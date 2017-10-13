«Електроважмаш» замовив запорожцям міді на 62 мільйони, приховавши високі ціни

ДП «Завод «Електроважмаш» 5-7 вересня уклало дві угоди з ТОВ «Українська промислова група Лтд» про поставку міді на загальну суму 62,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року поставлять близько 220 т шини ШММ і дроту ПММ у середньому по 279 грн./кг, а також 1 250 кг дроту ПММ і ПМТ у середньому по 1 949 грн./кг.

Ціни окремих товарів за одиницю не оприлюднили. Згодом їх змінили додатковими угодами, але невідомо, у бік зменшення чи збільшення.

Нині у відкритих джерелах шину ШММ і дріт ПММ можна знайти по 258 грн./кг.

Запорізька «Українська промислова група Лтд» належить Інні Федорчук та Олександру Левицькому. Керує нею Ігор Володимирович Сьомкін – особа з такими ПІБ була членом наглядової ради і міноритарієм ПАТ «Запорізький механічний завод», нині перетвореного на ТОВ «Запорізький Механічний Завод, Лтд». Контактною особою того значився Денис Москаленко. Акціонерами «ЗМЗ» були Андрій Демидов і Ольга Бикова – власники ТОВ «Ферротрейдінг», іншого постачальника «Електроважмашу».

До минулого року «Українська промислова група Лтд» називалась «Укр Ріелт Груп» і належала вищзгаданому Москаленку. Він керує ТОВ «Запорожснабпромконтакт» свого батька Федора Москаленка. У 2015 році ДФС у Запорізькій області відкрила кримінальне провадження, підозрюючи батькову фірму в ухилянні від сплати податків на 3,7 млн грн.

«Запорожснабпромконтакт» також розігрував тендери «Енергоатому» із ТОВ «ТБ «Промислові системи, ЛТД» і ТОВ «Енпром», що мали однакові номери телефонів.

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