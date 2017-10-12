НОВИНИ

12.10.2017

Кабмін ввів в оборонну програму свою «прокладку», на рахунках якої може осісти 750 мільйонів

Нацгвардія скупилась бронежилетами, шоломами і щитами на 72 мільйони

Миколаїв за повною передоплатою замовив штучну ялинку з гірляндами за 2,8 мільйона (фото)

Комунальники викинули дешевших, щоб віддати рідній фірмі «регіонала» 15 мільйонів на соцжитло

«Турбоатом» не пустив аудиторів перевіряти оборудки з конденсаторами для АЕС з «італійських» трубок

Після років поневірянь по судам та в’язницям селищний голова Чорнух пішов на угоду з прокурором

Партнери біглого Ставицького розіграли 291 мільйон на гуртожиток і офіс «Укрпатенту» на Печерську

Матір чернівецького прокурора має Porsche, а сестра – маєток у Романкові

Суд не знайшов порушень в містобудівних умовах та обмеженнях на будівництві скандальної Сонячної Рів’єри

В Добропіллі приховали дані про коштовну автобусну зупинку, замовлену без тендеру

11.10.2017

Журналісти «Bihus.info» вимагають вибачень від лідерів «Батьківщини» щодо розслідування ломбардних мільйонів Тимошенко

НАБУ збудилось на мільярдний контракт Міноборони і «Трейд коммодіті», затримано замміністра Павловського

«Укргазвидобування» замовило софту «Шлюмберже» для родовищ на 179 мільйонів

Київська САД дала своєму екс-голові 179 мільйонів на ремонт траси з коштовними піском і мастикою

Ляшко продав батьку менеджера Ахметова квартиру у Києві за 16 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Матір чернівецького прокурора має Porsche, а сестра – маєток у Романкові

12 Жовтня 2017

Марія Мазепа із міста Вижниці Чернівецької області у червні 2014 купила Porsche Panamera 2013 року випуску з об’ємом двигуна 2997. Про це «Нашим грошам» стало відомо з витягу транспортного реєстру МВС.

Марія Мазепа – журналіст районної газети, яка не має бізнесу. Також вона – матір начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Чернівецької області Павла Огродюка. Про останнє нам стало відомо зі сторінки самої Марії Мазепи в соціальній мережі «Одноклассники».

За кілька місяців після купівлі Porsche, у вересні 2014 Марія Мазепа купила ділянку в с. Чагор Чернівецької області. Наразі на землі уже зведений будинок.

На сестру прокурора Павла Огродюка Оксану Огродюк у 2011 році реєструвався котедж площею 243 кв м. та 0,1 га землі під ним у с. Романків Київської області. Це – закрите котеджне містечко «Сонячна долина». У березні 2017 такий же будинок неподалік Огродюк купив Андрій Пасішник – перший заступник гендиректора «Укртранснафти», по якому САП веде кримінальне провадження за переписку з міністром економіки «Я від Кононенка».

Оксана Огродюк бізнесу не має, у своєму профілі в соціальній мережі Facebook вказала, що раніше працювала юристом, 2009 року закінчила КНУ ім. Т. Шевченка; розлучена.

Декларація прокурора Павла Огродюка за 2016 рік – порожня. Прокурор лише вказав, що безоплатно користується 35-метровою квартирою сестри Оксани Огродюк у Чернівцях. Заробітна платня Павла Огродюка за рік   –  179 тис. грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

«Правку Лозового» міняють заднім числом
06 Жовтня 2017

ГПУ відхрестилась від найдорожчих Toyota Corolla, пославшись на ті, яких нема
06 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

12.10.2017

Миколаїв Миколаїв за повною передоплатою замовив штучну ялинку з гірляндами за 2,8 мільйона (фото)

Донецьк Комунальники викинули дешевших, щоб віддати рідній фірмі «регіонала» 15 мільйонів на соцжитло

Полтава Після років поневірянь по судам та в’язницям селищний голова Чорнух пішов на угоду з прокурором

Київ Партнери біглого Ставицького розіграли 291 мільйон на гуртожиток і офіс «Укрпатенту» на Печерську

Чернівці Матір чернівецького прокурора має Porsche, а сестра – маєток у Романкові

Київ Суд не знайшов порушень в містобудівних умовах та обмеженнях на будівництві скандальної Сонячної Рів’єри

Донецьк В Добропіллі приховали дані про коштовну автобусну зупинку, замовлену без тендеру

11.10.2017

Київщина Київська САД дала своєму екс-голові 179 мільйонів на ремонт траси з коштовними піском і мастикою

Київ Ляшко продав батьку менеджера Ахметова квартиру у Києві за 16 мільйонів

І-Франк «Порошенківець» узяв 66 мільйонів на корпус Франківського репродуктивного центру

Житомир Козятинський суд виправдав житомирського суддю та адвоката, яких піймали на хабарі у $15 тисяч

Донецьк У Слов’янську добудову тротуару віддали ФОП, яка без пояснень не вклалася в термін робіт

10.10.2017

Одеса «Труханівці» розіграли 188 мільйонів на секретний ремонт шматка дороги на Одещині

Донецьк Мер Краматорська заховав бізнес із менеджером «Київ-Дніпровського МППЗТ»

Донецьк Екологи Жебрівського по «переселенській» схемі купили контейнерів на 18 мільйонів у фірми з лівими довідками

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ