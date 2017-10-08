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Рідні фірми розіграли ремонт дитсадка в Краматорську за 5 мільйонів

08 Жовтня 2017

Краматорський дошкільний дитячий будинок № 3 «Гайок» Донецької облради 27 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Київська девелоперська компанія» капітальний ремонт з термомодернізацією дитсадка за 5,44 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Підрядник зобов’язався виконати робіти по об’єкту протягом жовтня-грудня цього року. Перелік робіт включає облаштування гаражу та сараю (416 тис. грн), заміну вікон, дверей, утеплення стін (1,03 млн грн), заміну покрівлі і утеплення перекриття (1,00 млн грн), улаштування ґанків (168 тис. грн), огородження (693 тис. грн), мощення (1,04 млн грн), озеленення території (64 тис. грн). На гумове покриття, альтанки, арки та інші роботи піде ще 1,02 млн грн.

Згідно з договором, переможець не залучатиме підрядників.

У вигляді прибутку компанія отримає 52 тис грн (0,96% від загальної вартості підряду).

Єдиним конкурентом на торгах було ТОВ «Будреконструкція-1»). Воно як і «Київська девелоперська компанія» подало документи для участі в тендері вночі 5 вересня напередодні аукціону. Фірми загрузили свої пропозиції з різницею в годину.

Протягом усіх етапів аукціону учасники не знизили стартової ціни. Пропозиція «Київської девелоперської компанії» була дешевшою на 0,06%. Економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала лише 0,2%.

«Київська девелоперська компанія» зі статутним капіталом 9,4 тис грн. нині належить киянину Віталію Щасливому. Але ще наприкінці 2016 року фірма була зареєстрована на Віталія Соловського, а раніше власником фірми був його батько – Олександр Соловський.

Останній у 1999 році заснував ТОВ «Будреконструкція-1» (на той момент – ПП «Калейдоскоп»), і періодично очолював фірму, востаннє – у 2012 році. Довгий час компанія належала Валерію Ковгару, потім – Ользі Бадєєвій, а з серпня цього року її власником є Малік Бах. Паралельно з власником змінилась прописка підприємства – з моменту заснування компанія юридично знаходилась у Києві, сьогодні зареєстрована у Львові.

Із серпня 2015 року по сьогодні ТОВ «Київська девелоперська компанія» отримало держпідрядів на загальну суму 35,41 млн грн.

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