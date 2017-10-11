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Козятинський суд виправдав житомирського суддю та адвоката, яких піймали на хабарі у $15 тисяч

11 Жовтня 2017

Козятинський суд визнав невинними суддю Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Олександра Дубцова та адвоката Андрія Кравчука, яких звинувачували у вимаганні та отриманні хабарів на $15 тис. Про це йдеться у вироку Козятинського міськрайонного суду Вінницької області.

Згідно з текстом вироку, суддя Дубцов за пособництва адвоката Кравчука у жовтні 2012-го отримав від посередника $5 тис. за призначення якомога м’якішого покарання підсудному у справі про незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.

Водночас адвокат Кравчук вимагав від того ж посередника $10 тис. нібито для передачі працівникам прокуратури Житомирської області за не подання ними апеляції на надто м’який вирок. За даними слідства, Кравчук не мав наміру передавати ці гроші прокурорам, а планував залишити їх собі.

Згідно з матеріалами суду, Дубцов і Кравчук були затримані у помешканні адвоката одразу після одержання $15 тис. Обоє відмовилися від дачі свідчень у суді.

У свою чергу суд, заслухавши свідків та вивчивши докази, дійшов до висновку, що вина підсудних не доведена, і виправдав їх.

Виправдувальний вирок став можливим, зокрема, через те, що суд визнав неналежними та неприпустимими ряд наданих слідством доказів.

Так, суд не взяв до уваги докази, які були отримані в результаті прослуховування розмов судді Дубцова, адвоката Кравчука та посередника. Причина – обвинувачення не відкрило захисту документи (ухвали, постанови та клопотання), на підставі яких проводилося прослуховування. А це, як зазначив суд, окрім того, що саме по собі є порушенням, ще й унеможливило перевірку законності цих дій як захистом, так і судом.

Протокол огляду та вручення посереднику грошей для передачі в якості хабара Дубцову та Кравчуку суд визнав недопустимим доказом через те, що підписи двох понятих на третьому аркуші зроблені іншими людьми. Суд вказує, що оскільки третій аркуш сфальсифіковано, це тягне за собою визнання неналежним та недопустимим доказом усього протоколу.

Суд також не прийняв як речовий доказ гроші, які були вилучені у помешканні адвоката Кравчука та у судді Дубцова під час його особистого обшуку.

Як зазначається у матеріалах суду, під час обшуку «на пропозицію слідчого, Дубцов, вийняв з кишені та добровільно видав грошові кошти складені у стопку, обв’язані резинкою, номіналом 100 доларів США. При цьому пояснив, що дані кошти ним позичені у Кравчука». Всього у судді було вилучено $5000, «деякі з яких мали світлення світло зеленого кольору по контуру купюр». На третьому поверсі будинку на дивані було знайдено $10 тис.

Однак, як вказує суд, оскільки у протоколі обшуку не були вказані номери вилучених  купюр, а протокол огляду та вручення коштів був забракований судом через фальсифікацію підписів на третій сторінці, стало «неможливим ідентифікувати кошти, які були вилучені у Дубцова та у будинку Кравчука».

Хімічна експертиза підтвердила однаковий склад речовини, яка була виявлена на вилучених купюрах та на внутрішній кишені джинсів Дубцова. Водночас на руках Кравчука та судді слідів спеціальної хімічної речовини не було виявлено.

Однак суд не взяв до уваги ці результати хімічної експертизи через те, що експерт, який проводив дослідження, на час складання висновку не був зареєстрований  у державному Реєстрі атестованих судових експертів, що «унеможливлює… проведення ним судово криміналістичної експертизи».

З цієї ж причини суд не прийняв і результати фоноскопічної експертизи. Крім того, як вказує суд, це дослідження було проведене без відповідної постанови слідчого.

Більше того, сам обшук, як і здобуті під час його проведення докази, були визнані судом незаконними через плутанину з адресою, за якою проживає Кравчук і де проводився обшук. Так, суд видав дозвіл на проведення обшуку за адресою вул. Андріївська у м. Житомир, тоді, як фактично Кравчук проживає на вул. Андріївська у с. Оліївка.

Як пояснив суду один з свідків – оперативний працівник – «оскільки початок даної вулиці знаходився в м. Житомирі тому і будинок №50 знаходився також в м. Житомирі, а не в с. Оліївка». Будь-які знаки, які б свідчили, що будинок знаходиться за межами Житомира, за його словами, були відсутні.

Крім цього, на думку суду, прокуратура порушила порядок письмового повідомлення про підозру професійному судді.

Водночас суд прийшов до висновку, що захист не надав достатніх доказів того, що вручення хабара було провокацією з боку правоохоронних органів.

«Хоча із показів свідків вбачається, що посередник, являється співробітником Служби Безпеки, проте прямих доказів на підтвердження даного факту судом не досліджено, фактів і допустимих доказів недостатньо, щоб зробити висновок про те, що в даному випадку мала місце провокація хабара зі сторони правоохоронних органів», – йдеться у вироку.

Суд не зміг допитати цього свідка, оскільки той, за даними прикордонної служби, 06.04.2014 в пункті пропуску «Херсон» виїхав за межі України.

В результаті Козятинський суд прийшов до висновку, що «належних, достовірних та допустимих доказів, які були б достатніми для висновку про доведення винуватості» Дубцова та Кравчука стороною обвинувачення не надано, і виправдав їх.

Суд конфіскував у дохід держави $15 тис., оскільки у судовому засіданні не було належним чином доведено, що ці гроші належать ФЕУ СБУ.

Вирок ще не набув законної сили, ще є час для подання апеляції.

Нагадаємо, що у серпні цього року Козятинський суд виправдав голову Богунського райсуду Житомира Анатолія Шелепу та двох посередників – податківців Юрія Козловця та Анатолія Шамрая, яких звинувачували в одержанні хабара у $6500.

Зокрема, суд відкинув усі надані обвинуваченням докази, як недопустимі, оскільки більшість з них були отримані з порушенням закону. Зауважимо, що прокуратура подала апеляцію на це рішення.

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