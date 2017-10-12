Після років поневірянь по судам та в’язницям селищний голова Чорнух пішов на угоду з прокурором

Колишній селищний голова Чорнух (Полтавська обл.) Віталій Червяк засуджений до 5 років ув’язнення умовно за одержання від підприємця хабара у $1300 за сприяння у розміщенні зовнішньої реклами у селищі. Про це свідчить вирок Чорнухинського райсуду від 27 вересня, яким затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та екс-головою селищної ради.

Слідство звинувачувало Червяка у тому, що на початку лютого 2014-го він одержав від директора ТОВ «Трівол» хабар у $1300 за підписання договору між Чорнухинською селищною радою та ТОВ на право розміщення зовнішньої реклами. При передачі хабара селищний голова був затриманий.

За умовами укладеної з прокурором угоди, Віталій Червяк «беззастережно визнає свою винуватість». Йому присуджено 5 років ув’язнення умовно з іспитовим строком в 1 рік.

При цьому суд врахував строки утримання Червяка під вартою протягом тижня у лютому 2014-го та часткове відбуття покарання у в’язниці з 25.12.2014 по 22.09.2015 за вироком Апеляційного суду.

Вирок Чорнухинського райсуду ще не набрав законної сили, оскільки не спливли терміни апеляційного оскарження.

Зауважимо, що це не перший вирок у справі Віталія Червяка. Під час першого розгляду цієї справи у 2014-му він не визнавав своєї вини. Зокрема, тоді він заявляв, що хабар був спланованою провокацією правоохоронних органів.

Червяк стверджував, що директор ТОВ пропонував йому гроші за видачу дозволу на розміщення реклами, але він відмовився. Натомість запропонував підприємцю зробити благодійний внесок на 3 тис. грн. до фонду «Феміда», листа від якого раніше йому дав голова Чорнухинської РДА з вимогою оплатити.

Як розповідав Червяк у суді у 2014-му, після узгодження суми благодійного внеску директор ТОВ поклав гроші на стіл, зверху була купюра у $100, інші купюри він «не бачив і вважав, що решта купюр є гривні». Він «гроші не перераховував, а переклав їх до робочого столу».

Червяк запевняв, що отримані від підприємця гроші «вважав благодійною допомогою для фонду «Феміда», хоча це була провокація неправомірної вигоди, яку він не вимагав і не отримував».

Суд вирішив, що такі заяви колишнього селищного голови спростовуються доказами та показами свідків. Зокрема, голова Чорнухинської РДА заявив, що не давав Червяку «листа благодійного фонду «Феміда», та не вимагав його оплати.

Суд взяв до уваги, що на момент підписання Червяком договору з ТОВ «Трівол», селищна рада не ухвалювала рішення про надання цій фірмі дозволу на розміщення реклами. Це підтвердили у суді й депутати Чорнухинської селищної ради. Водночас вони «позитивно характеризували як самого Червяка, так і результати його роботи на посаді селищного голови».

Суд вирішив, що записи відеоспостереження спростовують твердження Червяка про те, що він не бачив, які саме купюри йому передав підприємець. На одному із записів видно, як директор ТОВ відраховує долари, дає їх селищному голові, який «бере долари у руки та перекладає у шухляду свого столу», не висловлюючи при цьому жодних «зауважень і заперечень».

Суд прийняв висновки експерта про те, що на вилучених у кабінеті Червяка купюрах, на його руках та на столі були виявлені сліди спецречовини, якою були помічені гроші перед врученням директору ТОВ «Трівол» для передачі в якості хабара.

Суд відкинув твердження захисту про провокацію хабара з боку правоохоронних органів. Зокрема, як зазначив суд, сам Червяк «не визнав в судовому засіданні, що отримав неправомірну вигоду від директора ТОВ внаслідок провокації злочину, а стверджує, що отримав кошти для внесення на рахунок до благодійного фонду «Феміда».

У результаті Лохвицький райсуд у жовтні 2014-го засудив Червяка до 5 років ув’язнення умовно з іспитовим строком у 3 роки. Однак, 25 грудня того ж року Апеляційний суд Полтавської області прийшов до висновку, що підстави для винесення колишньому селищному голові Чорнух умовного терміну покарання відсутні і засудив його до 3 років реального ув’язнення з конфіскацією частини майна із застосуванням ст. 69 КК. Віталія Червяка було взято під варту у залі суду.

Цей вирок у вересні 2015-го був скасований Вищим спецсудом, який призначив новий розгляд справи в апеляційному суді.

Нова апеляція взагалі скасувала вирок Лохвицького райсуду «у зв’язку з істотним порушенням кримінального процесуального закону», та призначила новий розгляд справи у суді першої інстанції. Зокрема, суд вказав на порушення під час такої процесуальної дії як повідомлення про підозру селищному голові – підозру склав прокурор, а вручав слідчий, хоча «повідомлення про підозру сільському голові може здійснити виключно прокурор».

Повторний розгляд справи у Чорнухинському суді розпочався на початку лютого 2017 року, а наприкінці вересня Червяк уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

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