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У Тернополі оштрафували опера, який вимагав хабар від глави поліції за приховування декларації

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Колишній старший оперуповноважений Управління захисту економіки Нацполіції у Тернопільській області Андрій Степаненко заплатить штраф у 17 тис. грн за вимагання хабара від місцевого чиновника. Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 27 вересня, яким затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та поліцейським.

Згідно з матеріалами суду, у травні 2017-го, проводячи перевірку дотримання антикорупційного законодавства, Степаненко виявив факт декларування недостовірної інформації начальником управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради при поданні останнім електронної декларації за 2016 рік.

Поліцейський вирішив скористатися цим і зажадав від посадовця $500 хабара за приховування викритого проти нього корупційного злочину та не притягнення до відповідальності.

Чиновник погодився й 1 червня зустрівся з поліцейським та, «проходячи по вулиці Чорновола в сторону залізничного вокзалу м. Тернополя, передав йому в якості неправомірної винагороди 200 доларів». Після цього Степаненко був затриманий правоохоронцями.

У матеріалах суду зазначається, що до повноважень Степаненка, серед іншого, належала «боротьба з корупцією та хабарництвом у сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави, та серед посадових осіб органів державної влади і самоврядування» тощо.

Слідство кваліфікувало дії Степаненка за ч. 1 ст. 368 КК, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища.

30 червня між старшим прокурором та поліцейським була укладена угода про визнання винуватості.

Наприкінці вересня Тернопільський суд затвердив цю угоду та погоджене у ній покарання для Степаненка – штраф у 17 тис. грн. Йому також заборонено протягом року працювати у Нацполіції.

Вирок набуде чинності через місяць, коли сплине термін подачі апеляції.

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