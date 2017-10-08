7,6 мільярда минулого тижня

Інтенсифікація видобутку «Укргазвидобування», енергія «Укртрансгазу», міст у Херсоні, болти залізниці від «Максмеду», ільмент Фірташа від Журила, дороги Дніпра, Київщини, Одещини.

З 1 по 7 жовтня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 16,34 тисяч закупівель на загальну суму 7,63 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 12,76 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. Філія «УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 487,36 ТОВ «Агенція інвестиційного менеджменту» Електрична енергія 2. Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації 357,69 ПрАТ «Укратоменергобуд» Будівництво шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна – вул.Залаегерсег у м.Херсоні 3. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 243,84 ТОВ «Максмед інтернешнл» болти клемні з гайкою, болти закладні з гайкою, болти стикові з гайкою, шайба двониткова, шайба одновиткова 4. Служба автомобільних доріг в Одеській області 188,10 ТОВ «Автодор» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення значення Т-16-27 КПП «Серпневе» – Тарутине – Арциз – Татарбунари, км 39+918 – км 57+510 5. ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 182,94 ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Концентрат ільменітовий 6. ПАТ «Укргазвидобування» 179,23 ТОВ «Шлюмберже сервісез Україна» програмне забезпечення Eclipse та Petrel (Шлюмберже): ліцензії на програмне забезпечення Eclipse, а також надання послуг з технічної підтримки; ліцензії на програмне забезпечення Petrel, а також надання послуг з технічної підтримки; навчання по використанню програмного забезпечення Petrel та Eclipse 7. Служба автомобільних доріг у Київській області 124,18 ПП «Автомагістраль» Капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса на ділянці км 38+500 – км 42+000 в межах Київської області (залишки та додаткові роботи) 8. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 123,48 ТОВ «Українсько-Польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» Послуги з поточного ремонту автошляхів 9. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 117,45 ТОВ «Інтеркабель Київ» кабельно-провідникова продукція 10. ПАТ «Укргазвидобування» 95,75 «Tacrom Services S.R.L.» Гідророзрив пласта. Виконання робіт з ГРП на родовищах ПАТ «Укргазвидобування»

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