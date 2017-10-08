НОВИНИ

08.10.2017

Рятувальники за 33 мільйони відремонтують і «вдягнуть» у нову ліврею літак АН-26

Рідні фірми розіграли ремонт дитсадка в Краматорську за 5 мільйонів

7,6 мільярда минулого тижня

06.10.2017

У Москві розстріляли вірменина, який при Януковичу натендерив в Україні 215 мільйонів, частину яких не можуть знайти

Підозрювані в ухилянні від сплати податків отримають 5 мільйонів на ремонт парку в Кураховому

«Правку Лозового» міняють заднім числом

«Зоря»-«Машпроект» за $2 мільйони купила у голландців німецьку систему для турбіни

Будівельники Гордєєва приховали ціни будівництва Штогріним шляхопроводу в Херсоні за третину мільярда

САП відкрила справу проти нардепа-ляшківця з розслідування «Наших грошей»

Екс-менеджерка Кардакова поділила з «запоріжсталівцями» 86 мільйонів на надкоштовне приладдя для безпеки Запоріжжя

Ахметов недоплатив в бюджет 100 мільйонів через різницю між справжньою і «роттердамською» ціною вугілля

Білоруси і румуни поділили 191 мільйон «Укргазвидобування» на видобуток газу

В зоні АТО «відкат» за проектування будівництва склав половину суми угоди, чиновників затримано (додано)

ГПУ відхрестилась від найдорожчих Toyota Corolla, пославшись на ті, яких нема

РАЕС із другої спроби замовила американському виробнику тренажер енергоблоку за 60 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Рятувальники за 33 мільйони відремонтують і «вдягнуть» у нову ліврею літак АН-26

08 Жовтня 2017

Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій 2 жовтня уклав угоду з ДП «Завод 410 ЦА» ДК «Укроборонпром» про  капітальний ремонт літака АН-26 за 33,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 26 грудня відремонтують і пофарбують випущений у 1978 році транспортний літак АН-26 №6107 бортовий №01, а також замінять датчики анти юзу і кисневі та пожежні балони, переобладнають салон, виготовлять низку чохлів тощо.

Після надання послуг міжремонтний ресурс складе 4 тис льотних годин і 4 тис польотів, а міжремонтний строк служби – дев’ять років. Гарантійний строк становитиме 500 льотних годин або 400 посадок або рік.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки в Україні такі роботи виконує тільки «Завод 410 ЦА».

Нещодавно спецавіазагін через помилку в оголошенні відмінив торги щодо модернізації цього ж літака очікуваною вартістю 29,00 млн грн. А в квітні 2016 року отримав із «Заводу 410 ЦА» модернізований медично-санітарний АН-26 №4709 бортовий №04.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

«Правку Лозового» міняють заднім числом
06 Жовтня 2017

ГПУ відхрестилась від найдорожчих Toyota Corolla, пославшись на ті, яких нема
06 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

08.10.2017

Донецьк Рідні фірми розіграли ремонт дитсадка в Краматорську за 5 мільйонів

06.10.2017

Донецьк Підозрювані в ухилянні від сплати податків отримають 5 мільйонів на ремонт парку в Кураховому

Миколаїв «Зоря»-«Машпроект» за $2 мільйони купила у голландців німецьку систему для турбіни

Херсон Будівельники Гордєєва приховали ціни будівництва Штогріним шляхопроводу в Херсоні за третину мільярда

Запоріжжя Екс-менеджерка Кардакова поділила з «запоріжсталівцями» 86 мільйонів на надкоштовне приладдя для безпеки Запоріжжя

Донецьк В зоні АТО «відкат» за проектування будівництва склав половину суми угоди, чиновників затримано (додано)

Рівне РАЕС із другої спроби замовила американському виробнику тренажер енергоблоку за 60 мільйонів

05.10.2017

Донецьк Донецька ОДА віддала ремонт доріг в Слов’янську за 32 мільйони фірмі, яку підозрювали в неякісних роботах

Ужгород Дорожники Закарпаття відписали туркам 305 мільйонів на таємний ремонт дороги на Львів

Одеса Одеська суддя отримала 7 років за хабар, який вимагала за пом’якшення вироку наркодилерам

Запоріжжя Ільменіт від «ОГХК» для комбінату Фірташа подорожчав у півтора рази проти експорту і весни

Луганськ «Лисичанськвугілля» замовило російські акумулятори фірмі, яка возила товари «Укрзалізниці» в ОРДЛО

04.10.2017

Луганськ Підконтрольна «Опоблоку» мерія Лисичанська без тендеру віддала ще півмільйона фірмі Дунаєва

Вінниця Військові замовляють коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Тернопіль Фірми з карними справами розіграли 62 мільйони на «освячену» Гройсманом «Водну арену Тернопіль»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ