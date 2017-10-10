«Укртатнафта» Коломойського перевела рахунки з «Приватбанку» в «Південний», де кредитується Грановський

ПАТ «Укртатнафта» з 2016 року тримає поточні рахунки в банку «Південний», а не «Приватбанку». Про це свідчать фінансові звіти підприємства у системі SMIDA.

У 2015 році компанія вказувала, що тримає рахунки у «Приватбанку», який тоді ще належав власникам «Привату» Ігорю Коломойському і Генадію Боголюбову.

Однак потім цей банк став державним, а «Укртатнафта» у звіті за 2016 рік вказала, що поточні рахунки тепер тримає у банку «Південний».

А в грудні минулого року саме рахунок в «Південному» «Укртатнафта» вказала в угоді з «Укртранснафтою» на послуги перевалки нафти на залізничний транспорт.

43% акцій ПАТ «Укртатнафта» належить державному «Нафтогазу України». Решта акцій належить підприємствам, підконтрольним Ігорю Коломойському і Олександру Ярославському. Оперативну діяльність єдиного діючого в Україні нафтопереробного заводу здійснює менеджмент «Привату».

«Приватбанк» у грудні 2016 року офіційно став належати державі. Його власники Коломойський та Боголюбов попросили державу придбати акції банку «з метою уникнення системної загрози для економіки держави».

Найбільшими акціонерами одеського банку «Південний» є місцеві бізнесмени Юрій Родін та Марк Беккер. Разом з тим, неофіційним власником банку називають бізнесмена Андрія Адамовського, який є бізнес-партнером нардепа від БПП Олександра Грановського.

Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

У «Південному» в 2016 році оформило великий кредит підконтрольне Адамовському ТОВ «Трейд коммодіті», яке вже два роки є найбільшим підрядником Міноборони та «Укрзалізниці» по поставкам палива. В «Південному» кредитується і Грановський, який формально спростовує свою причетність до бензотрейдера.

Окрім цього саме банку «Південний» нині формально належить торгово-розважальний центр «Sky Mall», за який боролись Адамовський і Грановський з іншими власниками.

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