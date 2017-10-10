Дружина Микитася виграла мільярд на будівництво сховища ядерних відходів по нормальним цінам

ДП «НАЕК «Енергоатом» 29 вересня за результатами конкурентного діалогу повідомило про намір укласти угоду з ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» про будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України за 929,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За два роки, тобто до 25 вересня 2019 року в Чорнобильській зоні відчуження зведуть перший пусковий комплекс ЦСВЯП для «сухого» зберігання відпрацьованих паливних збірок з ЮУАЕС, РАЕС і ХАЕС.

За підсумковою відомістю ресурсів первинної пропозиції, опалубка коштує 132-186 грн./кв. м, щебінь – 382 грн./куб. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Ціни деревини не перевищують 3 тис грн./куб. м, гарячекатаної арматурної сталі – 13 600 грн./т, асфальтобетонів – 1 320 грн./т. Вказані ціни відповідають ринковому рівню.

Натомість пісок природний рядовий коштує 253 грн./куб. м, що дорожче від середньої ринкової ціни піску без ПДВ і доставки у 100-150 грн./куб. м.

Найдорожчий високоміцний бетон для обичайок В35 P4 F200 W6 замовили по 1 730 грн./куб. м. У Києві він продається по 1 590–1 982 грн./куб. м без доставки.

Стрілкові переводи Р-65 марки 1/9 придбають по 371 тис грн./к-т. Влітку «Укрзалізниця» замовила їх із повним комплектом скріплень та гарнітури по 791 тис грн./к-т.

Окремі конструктивні елементи будівель і споруд з перевагою гарячекатаних профілів придбають по 28 201 грн./т, а рейки Р65 ІІ групи зі сталі М76 – по 25 797 грн./т.

Прямокутні дорожні плити на 30 т довжиною від 5,5 м коштують 417 грн./кв. м, або 2 786 грн./шт., а чавунні зливові решітки Max РВ-40.51.50-щіл-ВЧ кл.Е – 3 017 грн./шт.

Оцинкована металоконструкція прожекторної щогли обійдеться у 49 тис грн./т, а блоки дверні металопластикові – у 2 003 грн./кв. м.

Під час торгів переможець знизив ціну на відсоток, тож остаточні ціни дещо нижчі.

Єдиним субпідрядником із великим обсягом робіт буде ТОВ «Ютем-Інжиніринг» (39%).

Забезпечення виконання майбутнього договору складе 0,5%, або 5,00 млн грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 939,08 млн грн.

Конкурентами були ПрАТ «Укренергомонтаж» і корпорація «Укртрансбуд».

Власницею «БК «Укрбудмонтаж» є дружина президента «Укрбуду» та екс-депутата Київради від «УДАРУ» Максима Микитася Наталія. Раніше директором був нинішній помічник нардепа Микитася – Андрій Якусевич.

Брат останнього – Сергій Якусевич нині займає посаду заступника голови правління «Укрбуд». Він також був співвласником ТОВ «Мегаполісстрой», де іншим співвласником виступав Анатолій Войцехівський, якого правоохоронці звинувачують в самовільному захопленні ділянок та незаконному будівництві.

«ЮТЕМ-Інжиніринг» з Київщини належить менеджерам Владиславу Багірову, Сергію Лазаренку, Юрію Маковію, Андрію Стальному, Руслану Свінціцькому і Павлу Цирульнікову.

Донедавна засновником було столичне ТОВ «Будівельно-монтажне управління Укртрансбуд» Ігоря Рудницького і Дмитра Стрілецького. Рудницький володіє ПП «Проммеханізація» одноосібно, а Стрілецький – ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Енергобудпроект» з Антоном Подкопаєвим, Анатолієм Гусєвим та Андрієм Уйвовим. Останній очолює ДП «УПКТІ «Атоменергобудпроект» Міненерговугілля.

Ще раніше засновником субпідрядника було ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» Андрія Стального, Олександра Снігура і Валерія Коваля. До 2016 року міноритарієм також був В’ячеслав Супруненко, колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

«ЮТЕМ-Інжиніринг» фігурував у акті ревізії ДФІ щодо фінансово-господарської діяльності «Енергоатому», яка виявила завищення вартості виконаних робіт на 4,69 млн грн., та у відповідному кримінальному провадженні.

За умовами тендеру, учасник мав володіти від 50% техніки та обладнання, надати аналогічні договори про будівництво V категорії складності, з яких один – у зоні відчуження і зоні безумовного відселення або інших радіаційно-небезпечних майданчиках. Також вимагали договір з виконання особливих робіт щодо систем фізичного захисту. Усі договори – за останні три роки, а середньорічний об’єм реалізації будівельних робіт учасника і субпідрядника за цей період – від 225,00 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Атом, Будівництво