Нацгвардія скупилась бронежилетами, шоломами і щитами на 72 мільйони

Військова частина 2276 Національної гвардії України 4 жовтня за результатами тендерів уклала п’ять угод з ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000» про поставку броні на загальну суму 71,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч мають поставити власного виробництва:

5 тис бронежилетів 6 класу захисту Корсар М3мк-1-6, розроблених на запит Міністерства оборони України, по 9 540 грн.

1 тис модульних захисних костюмів 1/1а класу захисту Корсар М3м по 12 500 грн.

4 500 кулезахисних шоломів 1А класу захисту Каска 1М по 2 500 грн.

15 протикульових щитів 4 класу захисту бзс-75-2а по 20 тис грн.

6 протикульових щитів 4 класу захисту бзс-75-3 по 25 тис грн.

Гарантійний строк на бронежилети, костюми і шоломи становить рік.

Нагадаємо, у червні 2016 року подібні бронежилети 6 класу захисту Корсар М3м-1-6 замовляли цій же фірмі на 4% дорожче – по 9 950 грн.

Компанія «НВП «Темп-3000» Тамари Романчук, Юрія Євтушенка та Романа Балченка від початку бойових дій на Донбасі є найбільшим постачальником бронежилетів і касок для всіх силових відомств України. Відтоді вона отримала замовлень на 2,42 млрд грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія