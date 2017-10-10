Держаудит вдруге встановив незаконну закупівлю Франківською облрадою Toyota за мільйон

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області встановило, що автопідприємство Івано-Франківської обласної ради замовило ТОВ «Класик-авто» автомобіль Toyota Highlander за результатами закупівлі, яка була проведена з порушеннями законодавства.

Про це стало відомо з відповіді управління на звернення ГО «Центр громадського моніторингу та досліджень» щодо порушень законодавства при закупівлі автомобіля

1 серпня цього року автопідприємство облради за результатами тендеру замовило ТОВ «Класик-авто» семимісний повно розмірний кросовер Toyota Highlander вартістю 1,11 млн грн.

«Центр громадського моніторингу та досліджень» виявив порушення під час закупівлі і повідомив про них співробітників Держаудитслужби. Аудитори перевірили докази, надані активістами.

З’ясувалося, що пропозиція «Класик-авто» не відповідала вимогам тендерної документації. Зокрема, фірма не надала гарантійний лист від безпосереднього виробника та інформаційну довідку про те, що підприємство протягом останніх трьох років було/не було притягнуте до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів). Також аудитори встановили, що у пропозиції «Класик-авто» документи подані у форматі jpg, а тендерна документація передбачала подання усіх документів у сканованому вигляді у форматі pdf з чітким зображенням.

Втім, всупереч законодавству замовник не відхилив пропозицію «Класик-авто», яка не відповідала кваліфікаційним критеріям. Аудитори направили автопідприємству облради листа щодо дотримання законодавства при проведені закупівель, усунення порушень та притягнення до відповідальності осіб, які їх допустили.

Згідно з договором, укладеним між автопідприємством та «Класик-авто», автомобіль повинен був поставлений до 30 серпня, а заплатити за Toyota Highlander треба було протягом 15 банківських днів з дня поставки товару. За даними порталу використання публічних коштів e-data, автопідприємство облради заплатило фірмі усю суму у розмірі 1,11 млн грн. ще 10 серпня.

1 січня цього року комунальне підприємство Івано-Франківської обларади з експлуатації майна вже укладало угоду з ТОВ «Класик-авто» про постачання семимісної автівки Toyota Highlander за трохи меншою ціною – 1,05 млн грн.

Втім, договір було розірвано через виявлені порушення під час закупівлі. Зокрема, у технічних вимогах комунальне підприємство вказало конкретну торгову марку автомобіля, деталізувавши технічні характеристики Toyota Highlander без обґрунтування, що призвело до обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Крім того «Класик-авто» було пов’язане з іншим учасником аукціону. Відповідно, облрада Toyota Highlander не отримала.

Директором та власником івано-франківського ТОВ «Класик-авто» є депутат Вовчинецької сільради Івано-Франківської області Василь Угренюк.

Івано-Франківську обласну раду очолює «свободівець» Олександр Сич, а автопідприємство Івано-Франківської обласної ради Руслан Пилюк.

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