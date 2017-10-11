«Порошенківець» узяв 66 мільйонів на корпус Франківського репродуктивного центру

ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України 9 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «БК Структура» добудову лікувального корпусу за скоригованим проектом за 66,41 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч добудують корпус по вул. Чорновола, 51Г в Івано-Франківську, виконають внутрішнє опорядження та зовнішнє оздоблення, влаштують інженерні мережі та мережі зв’язку, модульну котельню і ліфти, електропостачання та освітлення, придбають сантехнічне і медичне обладнання, меблі, комп’ютерну техніку тощо. Гарантійний строк складає десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, кубометр деревини коштує 3 тис грн., а природного рядового піску – 83 грн., а ціна кубометра щебеню не перевищує 420 грн., що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Плитка «Грес» коштує 280 грн./кв. м, тоді як у відкритих джерелах її ціни різняться у межах 120-342 грн./кв. м.

Суміші для приклеювання та захисту пінополістирольних плит коштують 5,90-6,50 грн./кг, що відповідає ринковим цінам.

Блоки ФБС 12.4.6-Т із бетону марки 100 замовили по 450 грн./шт. Це трохи дешевше від ринку, де їх можна знайти по 467 грн./шт.

Гарячекатана арматурна сталь коштує 16-21 тис грн./т, бетон – 1 250-1 750 грн./куб. м залежно від обсягу поставки конкретного виду.

Газова модульна транспортабельна котельня КМТ-600-1-Г із газовими котлами ACV Prestige Solo 100 та системою управління каскадом котлів обійдеться у 2,22 млн грн.

На заробітну плату піде 2,21 млн грн., тобто три відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 193 тис грн.

Ціна угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 66,60 млн грн.

Субпідрядниками будуть ТОВ «Клімат Стандарт» (23,70%) Любові Шевчук, ПП «Інтеренергоінвест» (4,90%), ПП «СРБК «Портал» (2,44%), ТОВ «Станіславгазсервіс» (1,37%), ТОВ «Крос» (0,25%) і ТОВ «Західно-український центр «Медсервіс» (0,41%).

Єдиним конкурентом було ТОВ «Княжий Галич Будівельна компанія», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Засновником місцевої «БК Структура» зі статутним капіталом 1 тис грн. є депутат Івано-Франківської міськради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Степан Руднянин, а директором – Богдан Кирста.

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