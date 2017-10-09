Офшорники продали залізниці російських проводів на 117 мільйонів в рази дорожче від цін у Росії

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 5 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Інтеркабель Київ» кабельно-провідникової продукції на 117,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч автотранспортом поставлять 281 т контактного мідного низьколегованого фасонного проводу марки НлОл 0,04Ф-100 у барабанах виробництва АТ «Росскат» (Росія, не під санкціями) по 417 грн./кг.

За даними «Zалізниця без корупції», у Росії цей провід продають гуртом по 293 руб., або 136 грн./кг, що утричі дешевше від тендерної ціни. А близька за характеристиками марка МФ-100 коштує на українському ринку близько 250 грн./кг, що принаймні в півтора рази дешевше від закупівлі залізниці.

На іншому російському сайті провід МФ-100 НлОл-100 коштує удвічі дешевше – 450 руб., або 209 грн./кг із 18% ПДВ.

Крім того, «Укрзалізниця» купувала такий провід у інших підрядників у 2015 році по 342 грн./кг, а в 2014 році – по 212 грн./кг.

Згідно тендерної документації, проводи мають бути виготовлені не раніше 1 січня 2017 році, а в договорі взагалі вказано дату виготовлення не раніше 22 серпня 2017 року.

Передбачено оплату протягом місяця після поставки, гарантійний строк 6,5 років і забезпечення виконання договору в розмірі 5%.

Ціна угоди на 0,03% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 117,48 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Техелектропром», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Фірма «Інтеркабель Київ» є правонаступником припиненого ТОВ «Техкабель». Її заведено на кіпрський офшор «Інтеркабель Холдінгз Лімітед», а бенефіціарами значаться австрієць Алесандер Треммель-Шайност і Світлана Ігнатьєва з Козина, що на Київщині. Керує нею Олексій Савченко, підписантом є Гліб Кремень.

Усього з 2008 року компанія отримала підрядів на 213,51 млн грн., із який цей – найбільший. У серпні вона виграла перший тендер на залізниці на 60,93 млн грн.

Засновником «Техелектропрому» зі статутним капіталом 1 тис грн. значиться Ігор Жабюк, який володів нині ліквідованим ПП «Кабельтехпром». Директором є Микола Єгорцов, власник ТОВ «ТЕП-Україна» разом із Вікторією Трачук.

Раніше «Техелектропром» був прописаний у Києві по вул. Зоологічній, 4А, офіс 139 – за адресою масової реєстрації юридичних осіб. Потім його на певний час перереєстрували по вул. Здолбунівській, 7-Д. Тоді там знаходилося ТОВ «Торговий дім «Азовкабель-Київ» Наталії Федорко, яким свого часу володів Жабюк. «ТД «Азовкабель-Київ» було офіційним дистриб’ютором виробників «Азовкабель», «Одескабель» і «Південкабель».

Із березня 2015 року «Техелектропром» виграв тендерів на 266,25 млн грн., з яких 245,31 млн грн. – на залізниці.

Російський «Росскат» на 90% контролює самарський бізнесмен Микола Таран, решта акцій належить ПАТ «Промсвязьбанк» Олексія та Дмитра Анан’євих. Цьогоріч холдинг об’єднує активи з групою компаній «Севкабель», пов’язаною з банкіром Олександром Савел’євим.

Нинішню закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер було відмінено, бо нинішній переможець не надав документи на пропоновану продукцію виробництва «CopperClad S.A. de C.V. of Mexico» (Мексика). Єдиним суперником був той же «Техелектропром».

У червні фірма «Нако-електрик», пов’язана з оточенням нардепа Олександра Грановського (БПП), по іншому тендеру оскаржувала в АМКУ вимогу ЦЗВ щодо наявності трирічного досвіду поставок кабелів з не менш як 30% поставок у 2016 році. Залізничники повідомили, що при встановленні цього кваліфікаційного критерію керувався не лише законом про публічні закупівлі, а й листом від Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 7 березня 2017 року щодо закупівлі товарів російського виробництва. Мовляв, зазначені вимоги були встановлені «з метою упередження від учасників ринку, які підпадають під санкційний список та з метою укласти договір із надійним учасником ринку».

Тоді АМКУ став на позицію замовника і не визнав вказану вимогу дискримінаційною.

На нинішньому тендері ЦЗВ також ставило вимогою трирічний досвід поставок, однак у цьому випадку це не завадило віддати підряд постачальнику російських кабелів.

За даними «Укрзалізниці», з початку року «Центр забезпечення виробництва» за підсумками проведених тендерів уклав більше 240 договорів з постачальниками на загальну суму 4,1 млрд грн. При цьому економія у порівнянні із очікуваною вартістю склала понад 55 млн грн. Це становить 1% від загальної суми торгів.

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