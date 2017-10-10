Сільський голова отримав 5 років умовно за переоформлення на свого сина землі померлого

Колишнього Воєводського сільського голову Петра Вірченка визнано винним та засуджено до 5 років ув’язнення умовно за заволодіння земельними ділянками шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів. Про це йдеться у вироку Сватівського районного суду Луганської області.

Згідно з матеріалами суду, наприкінці 2011-го сільський голова задумав заволодіти земельними ділянками громадянина N, який помер у вересні 2007 року, а до того часу мешкав у селі Полтавське, що належить до адміністративної території Воєводської сільради, та не мав рідних та спадкоємців у Троїцькому районі.

Як зазначається у вироку, сільський голова «склав, підписав та видав завідомо неправдиві довідки» про те, що його син протягом 2002-2007 років мешкав з громадянином N та здійснив поховання останнього після його смерті.

Далі Вірченко від імені свого сина звернувся до Троїцького райсуду з позовною заявою про визнання за останнім права власності на дві земельні ділянки загальною площею 8,87 га, які належали померлому громадянину. До позовної заяви сільський голова додав ряд документів, в тому числі і складені ним фальшиві довідки про спільне проживання його сина та померлого громадянина.

В результаті суд визнав за сином Вірченка право власності на ці земельні ділянки, а відділ Держкомземагенства у Троїцькому районі у квітні 2012-го видав йому державні акти на право власності.

Станом на квітень 2012 року оцінка цих земельних ділянок площею 6,75 га та 2,12 га з урахуванням коефіцієнта індексації складала 133,5 тис. грн та 32,5 тис. грн відповідно. Відтак, сільським головою було завдано спадкоємцям громадянина N шкоди на 166 тис. грн.

Потерпілі у суд не з’явилися, надавши суду заяви про розгляд справи без їхньої присутності.

Колишній Воєводський сільський голова свою вину визнав частково. Зокрема, він зізнався у службовому підробленні: що склав неправдиві довідки, підписав їх сам та підробив підпис секретаря сільради, «у чому щиро розкаюється, але вину у вчиненні заволодіння чужим майном категорично заперечує». Він заявив, що «розуміє, що своїми вчинками порушив закон, але ніякої матеріальної шкоди нікому не було спричинено».

Суд заслухав сина Вірченка, який розповів, що ніколи не жив у с. Полтавське, а в період 2002-2007 років навчався в сільгоспуніверситеті та мешкав у гуртожитку у Луганську. Оформленням земельних ділянок він не займався та «дізнався про їх наявність від батька лише в той момент, коли останній повідомив про необхідність забрати відповідні державні акти».

Ще один свідок, яка працювала секретарем Воєводської сільради, заявила, що довідок про те, син Вірченка проживав разом з громадянином N та проводив поховання останнього, вона, як секретар сільради, не підписувала та «підписи в них виконані від її імені не нею».

Дослідивши докази та заслухавши свідків, суд суд визнав колишнього Воєводського сільського голову Петра Вірченка винним у заволодінні чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч.4 ст.191) та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366).

Суд присудив йому покарання у вигляді 5 років ув’язнення умовно з іспитовим строком 1,5 роки та штраф у 8,5 тис. грн.

Вірченка також позбавлено 7 рангу посадової особи місцевого самоврядування та заборонено протягом 2 років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій органів влади та місцевого самоврядування.

При призначенні покарання суд врахував характер і ступінь суспільної небезпеки злочину, а також те, що Вірченко «раніше не судимий, характеризується позитивно, серед мешканців с. Воєводське користується повагою».

Вирок ще не набув законної сили, є час для подання апеляції.

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