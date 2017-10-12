Суд не знайшов порушень в містобудівних умовах та обмеженнях на будівництві скандальної Сонячної Рів’єри

Окружний адмінсуд міста Києва відмовив громадській спілці «Асоціація органів самоорганізації населення м. Києва» у задоволенні позову до Департаменту містобудування та архітектури КМДА, де третьою особою є ТОВ «Укрбуд Девелопмент», про визнання незаконними та скасування містобудівних умов та обмежень (МУО) забудови ділянки, на якій зводять житловий комплекс Сонячна Рів’єра. Про це стало відомо з ухвали суду від 6 жовтня.

Житловий комплекс будується на земельній ділянці між вул. Микільсько-Слобідською та просп. Броварським у Дніпровському р-ні м. Києва, яка належить «Укрбуд Девелопмент». Її вид використання – для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціональних комплексів у складі комплексу готельно-офісного та торговельно-розважального призначення, житлово-офісного комплексу з апартаментами, яхт-клубу, дельфінарію та аквапарку, благоустроєних набережних.

Позивач стверджував, що МУО підписані не уповноваженою на те посадовою особою – заступником директора Департаменту – начальником Служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури КМДА Валентиною Антоненко. Суд дійшов висновку, що чиновниця мала право підпису.

Крім того, були відхилені доводи спілки про порушення будівництвом водоохоронного статусу прибережних захисних смуг. Суд встановив, що на даний час відсутня документація із землеустрою, яка б визначала розмір прибережної захисної смуги вздовж Русанівської протоки в Дніпровському р-ні м. Києва, і при визначенні її меж слід керуватися діючими нормативними актами України.

Згідно з офіційними даними, Русанівська протока являє собою нижню частину річки Десенка, і вона класифікується як середня річка. Відповідно, її прибережна захисна смуга складає 50 метрів, а не 100 метрів, що передбачено для великих річок, у тому числі і Дніпра. А оскільки недобудований житлово-офісний комплекс розташований на відстані 70 метрів від Русанівської протоки, то значить його добудова за межами 50-метрової прибережної захисної смуги відповідає вимогам законодавства.

Позивач також вказував, що згідно з діючим Генпланом земельна ділянка між Броварським просп. та вул. Микільсько-Слобідською розташована в межах зони охоронюваного ландшафту.

Водночас, як встановив суд, за даними Держреєстру речових прав на нерухоме майно та земельного кадастру будь-які обмеження у використанні ділянки відсутні. Крім того, раніше Київський апеляційний адмінсуд встановив, що «Паспорт об’єкта культурної спадщини, Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра», в якому зазначена земля, де ведеться будівництво, не є доказом того, що ця ділянка входить до меж, вказаних в паспорті.

В результаті суд дійшов висновку, що вимога спілки, яку очолює Тарас Земський, не підлягає задоволенню. Крім того, суд звернув увагу, що у позивача відсутній факт порушення його прав.

Суддя Володимир Келеберда, обґрунтовуючи законність надання МУО, також вказав: «Так як містобудівні умови та обмеження мають на меті закріплення вимог до конкретного об’єкта будівництва (тобто мають констатуючий характер), то, фактично, вони вичерпують свою дію одночасно з їх прийняттям»

«З таким підходом треба скасовувати дозвіл на будівництво, оскільки проект був розроблений на підставі документа, який втратив свою силу ще до складання завдання на розробку проекту», – прокоментував таке обґрунтування експерт з проблем містобудування Георгій Могильний.

«Укрбуд девелопмент» записана на англійську «Базерт дівелопмент елелпі», підписант Сергій Якусевич, директором фірми є Олег Майборода. Він багато років працював разом з членами родини Максима Микитася – президента держкорпорації «Укрбуд», нардепа з фракції «Воля народу». Микитась в декларації вказав, що був бенефіціаром «Укрбуд девелопмент».

Нагадаємо, по вул. Микільсько-Слобідській, 1 зводиться скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою «Сонячна Рів`єра».

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