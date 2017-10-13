Поліція з порушеннями викинула «Трейд коммодіті» з «приватівським» бензином з тендеру, відмінений через баг в «Прозорро»

Національна поліція 9 жовтня відмінила закупівлю палива на 380,00 млн грн., на перемогу у якому претендувало ТОВ «Трейд коммодіті». Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Пропозиції «Трейд коммодіті» по всім шести лотам були відхилені через те, що фірма не виконала одну з ключових вимог замовника – мати достатню кількість автозаправок у всіх областях та кількох окремо вказаних містах. Фірма надала дані про наявність АЗС «Укрнафти», ANP, «Авіас плюс» у Києві та Лисичанську. Окрім того фірма вказала, що постачатиме паливо від «Укртатнафти», однак вказала меншу кількість від необхідної.

Поліція з огляду на ці погрішності ще на початку вересня вирішила відхилити заявку «Трейд коммодіті», однак фірма оскаржила це рішення в АМКУ.

Компанія вказала, що ці торги проводились Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони». Відтак замовник мав надати учаснику можливість подати уточнені документи протягом 24 годин з моменту його ознайомлення про рішення конкурсного комітету. Однак поліція не дала фірмі можливості зробити цього і АМКУ задовольнив скаргу «Трейд коммодіті» в частині відхилення його заявки.

Також АМКУ задовольнив іншу частину скарги, якою поліція визначала переможцями торгів по іншим лотам фірми ПП «ОККО контракт», ТОВ «Нафтотрейд ресурс» і ТОВ «Техойл рітейл».

Однак поліція не змогла виконати рішення АМКУ, пославшись на відсутність «технічно можливості» виконати рішення органу оскарження і повернути «Трейд коммодіті» на стадію оцінки по лотам 2 – 6, а відтак відмінили торги по всім лотам 1 – 6.

За даними «Наших грошей», це пов’язано з наступним.

Діюче законодавство передбачає, що учасник може подавати скарги в АМКУ двома способами. Або подавати одну скаргу на всі лоти тендеру, або подавати на кожен лот окрему скаргу, а відтак платити в держбюджет більше грошей за кожен окремий розгляд (5 тис грн. за одну скаргу). Відтак учасники зазвичай мінімізують свої видатки і подають одну скаргу на всі лоти.

Разом з тим, система «Прозорро» у багатолотових торгах дозволяє підватажувати скарги лише під один лот.

«Діючий функціонал електронної системи закупівель не передбачає можливості фіксації в кабінеті оскарження всіх лотів, які оскаржуються учасниками у скаргах, а саме, не передбачає можливості створення реєстраційної картки, активної одночасно до декількох лотів (у відповідності до поданих скарг). Тому реєстраційні картки скарг “підвантажуються” лише до одного окремого лоту», – повідомляв АМКУ з цього приводу, вказуючи, що з боку Мінеконорозвитку та ДП «Прозорро» не було даних про вирішення питання.

З огляду на це замовник стикається з проблемою, що він зрештою може виконати рішення АМКУ тільки по тому лоту, де підвантажена скарга.

Таким чином Національна поліція могла виконати рішення АМКУ принаймні по одному з шести лотів, однак не стала цього робити, і відмінила торги по всім шести лотам.

Разом з тим, директор департаменту з комунікації МВС Артем Шевченко повідомив, що поліція відхилила пропозиції «Трейд Коммодіті» не тільки через проблеми з конкурсними документами, але й усвідомлюючи «всі ризики» співпраці з фірмою, яка занижує на торгах вартість свого палива, а отримавши підряд вимагає від замовника підняти ціну. При цьому Шевченко не прокоментував той факт, що поліція мала дати фірмі 24 години на залагодження недоліків у конкурсних документів.

Нагадаємо, НАБУ 11 жовтня затримало замміністра оборони та керівника паливного департаменту держзакупівель МОУ за тендер 2016 року вартістю 1,30 млрд грн., який виграло «Трейд коммодіті». Тоді міністерство віддало перемогу фірмі по низькій ціні, однак згодом кілька разів підіймало закупівельну ціну додатковими угодами. За даними слідства, це призвело до розтрати 149 млн грн.

ТОВ «Трейд коммодіті» зареєстровано на Вадима Майко, який ще місяць тому зник від слідства.

Інтересами цієї фірми опікувався бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського, який у свою чергу близький до бізнес-партнера президента України Ігоря Кононенка.

ТОВ «Трейд коммодіті» з’явилось у державних підрядах в 2015 році після обрання Грановського народним депутатом. Фірма одразу стала основним постачальником Міноборони та «Укрзалізниці», отримавши з того часу держпідряди на загальну суму 6,86 млрд грн.

Окрім цього в держзакупівлях також беруть участь пов’язані з «Трейд коммодіті» фірми – ТОВ «Газтрейд», яке за два роки отримало підряди на 2,19 млрд грн., і ТОВ «Август пром» зі здобутками 0,87 млрд грн.

Таким чином здобутки групи за два роки становлять 9,92 млрд грн.

Нагадаємо, «Трейд коммодіті» і Олександр Грановський кредитуються у банку «Південний».

Саме у цей банк з «Приватбанку» нещодавно перевела рахунки компанія «Укртатнафта». «Укртатнафта» і вищезгадані мережі АЗС, з яких «Трейд коммодіті» пропонувала постачати паливо поліції, контролюються групою «Приват» Ігоря Коломойського.

Також у «Південному» отримує тендерні гарантії компанія «Максмед», яка цього року масово оскаржує закупівлі «Укрзалізниці».

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