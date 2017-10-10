Радник екс-голови «Діпрозв’язку» взяв уже 132 мільйони на зв’язок для столичної влади

СКП «Київтелесервіс» Київської міської ради 6 жовтня уклало угоду з ТОВ «Білінтех Україна» про створення третьої черги Мережевої інфраструктури Київради, КМДА, районних в місті Києві держадміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності за 85,12 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили мережеве обладнання по об’єктах за невідомими цінами – активне на 38,36 млн грн. і пасивне на 4,88 млн грн., комплект програмного забезпечення за 31,69 млн грн., монтаж і налагодження обладнання за 10,19 млн грн. Гарантійний строк складає рік.

Угода передбачає таке:

розробка робочої документації:

– прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку на 26 ділянках;

– модернізація пасивного комутаційного обладнання (оптичних кросів – ODF), встановлених в технічних приміщеннях на станціях метрополітену, та прокладання оптичного кабелю у шахтах метрополітену: 24 станції;

– розміщення активного обладнання у відповідності до схеми архітектури мережі, розробку схем організації зв’язку, планів розміщення обладнання, розміщення обладнання електроживлення, трас прокладання кабелів та ШСС, кабельних журналів;

– проведення експертизи;

– підготовку виконавчої документації;

будівництво лінійних споруд;

модернізація існуючих лінійних споруд;

монтаж на налагодження систем безперебійного живлення;

розгортання активного обладнання пакетної мережі в рамках побудови мережевої інфраструктури;

розгортання ІТ сервісів;

постачання комплекту обладнання для головної станції кабельного аналогового та DVB-C телебачення.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 85,22 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Амріта Комплексні рішення», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Засновникам «Білінтех Україна» є Владислав Бібік і директор Віктор Шахов. Останній донедавна був радником Сергія Рибки – екс-голови правління ПрАТ «Діпрозв’язок» Держспецзв’язку. Зараз цим інститутом керує Петро Ковальов.

Раніше частка Бібіка належала Олегу Дерев’янченку, а до того, принаймні до кінця 2014 р. – Віктору Бєлову, заступнику Рибки на колишній посаді у «Діпрозв’язку». Бєлов у 2015 р. йшов у Київраду від «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка, а ще раніше був помічником екс-депутата Київради Олексія Гриценка, сина лідера партії.

Усього з грудня 2015 р. «Білінтех Україна» отримала держпідрядів на 142,04 млн грн., з яких 131,83 млн грн. – у нинішнього замовника щодо Мережевої інфраструктури.

Київською фірмою «Амріта комплексні рішення» Сергія Краковецького керує Євген Рімек. Його заступником раніше була Анжеліка Рубєжова.

Свого часу Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком».

Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. Торік у 2015 р. фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».

Рімек був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Усього з грудня 2015 р. суперник виграв тендерів на 98,11 млн грн. Зокрема у липні Управління справами Верховної Ради України замовило йому проектування технічного переоснащення зали засідань за 6,91 млн грн.

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