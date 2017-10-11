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Ляшко продав батьку менеджера Ахметова квартиру у Києві за 16 мільйонів

11 Жовтня 2017

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко задекларував 15,91 млн грн доходу від продажу Олександру Риженкову квартири з гаражем в елітній столичній новобудові. Про це стало відомо із повідомлення про суттєві зміни у майновому стані нардепа від 9 жовтня, опублікованому у реєстрі НАЗК.

Мова про п’ятикімнатну квартиру загальною площею 367,2 кв м та гараж на 23,6 кв м, що розташовані на вулиці Протасів Яр, 8 у Києві. Згідно з повідомленням про суттєві зміни у майновому стані, Олег Ляшко продав нерухомість за 15,91 млн грн.

Договір купівлі-продажу датований 25 серпня цього року, тож Ляшко мав повідомити про угоду ще на початку вересня – не пізніше 10 днів з моменту отримання доходу.

Зауважимо, що Ляшко отримує регулярний дохід від надання Олександру Риженкову майна в оренду. Про це свідчать повідомлення про зміни у майновому стані нардепа від 25 вересня, 18 серпня, 19 липня, 9 червня, 13 травня, 11 квітня, 10 березня, 27 лютого (йдеться про плату розміром 260-270 тис. грн/міс).

Як раніше повідомляли «Наші гроші», Олександр Риженков є батьком Юрія Риженкова – генерального директора ТОВ «Метінвест Холдинг». Це управляюча компанія групи «Метінвест», яка належить Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.

Сам Ляшко у січні цього року придбав у Артема Савицького будинок у Козині на 550 «квадратів» разом з двома суміжними земельними ділянками на 0,45 та 0,14 га. Загальна вартість придбання склала 15 млн грн. Раніше депутат орендував цей будинок.

Артем Савицький – син начальника Державного земельного кадастру (2008 р.), екс- нардепа Валентина Савицького. За часів депутатства останнього, Артем, як і його старший брат Валентин, реєструвалися помічниками Савицького. У період з 2002 по 2006 рік, коли Валентин Савицький був депутатом, Артем перебував у віці 15-19 років.

З реєстру НАЗК відомо, що у червні цього року Артем Савицький подав свою кандидатуру на посаду члена Рахункової палати України. У е-декларації Савицький прописав вартість на дату набуття проданого Ляшку будинку – 11 млн грн, та двох шматів землі – 6 млн грн. Право власності на цю нерухомість, як зазначено в декларації, Савицький зареєстрував у серпні 2005 року.

Найближчим сусідом Ляшка у Козині є згадуваний Валентин Савицький з дружиною Аллою, на яку зареєстрований маєток.

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