НОВИНИ

10.10.2017

Родина Юлії Тимошенко заробляє на мережі ломбардів через офшори

«Труханівці» розіграли 188 мільйонів на секретний ремонт шматка дороги на Одещині

Мер Краматорська заховав бізнес із менеджером «Київ-Дніпровського МППЗТ»

Дружина Микитася виграла мільярд на будівництво сховища ядерних відходів по нормальним цінам

Екологи Жебрівського по «переселенській» схемі купили контейнерів на 18 мільйонів у фірми з лівими довідками

Держаудит вдруге встановив незаконну закупівлю Франківською облрадою Toyota за мільйон

«Укртатнафта» Коломойського перевела рахунки з «Приватбанку» в «Південний», де кредитується Грановський

Радник екс-голови «Діпрозв’язку» взяв уже 132 мільйони на зв’язок для столичної влади

Сільський голова отримав 5 років умовно за переоформлення на свого сина землі померлого

09.10.2017

Освітлювати села на Луганщині буде порошенківський партнер голови «Укравтодору» епохи Януковича

У Тернополі оштрафували опера, який вимагав хабар від глави поліції за приховування декларації

Медики Авакова купили японський томограф за 25 мільйонів, звузивши вимоги до двох виробників

Офшорники продали залізниці російських проводів на 117 мільйонів в рази дорожче від цін у Росії

Екс-керівник «лужниківських» розіграв півмільярда на електрику для «Черкаситрансгазу» з менеджером Фірташа

Донецька поліція замовила мікроавтобус відеоспостереження Renault за 2,8 мільйона

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Сільський голова отримав 5 років умовно за переоформлення на свого сина землі померлого

10 Жовтня 2017

Колишнього Воєводського сільського голову Петра Вірченка визнано винним та засуджено до 5 років ув’язнення умовно за заволодіння земельними ділянками шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів. Про це йдеться у вироку Сватівського районного суду Луганської області.

Згідно з матеріалами суду, наприкінці 2011-го сільський голова задумав заволодіти земельними ділянками громадянина N, який помер у вересні 2007 року,  а до того часу мешкав у селі Полтавське, що належить до адміністративної території Воєводської сільради, та не мав рідних та спадкоємців у Троїцькому районі.

Як зазначається у вироку, сільський голова «склав, підписав та видав завідомо неправдиві довідки» про те, що його син протягом 2002-2007 років мешкав з громадянином N та здійснив поховання останнього після його смерті.

Далі Вірченко від імені свого сина звернувся до Троїцького райсуду з позовною заявою про визнання за останнім права власності на дві земельні ділянки загальною площею 8,87 га, які належали померлому громадянину. До позовної заяви сільський голова додав ряд документів, в тому числі і складені ним фальшиві довідки про спільне проживання його сина та померлого громадянина.

В результаті суд визнав за сином Вірченка право власності на ці земельні ділянки, а відділ Держкомземагенства у Троїцькому районі у квітні 2012-го видав йому державні акти на право власності.

Станом на квітень 2012 року оцінка цих земельних ділянок площею 6,75 га та 2,12 га з урахуванням коефіцієнта індексації складала 133,5 тис. грн та  32,5 тис. грн відповідно. Відтак, сільським головою було завдано спадкоємцям громадянина N шкоди на 166 тис. грн.

Потерпілі у суд не з’явилися, надавши суду заяви про розгляд справи без їхньої присутності.

Колишній Воєводський сільський голова свою вину визнав частково. Зокрема, він зізнався у службовому підробленні: що склав неправдиві довідки, підписав їх сам та підробив підпис секретаря сільради, «у чому щиро розкаюється, але вину у вчиненні заволодіння чужим майном категорично заперечує». Він заявив, що «розуміє, що своїми вчинками порушив закон, але ніякої матеріальної шкоди нікому не було спричинено».

Суд заслухав сина Вірченка, який розповів, що ніколи не жив у с. Полтавське, а в період 2002-2007 років навчався в сільгоспуніверситеті та мешкав у гуртожитку у Луганську. Оформленням земельних ділянок він не займався та «дізнався про їх наявність від батька лише в той момент, коли останній повідомив про необхідність забрати відповідні державні акти».

Ще один свідок, яка працювала секретарем Воєводської сільради, заявила, що довідок про те, син Вірченка проживав разом з громадянином N та проводив поховання останнього, вона, як секретар сільради, не підписувала та «підписи в них виконані від її імені не нею».

Дослідивши докази та заслухавши свідків, суд суд визнав колишнього Воєводського сільського голову Петра Вірченка винним у заволодінні чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч.4 ст.191) та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366).

Суд  присудив йому покарання у вигляді  5 років ув’язнення умовно з іспитовим строком 1,5 роки та штраф у 8,5 тис. грн.

Вірченка також позбавлено 7 рангу посадової особи місцевого самоврядування та заборонено протягом 2 років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій органів влади та місцевого самоврядування.

При призначенні покарання суд врахував характер і ступінь суспільної небезпеки злочину, а також те, що Вірченко «раніше не судимий, характеризується позитивно, серед мешканців с. Воєводське користується повагою».

Вирок ще не набув законної сили, є час для подання апеляції.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

«Правку Лозового» міняють заднім числом
06 Жовтня 2017

ГПУ відхрестилась від найдорожчих Toyota Corolla, пославшись на ті, яких нема
06 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.10.2017

Одеса «Труханівці» розіграли 188 мільйонів на секретний ремонт шматка дороги на Одещині

Донецьк Мер Краматорська заховав бізнес із менеджером «Київ-Дніпровського МППЗТ»

Донецьк Екологи Жебрівського по «переселенській» схемі купили контейнерів на 18 мільйонів у фірми з лівими довідками

І-Франк Держаудит вдруге встановив незаконну закупівлю Франківською облрадою Toyota за мільйон

Київ Радник екс-голови «Діпрозв’язку» взяв уже 132 мільйони на зв’язок для столичної влади

Луганськ Сільський голова отримав 5 років умовно за переоформлення на свого сина землі померлого

09.10.2017

Луганськ Освітлювати села на Луганщині буде порошенківський партнер голови «Укравтодору» епохи Януковича

Тернопіль У Тернополі оштрафували опера, який вимагав хабар від глави поліції за приховування декларації

Донецьк Донецька поліція замовила мікроавтобус відеоспостереження Renault за 2,8 мільйона

08.10.2017

Донецьк Рідні фірми розіграли ремонт дитсадка в Краматорську за 5 мільйонів

06.10.2017

Донецьк Підозрювані в ухилянні від сплати податків отримають 5 мільйонів на ремонт парку в Кураховому

Миколаїв «Зоря»-«Машпроект» за $2 мільйони купила у голландців німецьку систему для турбіни

Херсон Будівельники Гордєєва приховали ціни будівництва Штогріним шляхопроводу в Херсоні за третину мільярда

Запоріжжя Екс-менеджерка Кардакова поділила з «запоріжсталівцями» 86 мільйонів на надкоштовне приладдя для безпеки Запоріжжя

Донецьк В зоні АТО «відкат» за проектування будівництва склав половину суми угоди, чиновників затримано (додано)

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ