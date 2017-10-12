В Добропіллі приховали дані про коштовну автобусну зупинку, замовлену без тендеру

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Комунальне підприємство «Добропільський міський транспорт» (м. Добропілля, Донецька обл.) 25 вересня за неконкурентною процедурою уклало договір з ФОП Хондак Дмитро Сергійович на поставку зупинки громадського транспорту вартістю 198 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Підприємець повинен був протягом п’яти календарних днів після підписання договору передати у власність комунального підприємства товар згідно з «ескізним проектом» та специфікацією, які є додатками до договору. Ескізний проект замовник не оприлюднив, а специфікація містить інформацію лише про те, що під товаром розуміється «Зупинка громадського транспорту», гарантійний строк якої становить рік, а розміри – 5000х1700х2600. Інших даних, у тому числі інформації про комплектацію зупинки, зобов’язання постачальника з доставки товару, його монтажу на місці та з благоустрою навколишньої території, договір та специфікація не містять.

ФОП Хондак був зареєстрований підприємцем в 2009 році і нині проживає в Харкові. Основний вид економічної діяльності – виробництво готових текстильних виробів, крім одягу.  Підприємець використовує номер телефону 0984322720, яким також користується ПП «Альянс Строй-Груп» зареєстроване в одному будинку з Хондаком.  Єдиним засновником та керівником «Альянс Строй-Групп» є харків’янин Роман Мартиненко. На своєму сайті фірма серед інших товарів пропонує придбати зупинки громадського транспорту схожих розмірів в «базовій» та «стандартній» комплектації, найдорожча версія коштує до 32 тис грн. без урахування доставки.

В листопаді 2016 р. ФОП Хондак уклав договір на поставку трьох зупинок громадського транспорту розмірами 4000х1800х2500мм. з Печенізькою селищною радою (Харківська обл.).  Тоді одна зупинка обійшлася селищній раді у 25 тис грн.

Це вже не перший договір ФОП Хондак Д.С. з комунальниками Добропілля, укладений за неконкурентною процедурою. В кінці минулого року та в поточному підприємець поставляв зупинки в Добропілля по ціні 198 тис грн. за одиницю. Хоча минулого вересня КП «Добропільський міський транспорт» замовило йому капітальний ремонт (а фактично монтаж нової зупинки) за 110 тис грн. Зупинка мала  бути обладнана поміж іншого «вайфай роутер всепогодный» та «сетевое зарядное устройство на 2 порта».

Керівником КП «Добропільський міський транспорт» є Мар’янський Олександр Сергійович. В декларації за 2016 рік він вказав, що володіє двома невеликим будинками в Добропіллі, автомобілем Skoda Octavia 2010 р.в., отримав минулого року 33 тис грн. зарплати та грант на 224 тис. грн. В грудні 2015 р. Мар’янський став переможцем конкурсу «Програма малих грантів ПРООН: підтримка підприємництва серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської областей». Його бізнес-проект «Мережа фаст-фуда «Хот дожница» був підтриманий донором на суму 224 тис грн. За півроку до цього він зареєструвався підприємцем, але в червні 2016 року припинив підприємницьку діяльність.

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