НАБУ збудилось на мільярдний контракт Міноборони і «Трейд коммодіті», затримано замміністра Павловського

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему з розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони України, повідомляє НАБУ.

11 жовтня 2017 року детективи Бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у причетності до злочину затримали двох осіб: заступника Міністра оборони України (МОУ) та директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства. Вирішується питання про повідомлення про підозру, обрання щодо затриманих запобіжного заходу та встановлення інших співучасників.

Директором Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ є Володимир Гуревич. Заступником міністра, відповідальним за цей сектор, є Ігор Павловський. За даними «Наших грошей», саме їх і затримано.

Конкурсний комітет міністерства на тих торгах очолював Олег Свірко, який займав посаду замначальника Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

За версією слідства, на початку 2016 року Комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива. За результатом торгів 26 квітня 2016 року Комітет за 14 лотами затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. 13 та 18 травня 2016 року між МОУ та переможцем конкурсних торгів було укладено 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів Державного бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн.

Відповідно до даних досудового розслідування, упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн.

Слідство вважає, що, відповідно до встановлених під час досудового розслідування фактів, службові особи Міністерства оборони України за попередньою змовою з представниками комерційного підприємства вчинили злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Досудове розслідування за даними фактами детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

У повідомленні НАБУ не вказано прізвищ затриманих та назва постачальника.

У «Віснику державних закупівель» є дані про паливні контракти Міноборони 13 та 18 травня 2016 року з ТОВ «Трейд коммодіті» на 1,30 млрд грн. Інтересами цієї фірми опікувався бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського, який у свою чергу близький до бізнес-партнера президента України Ігоря Кононенка.

ТОВ «Трейд коммодіті» з’явилось у державних підрядах в 2015 році після обрання Грановського народним депутатом. Фірма одразу стала основним постачальником Міноборони та «Укрзалізниці», отримавши з того часу держпідряди на загальну суму 6,86 млрд грн.

Окрім цього в держзакупівлях також беруть участь пов’язані з «Трейд коммодіті» фірми – ТОВ «Газтрейд», яке за два роки отримало підряди на 2,19 млрд грн., і ТОВ «Август пром» зі здобутками 0,87 млрд грн.

Таким чином здобутки групи за два роки становлять 9,92 млрд грн.

Нагадаємо, «Трейд коммодіті» і Олександр Грановський кредитуються у банку «Південний». Саме у цей банк нещодавно перевела рахунки компанія «Укртатнафта», підконтрольна Ігорю Коломойському. Також у «Південному» отримує тендерні гарантії компанія «Максмед», яка цього року масово оскаржує закупівлі «Укрзалізниці».

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