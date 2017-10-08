7,6 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
08 Жовтня 2017
Інтенсифікація видобутку «Укргазвидобування», енергія «Укртрансгазу», міст у Херсоні, болти залізниці від «Максмеду», ільмент Фірташа від Журила, дороги Дніпра, Київщини, Одещини.
З 1 по 7 жовтня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 16,34 тисяч закупівель на загальну суму 7,63 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 12,76 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Філія «УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»
|487,36
|ТОВ «Агенція інвестиційного менеджменту»
|Електрична енергія
|2. Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації
|357,69
|ПрАТ «Укратоменергобуд»
|Будівництво шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна – вул.Залаегерсег у м.Херсоні
|3. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|243,84
|ТОВ «Максмед інтернешнл»
|болти клемні з гайкою, болти закладні з гайкою, болти стикові з гайкою, шайба двониткова, шайба одновиткова
|4. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|188,10
|ТОВ «Автодор»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення значення Т-16-27 КПП «Серпневе» – Тарутине – Арциз – Татарбунари, км 39+918 – км 57+510
|5. ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»
|182,94
|ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
|Концентрат ільменітовий
|6. ПАТ «Укргазвидобування»
|179,23
|ТОВ «Шлюмберже сервісез Україна»
|програмне забезпечення Eclipse та Petrel (Шлюмберже): ліцензії на програмне забезпечення Eclipse, а також надання послуг з технічної підтримки; ліцензії на програмне забезпечення Petrel, а також надання послуг з технічної підтримки; навчання по використанню програмного забезпечення Petrel та Eclipse
|7. Служба автомобільних доріг у Київській області
|124,18
|ПП «Автомагістраль»
|Капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса на ділянці км 38+500 – км 42+000 в межах Київської області (залишки та додаткові роботи)
|8. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
|123,48
|ТОВ «Українсько-Польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС»
|Послуги з поточного ремонту автошляхів
|9. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|117,45
|ТОВ «Інтеркабель Київ»
|кабельно-провідникова продукція
|10. ПАТ «Укргазвидобування»
|95,75
|«Tacrom Services S.R.L.»
|Гідророзрив пласта. Виконання робіт з ГРП на родовищах ПАТ «Укргазвидобування»
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