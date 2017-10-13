Непоп відписав своєму фавориту 400 мільйонів на дарницьку школу, через яку вже засудили двох осіб

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 11 жовтня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Фундамент» завершення реконструкції школи №42 у Дніпровському районі Києва за 400,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До серпня 2018 р. завершать реконструкцію із прибудовою і надбудовою найстарішої столичної школи по вул. Хорольській, 19 майбутньою місткістю 1 080 учнів. Будівельні роботи обійдуться у 337,62 млн грн., устаткування – у 62,48 млн грн.

Таким чином, реконструкція без устаткування коштує 313 тис грн. за місце. Це втричі дорожче від опосередкованої вартості будівництва шкіл, яку Мінрегіонрозвитку встановило цьогоріч на рівні 86 тис грн. за місце.

За підсумковою відомістю ресурсів, гарячекатана арматурна сталь коштує 12 тис грн./т, що дешевше від ринкових цін (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Бетон В30 М400 10-20 мм замовили по 1 182 грн./куб. м, а розчин М200 – по 1 193 грн./куб. м, що відповідає ринку та іншим тендерам.

Суміш Ceresit CN-72 замовили по 12 грн./кг, тоді як ринкові ціни складають 10–22 грн./кг.

Вогнезахисна фольгована система FIX M 60 для вентиляції коштує 150 грн./кв. м, хоча

гуртові ціни на ринку починаються від 207 грн./кв. м.

Лінолеум Forbo Smaragd Classic замовили по 234 грн./кв. м, тоді як в інтернет-магазнах він коштує від 309 грн./кв. м.

Фіброцементні фасадні панелі у комплекті куплять по 1 903 грн./кв. м, а базальтовий утеплювач Техноніколь Технофас 120 мм – по 315 грн./кв. м.

Водоемульсійна фарба коштує 42 грн./кг, а цегла керамічна одинарна повнотіла М75 – 2 458 грн./тис шт.

Віконні металопластикові блоки Open Teck Elite 5-камерні з подвійними склопакетами куплять по 1 700 грн./кв. м. Світлодіодні панелі Opple LED Panel RC-Si-E із вбудованим драйвером куплять по 898 грн./шт.

Проектори Panasonic PT-DZ780BE замовили по 289 тис грн. В інтернет-магазнах їх продають по 348 тис грн. Ціна проекторів PT-TW350 відповідає ринку – 37 тис грн.

Також у школі встановлять 190 відеокамер Panasonic:

4 шт. – WV-SPV781L зовнішня у вандалостійкому боксі по 68 400 грн.

4 шт. – WV-SPW631L зовнішня у вандалостійкому боксі по 33 693 грн.

50 шт. – WV-SFN631L внутрішня по 25 217 грн.

32 шт. – WV-SPW532L зовнішня у вандалостійкому боксі по 17 560 грн.

100 шт. – WV-SFN311А внутрішня по 14 960 грн.

Субпідрядник ТОВ «ПІК «Безпечні системи» Надії Пунько та Юрія Ліповцева виконає протипожежні роботи на 20% вартості підряду.

На заробітну плату піде 28,03 млн грн., тобто сім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 8,30 млн грн.

Ціна угоди на 0,02% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 400,19 млн грн.

Нагадаємо, у 2007 р. КП «Дніпробудтехсервіс» найняло ТОВ «Аладін» для реконструкції школи №42 до грудня 2010 р. У 2011 р. директора «Дніпробудтехсервісу» засудили за розкрадання коштів до 5 років умовно і сплати 11 тис грн штрафу. Суд зобов’язав екс-керівника «Дніпробудтехсервісу» сплатити на користь Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації 2,16 млн грн збитків. У 2016 р. директор «Аладіну» отримав 5 років умовно за привласнення понад 1 млн грн., відшкодувавши більшість збитків.

Фірма «Фундамент» пов’язана з директором «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеславом Непопом і Михайлом Голицею, екс-очільником Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та екс-директором АТ «ХК «Київміськбуд». Із червня 2016 р. вона отримала підрядів виключно нинішнього замовника на 789,11 млн грн.

Наглядову раду очолює Дмитро Алєксєєв – власник 46% акцій. Раніше цю посаду займав Віктор Білич – помічник-консультант депутата Київради від «БПП» Непопа та його ж заступник по «Житлоінвестбуду».

Пакетом у 24% акцій володіє Віталій Пузійчук – син Віктора Пузійчука, власника ТОВ «КЖБК», що є підрядником «Київміськбуду».

Ще 23% акцій заведено на кіпрську «Амбер Рутенія Лімітед» («Amber Rutenia Limited»).

Раніше акціонерами також були:

Анжеліка Ковальова, яка раніше очолювалавідділ адміністративно-кадрової роботи «Житлоінвестбуду»,

Валентина Граділь – бухгалтерНепопа, яка співволодіє ТОВ «Укржитлоінвест» разом із Віктором Шустером, бізнес-партнером по фрмі «Київбудмонтаж» Миколи Негрича, зятя Голиці. До 2014 р. її пакет акцій «Фундаменту» належав самому Шустеру.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» зі статутним капіталом 15 тис грн. , причому ніхто не знижував ціну на торгах. Засновником значиться Євгеній Рябокінь, а підписантом – Олександр Мирний.

Компанія зі схожою назвою – ТОВ «Український холдінг будівельних проектів» Нігіни Рахмонової серед інших великих проектів зводила логістичний комплекс для «Рошену». Її директором раніше був той же Мирний.

Із червня 2016 р. суперник виграв торгів переважно «Житлоінвестбуду» на 290,90 млн грн.

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