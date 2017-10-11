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Київська САД дала своєму екс-голові 179 мільйонів на ремонт траси з коштовними піском і мастикою

11 Жовтня 2017

Служба автомобільних доріг у Київській області 2 жовтня за результатами тендерів замовила ПП «Автомагістраль» капітальний ремонт автодороги М-05 Київ – Одеса на загальну суму 178,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу капітально відремонтують на ділянці км 36+500 – км 42+000 довжиною 5,5 км.

За кошторисами, приготування асфальтобетону пористого крупнозернистого марки 1 коштує 1 155 грн./т, щільного дрібнозернистого типу А (40) марки 1 – 1 328 грн./т, а суміш ЩМА-20 – 1 717 грн./т, що дешевше інших тендерів. Перевезення самоскидами на 12 км сюди не включено.

За підсумковими відомостями ресурсів, пісок річковий і природний рядовий коштує 250 грн./куб. м. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Це у приблизно вдвічі дорожче від середньої ринкової ціни. Днями ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» замовив його втричі дешевше – по 83 грн./куб. м.

Мастика Biguma DS 01 E коштує 58 тис грн./т. Полтавська САД замовляла її у вересні втричі дешевше – по 20 320 грн./т, а в липні вчетверо дешевше – по 14 652 грн./т.

Холодний пластик коштує 70 тис грн./т. На вересневому тендері колег із Полтави його придбали по 52 908 тис грн./т, тобто на третину дешевше.

Стрічка для розмітки 3M Stamark шириною 150 мм коштує 550 грн./м. Полтавським дорожникам вона обійшлася у 366 тис грн./т, однак у відкритих джерелах дані для перерахування ваги в довжину відсутні. Як писало ДП «Укрдіпродор» у кінці 2015 року, вартість влаштування дорожньої розмітки 1.5 шириною 15 см стрічкою 3M Stamark TM серії А-380 становила близько 30 тис грн. за кілометр із ПДВ.

Геосинтетичне полотно замовили по 105 грн./кв. м, бітумну емульсію ЕКШ-50 і ЕКШМ-50 – по 7 500 грн./т, елементи фасонні з оцинкованої сталі – по 38 750 грн./т.

На заробітну плату в обох випадках піде по два-три відсотка загальної вартості підряду, а на прибуток – майже по відсотку.

Сума угод на чотири відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 185,40 млн грн.

Конкурентами були ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «ААА+» і ТОВ «Трестбуд-1», причому ніхто не знижував ціну під час торгів. Обидві приватні фірми контролює Станіслав Гапко.

Засновником «Автомагістралі» є Микола Скоростецький, який у 2005-2007 роках очолював Службу автомобільних доріг у Київській області.

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