Екс-керівник «лужниківських» розіграв півмільярда на електрику для «Черкаситрансгазу» з менеджером Фірташа

Філія «УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 5 жовтня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Агенція інвестиційного менеджменту» на постачання електроенергії упродовж року на 487,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для об’єктів у Вінницькій області замовили 176 тис кВт*год. електроенергії І класу напруги та 70 тис кВт*год. електроенергії ІІ класу напруги. Вартість буде розраховуватися за тарифами, на 1,3% нижчими від роздрібних тарифів ПАТ «Вінницяобленерго» у відповідному періоді.

Наприклад, зараз промисловий тариф «Вінницяобленерго» становить 1,55 кВт/год. для 1 класу та 2,03 кВт/год. для 2 класу. Таким чином, договірний тариф «Агенції» складає відповідно 1,53 кВт/год. та 2,01 кВт/год.

Ціна угоди на ті самі 1,3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 493,79 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Центрнафтогазпостач» кіпрської «Сегіара Трейдінг Лімітед» («Segiara Trading Limited»), директором якого є Дмитро Круподеров – заступник голови правління контрольованого Дмитром Фірташем ПАТ «Дніпропетровськгаз». При цьому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Нагадаємо, у червні 2016 року «Черкаситрансгаз» замовив «Агенції» електроенергії на 251,17 млн грн.

Власником київської «Агенції інвестиційного менеджменту» від самого заснування у 2004 р. є британська компанія «Альбермарл Трейдінг Лімітед» («Albermarle Trading Limited»). Вона у свою чергу належить вірґінському офшору «Веделл Венчерз Інк» (Wadell Ventures Inc). З 2007 року директором «Агенції» є Валентин Цецюрський.

«Агенція» виступає співзасновником ще у кількох бізнес-проектах. Наприклад, їй належить 33% у ТОВ «Місто-Буд-Інвест» з групи Дмитра Фірташа.

Також фірма-переможець проходила із низкою інших компаній по кримінальному провадженню, яке ведуть податківці щодо ПАТ «Криворіжгаз» із групи Фірташа щодо заниження податків. У квітні 2016 р. справу закрили, звільнивши головного бухгалтера «Криворіжгазу» від відповідальності, бо вона вчинила злочин уперше і все відшкодувала.

Раніше «Агенція» співволоділа ТОВ «Укртепло» з Дмитром Разумковим. Нині фірма належить чеській «Енерджі Інвестментс», кінцевим бенефіціаром через яку є «ударівець» Іван Надєїн. Він розвиває низку однойменних фірм, що займаються котельнями на альтернативному паливі по Україні («Укртепло-Київ», «Укртепло-Запоріжжя» тощо).

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Tеги | Енергетика, Нафтогаз