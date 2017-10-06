«Зоря»-«Машпроект» за $2 мільйони купила у голландців німецьку систему для турбіни

ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» 22 вересня уклало угоду з «Woodward Nederland B.V.» на постачання локальної системи управління головним газотурбінним агрегатом вартістю $2,29 млн або 60,12 млн грн. за курсом. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Відкриті торги не проводились, відтак жодних деталей придбаної системи не оприлюднено.

Відомо, що поставка має бути здійснена до кінця року на умовах 100% передоплати на умовах FCA в місті Кемпен (Німеччина). Відтак «Зоря»-«Машпроект» буде своїм коштом оплачувати доставку вантажу в Україну. Саме у Кемпені знаходиться завод «Woodward». Однак поставка здійснюватиметься через нідерландську компанію.

Голландська фірма «Woodward Nederland B.V.» є дочірньою компанією «Woodward Inc.» (США). Нагадаємо, у 2016 році «Зоря»-«Машпроект» замовила їй обладнання на $1,02 млн., а в 2015 році – на $1,54 млн.

Підприємство «Зоря» – «Машпроект» підпорядковане «Укроборонопрому», а директором заводу є Костянтин Картошкін. До цього він із 2009 року очолював «Севастопольський морський завод» Петра Порошенка.

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