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Мер Краматорська заховав бізнес із менеджером «Київ-Дніпровського МППЗТ»

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Міський голова Краматорська Андрій Панков не задекларував частку у ТОВ «Східно-українська компанія», що спеціалізується на обробленні та оптовій торгівлі металобрухтом. Про це свідчить е-декларація мера за 2016 рік та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

ТОВ «Східно-українська компанія» засноване у жовтні 2004 року у Києві за адресою масової реєстрації на вул. Ізюмська, 7. Основний вид економічної діяльності з моменту заснування – виробництво машин для металургії.

Рівноправними партнерами по бізнесу разом з Андрієм Панковим (на той момент – замголови міського голови Краматорська) виступили Станіслав Кривонос, Сергій Гордієнко, Сергій Скорих та Сергій Пожаров.

Пожаров – колишній замголови правління та член наглядової ради ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (травень 2012-травень 2014 року).

Як раніше повідомляли «Наші гроші», у період перебування на посаді замголови правління ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» Пожаров підписав з ТОВ «Грандлайн Груп» договір поставки товарів на дві кримські філії підприємства. Товари на суму 10,63 млн грн нібито були поставлені продавцем в уже окупований Крим у березні 2014 року, однак не оплачені замовником. Сьогодні фірма, якій постачальник уступив право вимоги боргу, ППФ «Протос», через суд вимагає стягнення, окрім суми основного боргу, 12,38 млн грн штрафу.

Із судового реєстру відомо, що з посади замголови правління Пожарова звільнили після того, як виявили на підприємстві нестачу товарів на 1,6 млн грн, однак, через рік суд поновив його на посаді.

На позачергових парламентських виборах 2014 року входив до складу однієї з окружних виборчих комісій на Луганщині (№104), де представляв «Партію регіонів».

Щодо нерухомості, то у сім’ї Панкових – три квартири загальною площею 149 кв м (дві у Краматорську та одна – в Донецьку) з двома гаражами на загалом 41,2 кв м, будинок на 330 кв м у Краматорську, дача площею 204 кв м у селі Озерне Лиманського району на Донеччині. На Панкова з дружиною зареєстроване право власності на загалом 0,3 га землі – це дві земельні ділянки з місцерозташуванням в Озерному та три – у Краматорську.

Зауважимо, що у декларації за 2015 рік Андрій Панков не декларував нерухомість в Озерному, що зареєстрована на його дружину, хоча на той момент Галина Панкова уже володіла нею понад два роки.

Їздить Панков на BMW X5 Xdrive35i e70 2011 модельного року, який придбав тоді ж з конвеєра.

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