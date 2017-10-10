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«Труханівці» розіграли 188 мільйонів на секретний ремонт шматка дороги на Одещині

10 Жовтня 2017

Служба автомобільних доріг в Одеській області 5 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автодор» поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-16-27 КПП «Серпневе» – Тарутине – Арциз – Татарбунари за 188,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу відремонтують на ділянці км 39+918 – км 57+510 довжиною 17,6 км у середньому по 10,69 млн грн. за кілометр.

Виконають посилення і поширення дорожнього покриття, влаштують призми сходу до АЗС, з’їзди та автобусні зупинки, встановлять огородження і знаки, нанесуть розмітку.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Частину техніки переможець орендує у ТОВ «Меса-Дорбуд», яким керує Анатолій Скалаух, колишній заступник начальника з ремонтів та утримання Одеської САД.

Гарантійний строк на штучні споруди та ремонт і відновлення зношених верхніх шарів покриттів (у т. ч. за технологією холодного ресайклінгу та профілювання) становить п’ять років, на поверхневі обробки та тонкошарові покриття з емульсійно-мінеральних і асфальтобетонних сумішей поверх існуючих дорожніх покриттів – три роки, на розмітку фарбою та інші роботи – рік.

На заробітну плату піде 520 тис грн., тобто третина відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,07% – 126 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 188,86 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Суперник «Автодор» із Чорноморська (Іллічівськ) Одеської області належить Аркадію і Валентину Гапунічам, Олегу і Олександру Гончаренкам та Олені Кам’янецькій.

Валентин Гапуніч – депутат Одеської міськради із фракції «Довіряй ділам» Труханова, а Олег Гончаренко – депутат Чорноморської міськради із фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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