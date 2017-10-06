САП відкрила справу проти нардепа-ляшківця з розслідування «Наших грошей»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала провадження за фактом декларування недостовірної інформації народним депутатом від Радикальної партії – Сергієм Скуратовським.

Про це у відповідь на звернення юристів bihus.info повідомили у Генеральній прокуратурі України. Справу відкрито за статтею 366-1 ККУ – «Декларування недостовірної інформації».

Нагадаємо, соратник Ляшка Сергій Скуратовський неодноразово ставав фігурантом розслідувань програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Влітку 2017 року журналісти програми виявили, що народний депутат Сергій Скуратовський три роки поспіль забував декларувати будівельний бізнес дружини. Більше того, після питання журналістів про фірму Людмили Скуратовської – ім’я дружини депутата зникло з реєстру Мін’юсту.

Також вдалося з’ясувати, що нардеп прописав у родинній квартирі своїх помічників – формальних власників яхт-клуба та мисливських угідь.

Ще раніше журналістка Надія Бурдєй з’ясувала, що родина нардепа Скуратовського донедавна володіла англійськими яхтами, загальною вартістю близько 10 млн грн. І хоча сам депутат заявляв, що ці яхти були «давно продані», нині на його помічників записаний цілий яхт-клуб і яхта, назва якої співзвучна з ім’ям доньки Скуратовського.

Про це йдеться у розслідуванні «Тиха гавань» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

За фактами, які викрили журналісти програми, юристи проекту «Тисни!» звернулись до правоохоронців. Досудове розслідування доручено детективам Національного антикорупційного бюро.

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