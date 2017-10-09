НОВИНИ

09.10.2017

Освітлювати села на Луганщині буде порошенківський партнер голови «Укравтодору» епохи Януковича

У Тернополі оштрафували опера, який вимагав хабар від глави поліції за приховування декларації

Медики Авакова купили японський томограф за 25 мільйонів, звузивши вимоги до двох виробників

Офшорники продали залізниці російських проводів на 117 мільйонів в рази дорожче від цін у Росії

Екс-керівник «лужниківських» розіграв півмільярда на електрику для «Черкаситрансгазу» з менеджером Фірташа

Донецька поліція замовила мікроавтобус відеоспостереження Renault за 2,8 мільйона

ДАБІ не помітило порушень на будівництві фірмою Кредісова 20-поверхівки у зоні, де не можна будувати вище 8 поверху

Від початку року другосортне вапно для «СхідГЗК» подорожчало на чверть

«Харківтрансгаз» дав сусідам столичних газовиків ще 71 мільйон на заміну одоризаційних установок

08.10.2017

Рятувальники за 33 мільйони відремонтують і «вдягнуть» у нову ліврею літак АН-26

Рідні фірми розіграли ремонт дитсадка в Краматорську за 5 мільйонів

7,6 мільярда минулого тижня

06.10.2017

У Москві розстріляли вірменина, який при Януковичу натендерив в Україні 215 мільйонів, частину яких не можуть знайти

Підозрювані в ухилянні від сплати податків отримають 5 мільйонів на ремонт парку в Кураховому

«Правку Лозового» міняють заднім числом

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Донецька поліція замовила мікроавтобус відеоспостереження Renault за 2,8 мільйона

09 Жовтня 2017

Головне управління Національної поліції в Донецькій області 7 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Атлант-М Юг» спеціальний автомобіль ситуаційного центру за 2,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять мікроавтобус Renault Master L4H3 3.5 125 к. с. із кузовом, розділеним на водійський, робочий і технічний відсіки.

Робочий відсік матиме кондиціонер, теплоізоляцію, холодильник, три робочих місця у складі поворотного автокрісла і стола на двох для відеоспостереження, аналітики та радіозв’язку. У технічному відсіку розмістять обладнання підсистем оперативного радіозв’язку (ретранслятори і радіостанції Kenwood і Hytera), супутникового зв’язку (надає замовник), відеоспостереження, відеореєстрації та трансляції відеосигналу, високошвидкісного обміну інформацією, доступу до інформаційних ресурсів та обробки даних, електроживлення, а також сейф, драбину, ящики, шухляди, запасне та сервісне приладдя.

Гарантійний строк становить три роки або 100 тис км пробігу.

Субпідрядником буде ТОВ «Компанія «Цифрові радіосистеми» Олександра Брекса, дилер Kenwood і Hytera. Він приніс аналогічні договори з Центром обслуговування підрозділів Національної поліції України на проектування пересувного вузла зв’язку та з в/ч А0215 МО України на поставку ретрансляторів.

Нещодавно ГУ НП в Житомирській області купило для цієї ж мети мікроавтобус Renault Master L4 H3 без обладнання за 899 тис грн. Таким чином, замовлене донецькою поліцією обладнання може коштувати близько 1,89 млн грн., що вдвічі дорожче від самого базового автомобіля.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,80 млн грн.

Єдиним конкурентом було одеське ТОВ «Авто Груп+» Лариси Соломяк і Ганни Бєлої, яке не знижувало ціну, на відміну від переможця.

Харківський «Атлант-М Юг» записано на Сергія Савицького і кіпрський офшор «Курума Холдингз Лімітед». Фірма входить у міжнародний автохолдинг «Атлант-М», який є об’єднанням низки компаній Росії, України та Білорусі.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

«Правку Лозового» міняють заднім числом
06 Жовтня 2017

ГПУ відхрестилась від найдорожчих Toyota Corolla, пославшись на ті, яких нема
06 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.10.2017

Луганськ Освітлювати села на Луганщині буде порошенківський партнер голови «Укравтодору» епохи Януковича

Тернопіль У Тернополі оштрафували опера, який вимагав хабар від глави поліції за приховування декларації

Донецьк Донецька поліція замовила мікроавтобус відеоспостереження Renault за 2,8 мільйона

08.10.2017

Донецьк Рідні фірми розіграли ремонт дитсадка в Краматорську за 5 мільйонів

06.10.2017

Донецьк Підозрювані в ухилянні від сплати податків отримають 5 мільйонів на ремонт парку в Кураховому

Миколаїв «Зоря»-«Машпроект» за $2 мільйони купила у голландців німецьку систему для турбіни

Херсон Будівельники Гордєєва приховали ціни будівництва Штогріним шляхопроводу в Херсоні за третину мільярда

Запоріжжя Екс-менеджерка Кардакова поділила з «запоріжсталівцями» 86 мільйонів на надкоштовне приладдя для безпеки Запоріжжя

Донецьк В зоні АТО «відкат» за проектування будівництва склав половину суми угоди, чиновників затримано (додано)

Рівне РАЕС із другої спроби замовила американському виробнику тренажер енергоблоку за 60 мільйонів

05.10.2017

Донецьк Донецька ОДА віддала ремонт доріг в Слов’янську за 32 мільйони фірмі, яку підозрювали в неякісних роботах

Ужгород Дорожники Закарпаття відписали туркам 305 мільйонів на таємний ремонт дороги на Львів

Одеса Одеська суддя отримала 7 років за хабар, який вимагала за пом’якшення вироку наркодилерам

Запоріжжя Ільменіт від «ОГХК» для комбінату Фірташа подорожчав у півтора рази проти експорту і весни

Луганськ «Лисичанськвугілля» замовило російські акумулятори фірмі, яка возила товари «Укрзалізниці» в ОРДЛО

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ