили два електрокара Hyundai Ioniq майже за 2 мільйони

Освітяни Кіровоградщини купили вугілля на 6 мільйонів, побивши літній рекорд на антрацит

Непоп відписав своєму фавориту 400 мільйонів на дарницьку школу, через яку вже засудили двох осіб

Суд оштрафував слідчого, який обіцяв за хабар повирішувати питання з суддями та поліцією

Покровські комунальники орендують техніку у члена виконкому Покровської міськради

Поліція з порушеннями викинула «Трейд коммодіті» з «приватівським» бензином з тендеру, відмінений через баг в «Прозорро»

Директорка Національного ботсаду забула задекларувати свої бізнес-активи

12.10.2017

Кабмін ввів в оборонну програму свою «прокладку», на рахунках якої може осісти 750 мільйонів

Нацгвардія скупилась бронежилетами, шоломами і щитами на 72 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Група Фісталів розіграла 2 мільйона маріупольської лікарні на апарати для фібриляції

14 Жовтня 2017

«Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» 6 жовтня за результатами відкритих торгів замовила ТОВ «Глобалмедгруп» апаратуру для підтримування фізіологічних функцій за 1,69 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Придбано п’ять дефібриляторів Lifepak 20е вартістю 319,34 тис грн/шт. ,та один асинхронний серцевий стимулятор Esophageal за 99,93 тис грн. У ціну договору входить вартість доставки, яка має відбутись протягом трьох  місяців з дня отримання попередньої оплати. Термін гарантійного обслуговування товару становить 12 місяців.

Зауважимо, що на ринку можна знайти дефібрилятори Lifepak 20е за схожою ціною у 290 тис. грн (у перерахунку по нинішньому курсу).

У торгах взяли участь лише дві фірми – «Медгарант» та «Глобалмедгруп». Жодна з компаній протягом аукціону не знижувала первинних цінових заявок, «Глобалмедгруп» переміг з пропозицією дешевшою на 0,17%, або на 3 тис грн.

Засноване на початку 2014 року  «Глобалмедгруп» належить Майї Кліщевській, прописаній у селі Чубинське Бориспільського району на Київщині. Директором є сестра Кліщевської – Емма Гук. Уже в перший рік існування фірмі вдалось отримати замовлення від Міноборони на поставку апаратів штучної вентиляції легень вартістю 3,24 млн грн. А за підсумками 2015-2016 років компанія отримала держзамовлень на суму 175 млн грн.

Із судового реєстру відомо, що підприємство було фігурантом в кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем посадовцями Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА та ТОВ «Білімед» на закупівлі медобладнання. Під час обшуку «Білімеду», слідчі виявили оборотно-сальдові відомості та печатку «Глобалмедгруп».

«Медгарант» зареєстроване на мешканця Києва Олександра Островського, керівником є Ольга Кривокобильська. З початку року ТОВ «Медгарант» взяло держпідрядів на суму 280 млн грн.  Контактний номер телефону «Медгаранту» – 0445851070, використовує також підприємець Юрій Глевич, на рахунку якого 9 замовлень від бюджетників вартістю 850 тис. грн (в основному надавав послуги з ремонту медобладнання).

«Глобалмедгруп» і «Медгарант» належали до групи братів Германа та Володимира Фісталів. Їм підконтрольна і згадана «Білімед».

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Правку Лозового» міняють заднім числом
06 Жовтня 2017

ГПУ відхрестилась від найдорожчих Toyota Corolla, пославшись на ті, яких нема
06 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.10.2017

Київщина «Укрбудівці» за 154 мільйони влаштують сховище високоактивних відходів на ЧАЕС

Донецьк Група Фісталів розіграла 2 мільйона маріупольської лікарні на апарати для фібриляції

Донецьк «Шахта ім. Сургая» дозволила рідним фірмам підіграти на закупівлі різців за 4 мільйона

Суми За рік мішки для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 74 мільйонів трохи подешевшали

13.10.2017

Київ Медики Кличка придбали китайський томограф за 39 мільйонів

Одеса Портовики купили два електрокара Hyundai Ioniq майже за 2 мільйони

Кіровоград Освітяни Кіровоградщини купили вугілля на 6 мільйонів, побивши літній рекорд на антрацит

Київ Непоп відписав своєму фавориту 400 мільйонів на дарницьку школу, через яку вже засудили двох осіб

Чернівці Суд оштрафував слідчого, який обіцяв за хабар повирішувати питання з суддями та поліцією

Донецьк Покровські комунальники орендують техніку у члена виконкому Покровської міськради

Київ Директорка Національного ботсаду забула задекларувати свої бізнес-активи

12.10.2017

Миколаїв Миколаїв за повною передоплатою замовив штучну ялинку з гірляндами за 2,8 мільйона (фото)

Донецьк Комунальники викинули дешевших, щоб віддати рідній фірмі «регіонала» 15 мільйонів на соцжитло

Полтава Після років поневірянь по судам та в’язницям селищний голова Чорнух пішов на угоду з прокурором

Київ Партнери біглого Ставицького розіграли 291 мільйон на гуртожиток і офіс «Укрпатенту» на Печерську

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ