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У Слов’янську добудову тротуару віддали ФОП, яка без пояснень не вклалася в термін робіт

11 Жовтня 2017

Управління ЖКГ Слов’янська (Донецька обл.) 3 жовтня за неконкуретною процедурою  уклало угоду з ФОП Лещенко Людмила Сергіївна на капітальний ремонт тротуару вартістю 1,70 млн грн.

Про це повідомляється в «Прозорро».

Замовлено ремонт тротуару правої сторони  вулиці Свободи, загальна площа робіт складе майже 2,5 тис кв м. Раніше Управління ЖКГ двічі відміняло тендер через дискваліфікацію учасників, серед яких була і Лещенко.

Замовник не опублікував до договору кошторис матеріалів та вартості робіт, що не дозволяє порівняти ціни ремонту парка з ринковими цінами. Відомо, що роботи потрібно до 25 грудня закінчити, Лещенко надала трирічну гарантію

В червні цього року Лещенко отримала підряд на ремонт протилежної – лівої частини вулиці Свободи. Згідно договору, закінчити роботи вона мала до 1 вересня, однак роботи не було закінчено. Тому було підписано додаткову угоду про їх продовження до 31 жовтня, але причини такого рішення опубліковані не були. Зараз роботи ремонту лівої частини тротуару тривають.

Технічний нагляд за роботами Людмили Лещенко буде виконувати КП «Слов’янське УКБ». Раніше саме головний інженер цього підприємства Сергій Копійко був найманим працівником у ФОП Лещенко при здійсненні робіт з технагляду за будівництвом вуличного туалету в місті. До цього Копійко був спійманий на хабарі, зараз він знаходиться під слідством.

Нагадаємо, що чоловіком Людмили Лещенко є Григорій Лещенко, який зараз обіймає посаду директора КП «Миколаєвське управління капітального будівництва» в сусідній із Слов’янськом Миколаївці. Раніше Григорій Лещенко був директором ліквідованого в 2009 році КП Слов’янської міськради «Слов’янське підрядне ремонтно-будівельне підприємство».

За даними «Прозорро», ФОП Лещенко отримала замовлень на 4,13 млн грн.

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