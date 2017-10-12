Комунальники викинули дешевших, щоб віддати рідній фірмі «регіонала» 15 мільйонів на соцжитло

КП «Міське управління капітального будівництва» (Маріуполь, Донецька обл.) 4 жовтня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Азов Бізнес Консалтінг» щодо виконання робіт з реконструкції нежитлового приміщення під соціальне житло за 15,35 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про двоповерхове приміщення на вул. Червономаяцька, 19 у Приморському районі Маріуполя. Проектом передбачено реконструкцію будівлі під 19 однокімнатних та одну двокімнатну квартири. Площа забудови становить 739 кв м, площа озеленення – 441 кв м. Підрядник має виконати роботи до кінця червня 2018 року. Перелік будівельних робіт включає підготовчі, демонтажні, загальнобудівельні, земляні роботи, влаштування водопроводу холодної та гарячої води, системи каналізації, зовнішніх мереж газопостачання, теплопостачання, монтаж вузла керування, системи опалення, благоустрій території тощо.

Роботи на об’єкті фінансуватимуть за рахунок субвенцій із державного бюджету (7,27 млн грн), решту витрат покриють за рахунок місцевого бюджету (8,08 млн грн).

У вигляді прибутку виконавець отримає 253 тис. грн, що становить 1,6% від загальної вартості закупівлі.

На аукціон прийшло п’ять учасників, три з яких були довші від пропозиції переможця, але тендерний комітет викинув через невідповідність вимогам тендерної документації – фірми-учасники не надали усіх затребуваних замовником документів. Зокрема, однією з причин відхилення «Авантаж-Строй М» стало те, що фірма завантажила розрахунки договірної ціни у форматі imd, а не pdf, як того вимагав замовник.

«Компанія «АБК» належить мешканцю Маріуполя Максиму Мальцеву. За даними «Youcontrol», першими засновниками фірми були Світлана Іванова та Георгій Каплан – депутат Маріупольської міської ради від Партії регіонів (VI скликання), контролер ПАТ «Маріуполь-Авто». В історії власників «АБК» числиться також Лариса Неловко, яка була помічником на громадських засадах нардепа Олександра Колоніарі. Людина з ПІБ батька нинішнього власника «АБК», Мальцев Микола Володимирович, також допомагав цьому депутату.

Наприкінці серпня «АБК» отримало підряд від КП «Міське управління капітального будівництва» на роботи з реконструкції нежитлового приміщення під соціальне житло на вул. Менделєєва, 19 у Лівобережному районі Маріуполя вартістю 14,80 млн грн. Перемога дісталась «АБК» в результаті відхилення двох дешевших пропозицій.

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