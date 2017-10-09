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«Харківтрансгаз» дав сусідам столичних газовиків ще 71 мільйон на заміну одоризаційних установок

09 Жовтня 2017

Філія «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 4 вересня за результатами тендерів замовила ТОВ «Енергосервіс» ремонт систем одоризації газу на газорозподільних станціях на загальну суму 70,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року відремонтують системи одоризації газу на 25 ГРС у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Сюди входять проектування, поставка обладнання, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Субпідрядник ТОВ «Олестас Еко» виконає роботи щодо поводження з небезпечними відходами в обсязі не менше 20% вартості договорів.

За підсумковими відомостями ресурсів первинних пропозицій із монтажем без ПДВ, одоризаційні установки на базі насосів Lewa від «Lewa GmbH» (Німеччина) коштують:

  • 4,63 млн грн./к-т – 1 комплект OD/CSC-2-2100 на два виходи з блоком зберігання одоранту 2,1 куб. м, тиском до 1,2 Мпа, в комплекті: ємність 2,1 куб. м, технологічна панель з дозувальними насосами МАН5 та МВН8, та ручними крапельницями, контролер керування, блок живлення з акумуляторами, давач рівня дискретний регулятор тиску, запобіжний клапан, обігрівач з термостатом, фільтр адсорбер АДМ, не проливний піддон з дахом та термоізольована шафа;
  • 4,38 млн грн./к-т – 1 комплект OD/CSC-2-1000 на два виходи з блоком зберігання одоранту 1 куб. м, тиском до 1,2 Мпа, в комплекті: ємність 1 куб. м, технологічна панель з дозувальним насосом МАН5 та ручними крапельницями, контролер керування, блок живлення з акумуляторами, давач рівня дискретний, регулятор тиску, запобіжний клапан, обігрівач з термостатом, фільтр адсорбер АДМ, не проливний піддон та термоізольована шафа з н/ж;
  • 2,27 млн грн./к-т – 3 комплекти OD/CSC-1-250 на один вихід з блоком зберігання одоранту 0,25 куб. м,тиском до 1,2 Мпа, в комплекті: ємність 0,25 куб. м, технологічна панель з дозувальним насосом МАН5 та ручною крапельницею, контролер керування, блок живлення з акумуляторами, дискретний давач рівня, регулятор тиску, клапан, обігрівач з термостатом, фільтр адсорбер АДМ, не проливний піддон та термоізольована шафа з н/ж.
  • 1,59 млн грн./к-т – 20 комплектів OD/CSC-1М-250 на один вихід з блоком зберігання одоранту 0, 25 куб. м, тиском до 1,2 Мпа, в комплекті: ємність 0,25 куб. м, технологічна панель з дозувальним насосом та ручною крапельницею, контролер керування, блок живлення з акумуляторами, дискретний давач рівня, регулятор тиску, клапан, обігрівач з термостатом, фільтр адсорбер АДМ, не проливний піддон та термоізольована шафа з н/ж.

Під час аукціонів переможець знизив ціни пропозицій на сім відсотків, тож остаточні ціни комплектів будуть нижчими.

У 2010-2012 рр.. підряди «Укртрансгазу» на ремонт із монтажем установок цього виробника отримували ТОВ «Норма Плюс» і ПАТ «Факел», але тодішні ціни невідомі.

Нині бетон В7,5 М100 більше 40 мм коштує 980 грн./куб. м, що відповідає ринку. У відкритих джерелах його різновиди продають по 911-1 029 грн./куб. м.

Кабель КВБбШвнг 10х1,5 замовили по 50 грн./м, тоді як в інтернеті він коштує 56 грн./м.

На заробітну плату піде 336 тис грн., тобто піввідсотка загальної вартості підрядів. На прибуток відведено ще 0,03% – 20 тис грн.

Сума угод на сім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 76,17 млн грн.

На дешевшому тендері єдиним конкурентом була згадана «Норма Плюс» Вікторії Жданенко і Петра Кулінічева. Батько останнього Костянтин Кулінічев у 2007 році був заступником мера м. Кременчук Полтавської обл. Миколи Глухова. Вікторія Жданенко володіє ТОВ «Грінландія-Україна» разом з Олександром Жданенком.

На дорожчому тендері ТОВ «Евраз Груп» пропонувало на чотири відсотки нижчу ціну, але його відхилили, бо воно принесло договори на поставку одоризаторів і підігрівачів газу замість аналогічних договорів на виконання робіт, а також не передбачило і не розрахувало демонтажні роботи. Дорожчими суперниками стали «Норма-плюс» і ТОВ «Укр-Снаб» Сергія Ходаковського на чолі з Юрієм Малиновським.

Фірма «Енергосервіс» (код ЄДР 20578571), зареєстрована в м. Боярка Київської обл., належить Володимиру Довбняку з Калуша Івано-Франківської обл. Директором є Володимир Осипенко. Вона прописана по вул. Маяковського, 49, де знаходяться Боярське ЛВУМГ, а також філії «Укргазенергосервіс» та «Укргазтехзв’язок».

Торік перед введенням «Прозорро» переможець отримав підрядів «Укртрансгазу» в «Віснику держзакупівель» на 244,82 млн грн., зайнявши четверте місце у Топ-20 підрядників держкомпанії. А відтоді й донині у «Прозорро» опубліковано дані про єдиний отриманий ним підряд «Прикарпаттрансгазу» на 48 тис грн.

У липні «Енергосервіс» фігурував у справі проти ТОВ «Газпромбудмонтаж» щодо ухилення від сплати податків.

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