Напів-«конкордівський» «Азовмаш» виграв тендери залізниці на 95 мільйонів тільки тому, що раніше загрузив документи

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 27 вересня за результатами тендерів уклало дві угоди з ТОВ «Азовмаш» на постачання запчастин до вантажних вагонів на 95,04 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

В обох тендерах конкурентами «Азовмашу» були ТОВ «Меноріта» і ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод». І всі три фірми подали заявки з абсолютно ідентичною ціною, яка до копійки відповідала встановленій замовником очікуваній ціні торгів – 47 520 000,00 грн. В ході аукціону жоден з учасників не спробував знизити ціну задля перемоги хоча б на одну копійку.

Відтак перемога дісталась «Азовмашу», який раніше загрузив у «Прозорро» документи своєї тендерної пропозиції – приблизно о десятій годині ранку 28 липня, тоді як конкуренти загрузили свої заявки у той самий день, але на кілька годин пізніше.

Відтак залізниця придбала надресорні балки №1750.00.001 по 24 168 грн. за штуку, бокові рами №1750.00.102 – по 27 516 грн./шт.

Це вже не перші підряди, отримані «Азовмашем» по схемі «хто раніше прокинувся – того і капці». У липні фірма з тими ж конкурентами так само розіграла низку підрядів залізничників на бокові рами та балки по тій самій ціні. А загалом «Азовмаш» у 2017 році отримав підряди в системі «Укрзалізниці» на 143,67 млн грн.

За даними «Youcontrol», директором ТОВ «Азовмаш» є Ігор Прасолов, колишній нардеп від Партії регіонів та міністр економіки при президенті Януковичу.

Засновниками фірми у рівних долях є ТОВ «Азовмаш груп», кінцевим бенефіціаром якого є Світлана Савчук, вдова колишнього власника заводу Олександра Савчука, та ТОВ «Біо стар» Вадима Темченка. Темченко також є директором ТОВ «Конкорд Капітал» Ігоря Мазепи, який у свою чергу є бізнес-партнером екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

Акціонерами «Кременчуцького сталеливарного заводу» є кіпрські фірми «Девісал лімітед», «Сертако Лімітед» і «Діфано Інвестментс Лтд». За даними з відкритих джерел, його контролює група «Приват», а раніше серед акціонерів була фірма «Теко-Дніпрометиз» Сергія Тігіпка.

Дніпровська «Меноріта» належить ТОВ «Іменсо», зареєстрованому на вірґінські компанії «Денніеллі Лімітед» і «Фіос Венчерз Лтд», белізькі «Кендлвуд Файненсіал Корп.» і «Форкас Лімітед» та кіпрську «Монфред Холдінгз Лтд». Ці офшори є засновниками фірм, через які у 2014 році з «Привабтанку» Ігоря Коломойського виводилися кошти за фіктивними контрактами. Загалом тоді з банку було виведено $1,82 млрд (про схему у статті Нацбанк не помітив мільярдів «Привату»).

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