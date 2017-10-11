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«Укргазвидобування» замовило софту «Шлюмберже» для родовищ на 179 мільйонів

11 Жовтня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 26 вересня уклала угоду з ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна» про закупівлю програмного забезпечення на $6,86 млн, або 179,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Із поставкою протягом двох днів після повної передоплати замовили:

  • $1,84 млн – безстрокові ліцензії на софт Petrel із річною технічною підтримкою;
  • $1,43 млн – безстрокові ліцензії на софт Eclipse із річною технічною підтримкою;
  • $180 тис – навчання по використанню софту Petrel та Eclipse (пакет із 15 тренінгів на вимогу загальним обсягом 50 днів з усіма витратами);
  • $100 тис – продовження послуг із технічного обслуговування існуючих ліцензій на півроку;
  • безкоштовно – безстрокові ліцензії на софт Pipesim і Techlog із технічною підтримкою на три місяці та пілотний проект «Аналіз та оптимізація наземних систем збору».

За умовами договору, знижка на нові ліцензії та продовження існуючих становить 23%.

Цей софт дозволяє створювати, підтримувати та уточнювати постійно-діючі моделі родовищ, оперативно вносити зміни за результатами буріння кожної наступної свердловини, капітального ремонту, переведення свердловини на інші горизонти тощо.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 180,78 млн грн.

Засновниками київської фірми «Шлюмберже Сервісез Україна» є голландські компанії «Шлюмберже Б.В.» і «Шлюмберже Інвестмент Сервісез Б.В.», а директором – Євген Вішнікін. Він також керує прописаним у тому ж офісі ТОВ «Ем-Ай Свако Україна», яким володіє голландська «Шлюмберже Ойл Енд Гез Технолоджіз Б.В.».

Крім того, Вішнікін володіє патентом на «Спосіб обробки привибійної зони карбонатного колектора». Співавторами є екс-заступник голови правління «Нафтогазу» і колишній гендиректор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич, екс-заступник гендиректора «Укргазвидобування» і керівник ТОВ «Карпатигаз» Борис Синюкспіввласниця нині припиненого ТОВ «Науково-виробничий центр «Плазма-Техно» Ольга Іванків, професор Інституту геології КНУ ім. Т. Шевченка Віктор Світлицький.

Раніше у вересні філія «Науково-дослідний інститут транспорту газу» ПАТ «Укртрансгаз» замовила «Шлюмберже Сервісез Україна» софту Petrel та Eclipse на 10,84 млн грн.

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