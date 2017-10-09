Донецька поліція замовила мікроавтобус відеоспостереження Renault за 2,8 мільйона

Головне управління Національної поліції в Донецькій області 7 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Атлант-М Юг» спеціальний автомобіль ситуаційного центру за 2,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять мікроавтобус Renault Master L4H3 3.5 125 к. с. із кузовом, розділеним на водійський, робочий і технічний відсіки.

Робочий відсік матиме кондиціонер, теплоізоляцію, холодильник, три робочих місця у складі поворотного автокрісла і стола на двох для відеоспостереження, аналітики та радіозв’язку. У технічному відсіку розмістять обладнання підсистем оперативного радіозв’язку (ретранслятори і радіостанції Kenwood і Hytera), супутникового зв’язку (надає замовник), відеоспостереження, відеореєстрації та трансляції відеосигналу, високошвидкісного обміну інформацією, доступу до інформаційних ресурсів та обробки даних, електроживлення, а також сейф, драбину, ящики, шухляди, запасне та сервісне приладдя.

Гарантійний строк становить три роки або 100 тис км пробігу.

Субпідрядником буде ТОВ «Компанія «Цифрові радіосистеми» Олександра Брекса, дилер Kenwood і Hytera. Він приніс аналогічні договори з Центром обслуговування підрозділів Національної поліції України на проектування пересувного вузла зв’язку та з в/ч А0215 МО України на поставку ретрансляторів.

Нещодавно ГУ НП в Житомирській області купило для цієї ж мети мікроавтобус Renault Master L4 H3 без обладнання за 899 тис грн. Таким чином, замовлене донецькою поліцією обладнання може коштувати близько 1,89 млн грн., що вдвічі дорожче від самого базового автомобіля.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,80 млн грн.

Єдиним конкурентом було одеське ТОВ «Авто Груп+» Лариси Соломяк і Ганни Бєлої, яке не знижувало ціну, на відміну від переможця.

Харківський «Атлант-М Юг» записано на Сергія Савицького і кіпрський офшор «Курума Холдингз Лімітед». Фірма входить у міжнародний автохолдинг «Атлант-М», який є об’єднанням низки компаній Росії, України та Білорусі.

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