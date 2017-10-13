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Медики Кличка придбали китайський томограф за 39 мільйонів

13 Жовтня 2017

Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації 9 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Протек Солюшнз Україна» томограф за 39,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять магнітно-резонансну томографічну систему Signa Explorer виробництва «GE Healthcare (Tianjin) Company Limited» (Китай) з напруженістю магнітного поля 1,5 Тл і незалежною медичною робочою станцією лікаря для пост процесорної обробки зображень. Гарантійний строк становить рік.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 40,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Ілатанмед» Андрія Барінова і Дениса Шестакова з групи братів Фісталів і родини Саворовських з томографом Chorus 1.5T від «ISOL Technology Inc.» (Корея) за очікуваною ціною. Обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Натомість ТОВ «Астріум» не допустили до торгів через розбіжності між моделлю томографа Vantage Elan ZenEdition MRT-2020/E2 у пропозиції та декларації про відповідність та Vantage Elan ZenEdition MRT-2020 у керівництві з експлуатації.

Директором «Протек солюшнс Україна» є Олександр Єзерський, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться однойменна компанія «Протек Солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Каунаса. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.

За даними «OpenCorporates», до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S» із квітня 2016 року також входить Федір Кірпенко – власник української фірми «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції». Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».

Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення Steven Probert і компанія «Labtech pro ltd».

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