У Москві розстріляли вірменина, який при Януковичу натендерив в Україні 215 мільйонів, частину яких не можуть знайти

У центрі Москви 5 жовтня кілер розстріляв бізнесмена Арсена Папазяна, поранений у важкому стані відправили у шпиталь, повідомляють російські видання.

У Росії Папазян є головою Комітету з національної політики Громадської палати Воронезької області і головою вірменської культурно-християнської громадської організації «Ані».

В Україні Арсен Папазян кілька років тому був відомий як власник одеської прописки та фірми ТОВ «АСП-трансбуд», яка за часів правління Віктора Януковича у 2010-2013 роках виграла два десятки будівельних тендери на загальну суму 214,55 млн грн. (перелік у таблиці нижче).

Більшість підрядів були отримані у Харкові від мерії Геннадія Кернеса. Але одні з найбільших були отримані у Києві – по реконструкції Олександрівської лікарні (46,30 млн грн.) та парку «Оболонь» в урочищі «Наталка» (44,98 млн грн.).

Після Майдану столична мерія провела аудит комунального підприємства «Інженерний центр», яке віддало підряд фірмі Папазяна на Олександрівську лікарню. І з’ясувалось, що вартість та обсяги виконаних робіт були завищені на суму 8,96 млн грн. Той підряд фірма отримала без відкритих торгів, що було аргументовано нагальною необхідністю – Олександрівська лікарня потрапила до переліку об’єктів охорони здоров’я, які мали підготувати під «Євро-2012».

Згодом фірма «АСП-трансбуд» була перереєстрована на киянина Артура Арутюняна і самотужки більше не вигравала державні тендери.

Однак у травні 2013 року фірма стала субпідрядником по реконструкції Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського по вул. Амосова, 5. Держава обрала генпідрядником на той проект ТОВ «Укрпрофмед», яке найняло «АСП-трансбуд» на виконання робіт на 6,50 млн грн. і здійснила їй передоплату 6,00 млн грн. Однак субпідрядник виконав роботи лише на 0,59 млн грн. а решту авансу у розмірі 5,40 млн грн. ($670 тис за тим курсом) – не повернув. У 2016 році «Укрпрофмед» через почав вимагати від «АСП-трансбуду» повернення цих грошей, а у 2017 році суд задовольнив вимогу.

Замовник Об’єкт Підрядник/вартість підряду, грн./ дата підряду Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт просп.Московського (на дільниці від пров.Вірменського до вул.Доброхотова) ТОВ «АСП – трансбуд»/ 61949431.13 грн./ 12.12.11 Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) реконструкція приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, благоустрій території та протизсувні роботи на вул.Шовковичній, 39/1, у тому числі: (роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації (стадія Р); будівельно-монтажні роботи) ТОВ «АСП-трансбуд»/ 46298964.76 грн./ 02.09.11 Оболонська районна в місті Києві держадміністрація реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м.Києва ТОВ «АСП-трансбуд»/ 44979882 грн./ 09.07.13 Служба автомобільних доріг у Харківській області Держагентства автомобільних доріг України капітальний ремонт пр.Курчатова, м.Харків ТОВ «АСП-Трансбуд»/ 18599752.46 грн./ 08.11.11 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт вул.Цілиноградської ТОВ «АСП – трансбуд»/ 5908086 грн./ 20.04.12 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт вул.Руставелі ТОВ «АСП – трансбуд»/ 5642318.95 грн./ 16.06.11 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт просп.Гагаріна (від майдану Руднєва до вул.Вернадського) ТОВ «АСП – трансбуд»/ 4932367.2 грн./ 20.04.12 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт вул.Плеханівської (від вул.Кірова до просп.Гагаріна) ТОВ «АСП – трансбуд»/ 4479568.54 грн./ 16.06.11 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт вул.Військової в м.Харкові ТОВ «АСП – трансбуд»/ 4163952.22 грн./ 17.05.11 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт вул.Лялі Убийвовк ТОВ «АСП – трансбуд»/ 3239164.8 грн./ 20.04.12 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт пров.Руставелі ТОВ «АСП – Трансбуд»/ 2709181.08 грн./ 24.06.11 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт вул.Ганни (від вул.Плеханівської до просп.Гагаріна) ТОВ «АСП – трансбуд»/ 2585235.89 грн./ 03.06.11 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт вул.Малом’ясницької ТОВ «АСП – трансбуд»/ 2232169.25 грн./ 03.06.11 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт вул.Ганни ТОВ «АСП – Трансбуд»/ 1910468.34 грн./ 15.12.10 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт пров.Аптекарського ТОВ «АСП – Трансбуд»/ 1691509.04 грн./ 15.12.10 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт пров.Нікітінського ТОВ «АСП – Трансбуд»/ 1650942.25 грн./ 15.12.10 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради капітальний ремонт вул.Нікітіна ТОВ «АСП – трансбуд»/ 1574227.97 грн./ 24.06.11

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