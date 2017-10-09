ДАБІ не помітило порушень на будівництві фірмою Кредісова 20-поверхівки у зоні, де не можна будувати вище 8 поверху

Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у місті Києві не виявив серйозних порушень в результаті перевірки законності видачі містобудівних умов та обмежень (МУО) забудови земельної ділянки у Дарницькому районі Києві на вул. Сормовській 3, які отримало ПрАТ «Схід-2».

Про це свідчить акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил від 19 вересня.

У 2013 році Департамент містобудування та архітектури КМДА надав «Схід-2» МУО на будівництво 20-поверхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на земельній ділянці площею 0,38 га на вул. Сормовській 3. Хоча згідно з Генпланом, це територія середньоповерхової житлової забудови, відповідно тут не можна будувати вище 8 поверху.

У червні цього року нардеп Наталія Новак звернулася до ДАБІ Києва, щоб інспекція перевірила законність надання МУО. Причому депутат вказала на порушення. Тим не менш, в результаті перевірки київська Держархбудінспекція дійшла висновку, що наміри забудови ділянки на вул. Сормовській, 3 відповідають положенням МУО, наданих «Схід-2». Тобто архбудконтролери не помітили, що будівництво 20-поверхівки заплановане там, де неможна цього робити.

Водночас, ДАБІ виявила одне порушення, але воно стосувалось прав забудовника: Київмістобудування надавав «Схід-2» МУО довше, ніж передбачено законом.

«Треба сказати, що ДАБІ ніби то анулювало сам дозвіл на будівництво по Сормовскій, 3 за порушення самого забудовника. Але тут є одна деталь. Ключовий документ – МУО. Саме їх скасування забезпечує неможливість подальшої забудови з порушенням Генплану. Просто скасування дозволу легко оскаржити в суді, особливо якщо ДАБІ навмисне наробить помилок у процесуальній частини. А вже зрозуміло, що ДАБІ «кришує» будівництво на Сормовській, так що анулювання дозволу – майже гарантовано просто гра на публіку, реальна мета якої – в суді остаточно поставити крапку і легким помахом руки судді назвати будівництво законним», – розповів експерт з проблем містобудування Георгій Могильний.

Він також проінформував, що нещодавно навіть Генпрокуратура не змогла отримати МУО на будівництво багатоповерхівок у зоні середньоповерхової забудови на вул. Кіквідзе (Бойчука) 20-22.

Замовник будівництва на вул. Сормовській, 3 – ПрАТ «Схід-2» – пов’язаний з оточенням В’ячеслава Кредісова. Після першого Майдану у 2005-2006 рр. Кредісов був заступником міністра оборони, відповідав за землю та нерухомість.

До останнього часу Кредісов був помічником заступника голови фракції БПП в Верховній Раді Анатолія Матвієнка – земляка і давнього друга президента Петра Порошенка. Матвієнко є також дядьком нардепа від БПП Сергія Березенка, який до депутатства (до 2015 року) очолював Державне управління справами.

Влітку цього року «Схід-2» змінив генпідрядника на ТОВ «Білдинг плюс», засновником якого є В’ячеслав Кредісов разом з Іриною Колихан.

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