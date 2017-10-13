Покровські комунальники орендують техніку у члена виконкому Покровської міськради

КП «Управління комунального господарства» (Покровськ, Донецька обл.) 10 жовтня за неконкуретною процедурою уклали угоду з ТОВ «Покровське управління механізації» щодо ренди техніки на суму 200 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено до кінця року надання послуг екскаваторів, автокранів та вантажівок з водіями та паливом.

В кінці серпня «Управління капітального будівництва» замовляло фірмі послуги з використанні ідентичних кранів, вантажівок та екскаваторів. В новій угоді вартість послуг в залежності від одиниці техніки виросла 10%-56%.

ТОВ «ПУМ» зареєстроване в жовтні минулого року в Києві, власником фірми є Євген Щусь – член виконкому Покровської міськради. Він також був власником ТОВ «Будремтранс», яке раніше було прописане в Покровську, а зараз перереєстроване в Києві, новими власниками цієї фірми вказаний харків’янин Руслан Мерзляков.

Минулого року «Будремтранс» отримало три замовлення від «Управління комунального господарства» Покровська на послуги автотранспорту на суму 205 тис грн. «ПУМ» за рік свого існування отримало від комунальних установ Покровська замовлень на 2,06 млн грн.

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