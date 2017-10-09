Медики Авакова купили японський томограф за 25 мільйонів, звузивши вимоги до двох виробників

Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ України 11 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Протек Солюшнз Україна» томограф за 24,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 128-зрізову комп’ютерно-томографічну систему Revolution EVO виробництва «GE Healthcare Japan Corporation» (Японія) у складі стола, гентрі, робочої станції, софту, консолі оператора.

Гарантійний строк експлуатації складає рік, але не більше 15 місяців після поставки.

Ціна угоди на півтора відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 25,00 млн грн.

ТОВ «Астріум» через АМКУ домоглося вилучення вимоги, що кваліфікований інженер, який здійснюватиме гарантійне і післягарантійне обслуговування, має бути працівником самого учасника. Крім того, воно доводило, що розмір великої фокальної плями не більше 1,00 мм х 1,00 мм, два РК-монітори цифрової система зберігання і обробки зображень та два кольорові РК-екрани незалежної робочої станції лікаря діагоналлю не менше 48 см мають лише «GE Healthcare» і «Philips». Тоді як він сам хотів запропонувати «Toshiba». Замовник заявив, що збільшення фокальної плями веде до погіршення роздільної здатності, два монітори потрібні для порівняння зображення і розтягування судин, а цим вимогам відповідає принаймні два виробника, тож у цій частині скаргу не задовольнили.

Єдиним конкурентом не вперше було ТОВ «ЄМГ «Україна» швейцарської компанії «Ентрепрайзес Медикалс Грей СА», яким керує Ірина Макієнко. Воно пропонувало томограф Ingenuity CT виробництва «Philips Medical Systems (Cleveland), Inc.» (США), «Philips Medical Systems Technologies Ltd.» (Ізраїль).

Директором «Протек солюшнс Україна» є Олександр Єзерський, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться однойменна компанія «Протек Солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Каунаса. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.

За даними «OpenCorporates», до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S» із квітня 2016 року також входить Федір Кірпенко – власник української фірми «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції». Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».

Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення Steven Probert і компанія «Labtech pro ltd».

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