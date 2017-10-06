В зоні АТО «відкат» за проектування будівництва склав половину суми угоди, чиновників затримано (додано)

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(додано повідомлення власника “Бахмут-проект”)

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою сил АТО викрили на хабарі першого заступника однієї з РДА, яка вимагала від підприємця 410 тис грн.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Підприємець за бюджетні кошти розробив проектну документацію для відновлення соціальної інфраструктури Донбасу, знищеної терористами. За отримання бюджетних коштів посадовець вимагав 50% від вартості робіт готівкою. Під час обшуку в службовому кабінеті посадовця правоохоронці виявили всю суму хабара.

Одночасно затримали чиновника Краматорської міськради, який паралельно вимагав від підприємця також для себе хабар.  Під час отримання від представника бізнесмена 75 тисяч гривень «відкату» його затримало СБУ.

Джерело «Наших грошей» в Краматорську повідомило, що  серед викритих на хабарі чиновників – перший заступних голови Бахмутської райдержадміністрації Олена Головкіна.

Після публікації новини до «Наших грошей» звернувся власник «Бахмут-проект» Роман Ованесов. Він завірив, що ні він, ні його підприємство не має стосунку до історії з затриманням силовиками хабарників в РДА та Краматорській міськраді, як про це повідомляло джерело “Наших грошей”. За його словами, фірма отримала замовлення на роботи з проектування «Прозорий соціальний офіс» по вул. Перемоги, 53 в Бахмуті вартістю 809 тис грн. поза конкуретною процедурою через те, що декілька разів безкоштовно робила проектні роботи для міської влади Бахмута. Зараз проект по соціальному офісу знаходиться на експертизі.

За даними «Є-дата», 17 липня УПСЗН Бахмутської міськради перерахувало фірмі 417 тис грн., тобто майже половину від суми угоди. Інші коштів рамках цих робіт від міськради на рахунки «Бахмут-проект» не надходили.

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