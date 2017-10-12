Матір чернівецького прокурора має Porsche, а сестра – маєток у Романкові

Марія Мазепа із міста Вижниці Чернівецької області у червні 2014 купила Porsche Panamera 2013 року випуску з об’ємом двигуна 2997. Про це «Нашим грошам» стало відомо з витягу транспортного реєстру МВС.

Марія Мазепа – журналіст районної газети, яка не має бізнесу. Також вона – матір начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Чернівецької області Павла Огродюка. Про останнє нам стало відомо зі сторінки самої Марії Мазепи в соціальній мережі «Одноклассники».

За кілька місяців після купівлі Porsche, у вересні 2014 Марія Мазепа купила ділянку в с. Чагор Чернівецької області. Наразі на землі уже зведений будинок.

На сестру прокурора Павла Огродюка Оксану Огродюк у 2011 році реєструвався котедж площею 243 кв м. та 0,1 га землі під ним у с. Романків Київської області. Це – закрите котеджне містечко «Сонячна долина». У березні 2017 такий же будинок неподалік Огродюк купив Андрій Пасішник – перший заступник гендиректора «Укртранснафти», по якому САП веде кримінальне провадження за переписку з міністром економіки «Я від Кононенка».

Оксана Огродюк бізнесу не має, у своєму профілі в соціальній мережі Facebook вказала, що раніше працювала юристом, 2009 року закінчила КНУ ім. Т. Шевченка; розлучена.

Декларація прокурора Павла Огродюка за 2016 рік – порожня. Прокурор лише вказав, що безоплатно користується 35-метровою квартирою сестри Оксани Огродюк у Чернівцях. Заробітна платня Павла Огродюка за рік – 179 тис. грн.

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