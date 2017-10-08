Рятувальники за 33 мільйони відремонтують і «вдягнуть» у нову ліврею літак АН-26

Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій 2 жовтня уклав угоду з ДП «Завод 410 ЦА» ДК «Укроборонпром» про капітальний ремонт літака АН-26 за 33,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 26 грудня відремонтують і пофарбують випущений у 1978 році транспортний літак АН-26 №6107 бортовий №01, а також замінять датчики анти юзу і кисневі та пожежні балони, переобладнають салон, виготовлять низку чохлів тощо.

Після надання послуг міжремонтний ресурс складе 4 тис льотних годин і 4 тис польотів, а міжремонтний строк служби – дев’ять років. Гарантійний строк становитиме 500 льотних годин або 400 посадок або рік.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки в Україні такі роботи виконує тільки «Завод 410 ЦА».

Нещодавно спецавіазагін через помилку в оголошенні відмінив торги щодо модернізації цього ж літака очікуваною вартістю 29,00 млн грн. А в квітні 2016 року отримав із «Заводу 410 ЦА» модернізований медично-санітарний АН-26 №4709 бортовий №04.

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