«Укргазвидобування» замовило софту «Шлюмберже» для родовищ на 179 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
11 Жовтня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» 26 вересня уклала угоду з ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна» про закупівлю програмного забезпечення на $6,86 млн, або 179,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Із поставкою протягом двох днів після повної передоплати замовили:
За умовами договору, знижка на нові ліцензії та продовження існуючих становить 23%.
Цей софт дозволяє створювати, підтримувати та уточнювати постійно-діючі моделі родовищ, оперативно вносити зміни за результатами буріння кожної наступної свердловини, капітального ремонту, переведення свердловини на інші горизонти тощо.
Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 180,78 млн грн.
Засновниками київської фірми «Шлюмберже Сервісез Україна» є голландські компанії «Шлюмберже Б.В.» і «Шлюмберже Інвестмент Сервісез Б.В.», а директором – Євген Вішнікін. Він також керує прописаним у тому ж офісі ТОВ «Ем-Ай Свако Україна», яким володіє голландська «Шлюмберже Ойл Енд Гез Технолоджіз Б.В.».
Крім того, Вішнікін володіє патентом на «Спосіб обробки привибійної зони карбонатного колектора». Співавторами є екс-заступник голови правління «Нафтогазу» і колишній гендиректор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич, екс-заступник гендиректора «Укргазвидобування» і керівник ТОВ «Карпатигаз» Борис Синюк, співвласниця нині припиненого ТОВ «Науково-виробничий центр «Плазма-Техно» Ольга Іванків, професор Інституту геології КНУ ім. Т. Шевченка Віктор Світлицький.
Раніше у вересні філія «Науково-дослідний інститут транспорту газу» ПАТ «Укртрансгаз» замовила «Шлюмберже Сервісез Україна» софту Petrel та Eclipse на 10,84 млн грн.
Tеги | Комп’ютерізація, Нафтогаз
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