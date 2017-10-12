Кабмін ввів в оборонну програму свою «прокладку», на рахунках якої може осісти 750 мільйонів

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Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає виділення через посередника – службу замовника, коштів оборонним підприємствам в рамках «Програми розвитку оборонно-промислового комплексу» вартістю 30 млрд грн. Посередник матиме 2,5% з потоків.
Про це пише Олексій Братущак в «Українській правді».
В кінці травня уряд затвердив п’ятирічну Програму розвитку оборонно-промислового комплексу. Відповідальним за розробку цього документа був заступник міністра МЕРТ Юрій Бровченко. У програмі визначили 15 критичних напрямків, для реалізації яких запланували 27 млрд грн., а пізніше суму збільшили до 30 млрд грн. Це сталося внаслідок розділення програми на дві частини: на розвиток ОПК заплановане фінансування на рівні 21 млрд грн., а на виробництво боєприпасів (програма створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії) – 9 млрд грн. Цього року фінансування мало скласти шість і п’ять мільярдів відповідно, але у бюджеті закладено лише 7% від потреб.
В липні Кабмін постановою вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті на Програму розвитку ОПК. Постанова змінила схему одержання бюджетних коштів: якщо раніше кошти від МЕРТ напряму мали отримувати виконавці державного оборонного замовлення (наприклад, оборонні заводи), то тепер – служба замовника, яка по суті є посередником між МЕРТ та оборонними заводами.
Витрати на утримання цієї служби замовника обмежили до 2,5% вартості товарів, робіт, послуг, які закуповуються або виконуються в рамках укладених контрактів.
12 липня міністр економрозвитку Степан Кубів видав наказ, яким уповноважив ДП «УНТВЦКЗІ-Український центр «Безпека» на здійснення функцій замовника для виконання Програми розвитку ОПК. За місяць до цього на підприємстві змінився керівник – ним став Владислав Глазунов, який до того працював у ТОВ «Оборонні технології». Новий державний замовник – невеличке підприємство, серед тих, з ким співпрацює «Безпека», на сайті Центру вказано лише університет імені Шевченка та Державний університет телекомунікацій. Фінансовий стан держпідприємства останніми роками був жалюгідним. Тепер підприємство буде отримувати 2,5% від кожного контракту (за розрахунками «Наших грошей», мова може йти про 750 млн грн. посередницьких комісій).
Саме у власності посередника будуть залишатися товари та обладнання, які в рамках програми будуть закуповувати оборонні підприємства. Контроль за програмою покладено на Бровченка. Він отримав свою посаду в МЕРТ за підтримки команди президента Петра Порошенка. Але нині, за даними УП, замміністра знайшов спільну мова з конкурентами президентської команди за вплив на розподілення оборонного бюджету – «Народним фронтом», віце-прем’єром Степаном Кубівим та головою уряду Володимиром Гройсманом.
Джерело в президентській вертикалі повідомило автору публікації, що «[заступник голови РНБО Олег] Гладковський обурювався, але зробити нічого не зміг. «Бодалися» проти посередника і представники «Укроборонпрому», але були змушені погодитися працювати за такою схемою, щоб отримати хоч якесь фінансування. Адже надходження грошей залежить від уряду, тобто Гройсмана. А «прокладку» створював МЕРТ. Якщо не погодитися на їхні забаганки, можна взагалі залишитися без грошей на Програму».
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