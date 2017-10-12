Миколаїв за повною передоплатою замовив штучну ялинку з гірляндами за 2,8 мільйона (фото)

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради 15 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Люм’єр Україна» штучну ялинку за 2,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 грудня поставлять і змонтують на площі Соборній штучну ялинку ELKC22 власного виробництва діаметром 10 метрів і висотою 22 метри з ілюмінацією, огорожею, шістьма об’ємними святковими арками і трансформатором. Гарантійний строк становить три роки.

Замовник передбачив повну передоплату на строк до трьох місяців, пославшись на постанову Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117. Який пункт він мав на увазі, невідомо.

Ціна угоди на сім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,00 млн грн.

У торгах також брали участь запорізьке ТОВ «Машспецсталь» Сергія Богомолова і столичне ТОВ «Зірка» Людмили Кошуби та Валерія Юдіна.

Фірма «Люм’єр Україна» з Чорноморська Одеської області належить місцевому жителю Сергію Фостику, який також володіє ТОВ «Люм’єр» і ТОВ «Торговий дім «Люм’єр».

Усього з 2008 року ці три фірми зі схожими назвами виграли тендерів на 19,42 млн грн.

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