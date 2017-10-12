Нацгвардія скупилась бронежилетами, шоломами і щитами на 72 мільйони

Закупівельні ціни на ліки в Україні
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12 Жовтня 2017
Військова частина 2276 Національної гвардії України 4 жовтня за результатами тендерів уклала п’ять угод з ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000» про поставку броні на загальну суму 71,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч мають поставити власного виробництва:
Гарантійний строк на бронежилети, костюми і шоломи становить рік.
Нагадаємо, у червні 2016 року подібні бронежилети 6 класу захисту Корсар М3м-1-6 замовляли цій же фірмі на 4% дорожче – по 9 950 грн.
Компанія «НВП «Темп-3000» Тамари Романчук, Юрія Євтушенка та Романа Балченка від початку бойових дій на Донбасі є найбільшим постачальником бронежилетів і касок для всіх силових відомств України. Відтоді вона отримала замовлень на 2,42 млрд грн.
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