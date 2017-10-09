НОВИНИ

09.10.2017

Освітлювати села на Луганщині буде порошенківський партнер голови «Укравтодору» епохи Януковича

У Тернополі оштрафували опера, який вимагав хабар від глави поліції за приховування декларації

Медики Авакова купили японський томограф за 25 мільйонів, звузивши вимоги до двох виробників

Офшорники продали залізниці російських проводів на 117 мільйонів в рази дорожче від цін у Росії

Екс-керівник «лужниківських» розіграв півмільярда на електрику для «Черкаситрансгазу» з менеджером Фірташа

Донецька поліція замовила мікроавтобус відеоспостереження Renault за 2,8 мільйона

ДАБІ не помітило порушень на будівництві фірмою Кредісова 20-поверхівки у зоні, де не можна будувати вище 8 поверху

Від початку року другосортне вапно для «СхідГЗК» подорожчало на чверть

«Харківтрансгаз» дав сусідам столичних газовиків ще 71 мільйон на заміну одоризаційних установок

08.10.2017

Рятувальники за 33 мільйони відремонтують і «вдягнуть» у нову ліврею літак АН-26

Рідні фірми розіграли ремонт дитсадка в Краматорську за 5 мільйонів

7,6 мільярда минулого тижня

06.10.2017

У Москві розстріляли вірменина, який при Януковичу натендерив в Україні 215 мільйонів, частину яких не можуть знайти

Підозрювані в ухилянні від сплати податків отримають 5 мільйонів на ремонт парку в Кураховому

«Правку Лозового» міняють заднім числом

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Офшорники продали залізниці російських проводів на 117 мільйонів в рази дорожче від цін у Росії

09 Жовтня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 5 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Інтеркабель Київ» кабельно-провідникової продукції на 117,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч автотранспортом поставлять 281 т контактного мідного низьколегованого фасонного проводу марки НлОл 0,04Ф-100 у барабанах виробництва АТ «Росскат» (Росія, не під санкціями) по 417 грн./кг.

За даними «Zалізниця без корупції», у Росії цей провід продають гуртом по 293 руб., або 136 грн./кг, що утричі дешевше від тендерної ціни. А близька за характеристиками марка МФ-100 коштує на українському ринку близько 250 грн./кг, що принаймні в півтора рази дешевше від закупівлі залізниці.

На іншому російському сайті провід МФ-100 НлОл-100 коштує удвічі дешевше – 450 руб., або 209 грн./кг із 18% ПДВ.

Крім того, «Укрзалізниця» купувала такий провід у інших підрядників у 2015 році по 342 грн./кг, а в 2014 році – по 212 грн./кг.

Згідно тендерної документації, проводи мають бути виготовлені не раніше 1 січня 2017 році, а в договорі взагалі вказано дату виготовлення не раніше 22 серпня 2017 року.

Передбачено оплату протягом місяця після поставки, гарантійний строк 6,5 років і забезпечення виконання договору в розмірі 5%.

Ціна угоди на 0,03% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 117,48 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Техелектропром», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Фірма «Інтеркабель Київ» є правонаступником припиненого ТОВ «Техкабель». Її заведено на кіпрський офшор «Інтеркабель Холдінгз Лімітед», а бенефіціарами значаться австрієць Алесандер Треммель-Шайност і Світлана Ігнатьєва з Козина, що на Київщині. Керує нею Олексій Савченко, підписантом є Гліб Кремень.

Усього з 2008 року компанія отримала підрядів на 213,51 млн грн., із який цей – найбільший. У серпні вона виграла перший тендер на залізниці на 60,93 млн грн.

Засновником «Техелектропрому» зі статутним капіталом 1 тис грн. значиться Ігор Жабюк, який володів нині ліквідованим ПП «Кабельтехпром». Директором є Микола Єгорцов, власник ТОВ «ТЕП-Україна» разом із Вікторією Трачук.

Раніше «Техелектропром» був прописаний у Києві по вул. Зоологічній, 4А, офіс 139 – за адресою масової реєстрації юридичних осіб. Потім його на певний час перереєстрували по вул. Здолбунівській, 7-Д. Тоді там знаходилося ТОВ «Торговий дім «Азовкабель-Київ» Наталії Федорко, яким свого часу володів Жабюк. «ТД «Азовкабель-Київ» було офіційним дистриб’ютором виробників «Азовкабель», «Одескабель» і «Південкабель».

Із березня 2015 року «Техелектропром» виграв тендерів на 266,25 млн грн., з яких 245,31 млн грн. – на залізниці.

Російський «Росскат» на 90% контролює самарський бізнесмен Микола Таран, решта акцій належить ПАТ «Промсвязьбанк» Олексія та Дмитра Анан’євих. Цьогоріч холдинг об’єднує активи з групою компаній «Севкабель», пов’язаною з банкіром Олександром Савел’євим.

Нинішню закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер було відмінено, бо нинішній переможець не надав документи на пропоновану продукцію виробництва «CopperClad S.A. de C.V. of Mexico» (Мексика). Єдиним суперником був той же «Техелектропром».

У червні фірма «Нако-електрик», пов’язана з оточенням нардепа Олександра Грановського (БПП), по іншому тендеру оскаржувала в АМКУ вимогу ЦЗВ щодо наявності трирічного досвіду поставок кабелів з не менш як 30% поставок у 2016 році. Залізничники повідомили, що при встановленні цього кваліфікаційного критерію керувався не лише законом про публічні закупівлі, а й листом від Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 7 березня 2017 року щодо закупівлі товарів російського виробництва. Мовляв, зазначені вимоги були встановлені «з метою упередження від учасників ринку, які підпадають під санкційний список та з метою укласти договір із надійним учасником ринку».

Тоді АМКУ став на позицію замовника і не визнав вказану вимогу дискримінаційною.

На нинішньому тендері ЦЗВ також ставило вимогою трирічний досвід поставок, однак у цьому випадку це не завадило віддати підряд постачальнику російських кабелів.

За даними «Укрзалізниці», з початку року «Центр забезпечення виробництва» за підсумками проведених тендерів уклав більше 240 договорів з постачальниками на загальну суму 4,1 млрд грн. При цьому економія у порівнянні із очікуваною вартістю склала понад 55 млн грн. Це становить 1% від загальної суми торгів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

«Правку Лозового» міняють заднім числом
06 Жовтня 2017

ГПУ відхрестилась від найдорожчих Toyota Corolla, пославшись на ті, яких нема
06 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.10.2017

Луганськ Освітлювати села на Луганщині буде порошенківський партнер голови «Укравтодору» епохи Януковича

Тернопіль У Тернополі оштрафували опера, який вимагав хабар від глави поліції за приховування декларації

Донецьк Донецька поліція замовила мікроавтобус відеоспостереження Renault за 2,8 мільйона

08.10.2017

Донецьк Рідні фірми розіграли ремонт дитсадка в Краматорську за 5 мільйонів

06.10.2017

Донецьк Підозрювані в ухилянні від сплати податків отримають 5 мільйонів на ремонт парку в Кураховому

Миколаїв «Зоря»-«Машпроект» за $2 мільйони купила у голландців німецьку систему для турбіни

Херсон Будівельники Гордєєва приховали ціни будівництва Штогріним шляхопроводу в Херсоні за третину мільярда

Запоріжжя Екс-менеджерка Кардакова поділила з «запоріжсталівцями» 86 мільйонів на надкоштовне приладдя для безпеки Запоріжжя

Донецьк В зоні АТО «відкат» за проектування будівництва склав половину суми угоди, чиновників затримано (додано)

Рівне РАЕС із другої спроби замовила американському виробнику тренажер енергоблоку за 60 мільйонів

05.10.2017

Донецьк Донецька ОДА віддала ремонт доріг в Слов’янську за 32 мільйони фірмі, яку підозрювали в неякісних роботах

Ужгород Дорожники Закарпаття відписали туркам 305 мільйонів на таємний ремонт дороги на Львів

Одеса Одеська суддя отримала 7 років за хабар, який вимагала за пом’якшення вироку наркодилерам

Запоріжжя Ільменіт від «ОГХК» для комбінату Фірташа подорожчав у півтора рази проти експорту і весни

Луганськ «Лисичанськвугілля» замовило російські акумулятори фірмі, яка возила товари «Укрзалізниці» в ОРДЛО

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ