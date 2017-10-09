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Від початку року другосортне вапно для «СхідГЗК» подорожчало на чверть

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ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 29 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» будівельного вапна на 25,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 7 тис т вапна І ґатунку (90-93,5% активних СаО+MgО) по 2 460 грн./т і 3 тис т вапна ІІ ґатунку (80-89%) по 2 658 грн./т.

Переможець подав документи на продукцію українських ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» («ДЗБМ»), ТОВ «Дніпроекопром2» і ПАТ «Таврійська будівельна компанія», а також ЗАТ «Рибницький цементний комбінат» із невизнаної республіки Придністров’я.

У лютому «СхідГЗК» замовив у «ДЗБМ» 15 400 т вапна ІІ ґатунку на 27% дешевше – по 2 099 грн./т. Але через зміну умов договору додатковими угодами за цією ціною поставили тільки 68 т, тоді як 6 567 т обійшлися у 2 309 грн./т, а решта – у 2 540 грн./т.

Сам «Еко-Сервіс» у липні 2016 року продав «СхідГЗК» вапно ІІ ґатунку трохи дорожче – по 2 709 грн./т.

Ціна угоди на 2,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 25,85 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом був «ДЗБМ». Натомість ТОВ «Укрлайм» не допустили до аукціону за відсутність специфікації в аналогічному договорі та невідповідність характеристик товару в сертифікаті якості від ТОВ «Куп’янськспецпереробка». Пропоноване вапно І ґатунку мало температуру гасіння 65°C, час гасіння 6 хв. 10 сек. і 3% вмісту СО2, а замовник вимагав температуру гасіння 85-90°C, час гасіння 2-5 хв. і 1,5-2,6% вмісту СО2.

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів щонайменше на 1,53 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.

Фірмою-виробником «ДЗБМ» володіють киянки Лариса Ганжа і Вікторія Пікалова, Антоніна Кармазіна з Дніпра та Ірина Шипко з с. Новоселівка Дніпропетровської обл. Директором є Ігор Індиченко.

Ірина Шипко – дружина нардепа з  групи «Партія «Відродження» Андрія Шипка.

Пікалова є нотаріусом, а Ганжа – співзасновницею ПП «Телерадіокомпанія «Регіон» разом із Олександром Максимовим.

Кармазіна входить до складу засновників ТОВ «Катеринославхліб» із Вячеславом Капустіним, Іриною Макаренко, Світланою Криворучко, «Трейдінг Оксідентал КО С.А.» (Панама) і «Мікандо Ентерпрайзес ЛТД» (Тортола).

 

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