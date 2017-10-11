Поліція на 50 мільйонів купила автомобілів для перевезення ув’язнених

Національна поліція України 4 жовтня за результатами тендеру уклала з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» дві угоди про постачання автомобілів на загальну суму 49,72 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 17 транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення 3-х осіб, взятих під варту (на базі автомобіля Fiat Doblo Maksi XL) на загальну суму 14,44 млн грн. по 849 тис грн. кожен.

Автомобіль матиме 7 сидінь, дизельний двигун, систему кондиціонування, радіостанцію, двоканальний відео реєстратор з дисплеєм, відеокамери прихованого спостереження з монітором, передаючий пристрій відео спостереження, GPS-трекер, проблисковий маячок, аварійно-рятувальний люк. Fiat Doblo матиме відсік водія та старшого конвойного наряду, відокремлений відсік для конвойного наряду, розрахований на дві людини, а також камери для перевезення осіб, взятих під варту (одно та двомісна).

Крім того, «Спец-Ком-Сервіс» поставить 28 транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення 9-ти осіб, взятих під варту (на базі автомобіля Ford Transit LWB Van Jambo) на загальну суму 35,28 млн грн. по 1,26 млн грн. кожен.

Автомобіль матиме 15 сидінь, дизельний двигун, систему кондиціонування, радіостанцію, двоканальний відео реєстратор з дисплеєм, відеокамери прихованого спостереження з монітором, передаючий пристрій відео спостереження, обігрівач «Вебасто», GPS-маячок, 2 аварійно-рятувальних люки. Fiat Doblo матиме відсік водія та старшого конвойного наряду, відокремлений відсік для конвойного наряду, розрахований на три людини, дві одномісні камери, а в задній частині загальна камера для перевезення осіб, взятих під варту.

На торгах за дорожчим лотом у переможця був єдиний конкурент – ТОВ «Валідус спецавто» Андрія Нагорного. Його пропозиція виявилася на 11,2 тис грн. дорожчою. Під час торгів фірми не знижували запропоновані ціни.

На торгах за дешевшим лотом конкурентами «Спец-Ком-Сервіс» були «Валідус спец авто» та ТОВ «Трестбуд-1», засновником якого є ТОВ «Техмастер» Станіслава Гапка. Їх пропозиції були вищими та однаковими – 14,47 млн грн. Під час торгів фірми теж не знижували ціни.

Засновниками «Спец-Ком-Сервісу» з Вишневого є директор Сергій Калюш і Михайло Городових. Усього з 2011 року він виграв тендерів на 314,09 млн грн.

Рік тому прокуратура відкрила провадження проти посадовців Нацгвардії, котрі нібито сприяли перемогам «Спец-Ком-Сервісу» на торгах щодо закупівлі автомобільної техніки. Нещодавно суд дозволив слідчим доступ до інформації про рахунки фірми. Крім того, військова частина 3078 намагається через суд стягнути з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» 1,49 млн грн. штрафу.

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