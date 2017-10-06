РАЕС із другої спроби замовила американському виробнику тренажер енергоблоку за 60 мільйонів

ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 28 серпня за результатами тендеру замовив компанії «Western Services Corporation» (США) заміну інформаційно-обчислювальної платформи та математичної моделі повномасштабного тренажера ПМТ-1000 за $2,33 млн, або 59,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 листопада 2018 року поставлять обладнання інформаційно-обчислювальної платформи та математичної моделі повномасштабного тренажера ПМТ-1000, який є аналогом блочного щита керування енергоблоку з реактором ВВЕР-1000. Виробником системи моделювання «3keymaster» є сама американська «Western Services Corporation». Гарантійний строк зберігання становить півтора роки, експлуатації – рік.

Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 65,13 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Укратом Сервіс» і «GSE Performance Solutions, Inc.» (США), перша з яких безуспішно оскаржувала в АМКУ допущення другої до торгів.

Американська фірма «Western Services Corporation», заснована у 1995 р., спеціалізується на створенні тренажерів енергетичних об’єктів і супутніх послугах. У 2015 році вона встановила на некомерційній основі піврічну пробну версію софту «3k MASTER» для математичного моделювання технологічних процесів АЕС у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ).

Нинішню закупівлю провели з другої спроби, оскільки перший тендер було відмінено після аукціону через скорочення видатків. Тоді теперішній переможець «Western Services Corporation» із ціною 44,00 млн грн. програв компанії «NP Trade GmbH» (Німеччина) із ціною 43,45 млн грн. Але зрештою німецьку фірму теж відхилили, бо її субпідрядник «Corys» (Франція) відмовився від участі у пропозиції у зв’язку зі значним пониженням ціни під час торгів.

Найменування товару Технічні характеристики Кількість складових, шт. або к-т Ціна, $ за шт. без ПДВ Головний моделюючий комп’ютер Сервер Dell PowerEdge 930 1 1 631 729,40 Консоль для 19” стойки Tripp Lite B020-008-17 KVM Console Rus Kit 17’’ TFT монитор; Клавиатура KVMA переключатель Манипулятор Touchpad Монтаж в стойку размер 1U 1 Шкаф напольный 42U в сборе Tripp Lite SR42UB Шкаф серверный напольный 42U, 19”, 600х1000, разборный, перф. перед и зад 1 Прикладное программное обеспечение математической модели Математическая модель энергоблока-прототипа РАЭС-3 (с учетом модуля тяжелых аварий, соответствует требованиям раздела 4.1 052-53-ТВ НТЦ). 1 Блок силовых розеток Rack Mount Power Strip* 5 Робочі місця налагоджувального комплексу Рабочая станция Dell Precision T5810 7 303 035,45 Монитор Dell UltraSharp U2412M 14 Прикладное программное обеспечение поддержки моделирования ПО «3KEYMASTER» для разработки математических моделей энергоблока для ПМТ на CD диске с пакетом лицензионных соглашений и описанием. 1 Цветной лазерный принтер А3 Color LaserJet Enterprise M750dn Максимальный размер бумаги А3 Разрешение 600 x 600 Скорость печати: – 30 стр./мин (А4) – 15 стр./мин (А3) Объём печати стр./месяц – до 120000 HDD 8 ГБ USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 слот EIO Картриджи: HP650A– 2 комплекта 1 Сканер А4 HP ScanJet N6350 Полноцветный сетевой дуплексный документ-сканер формата А4 с автоматической подачей. 1 Блок силовых розеток Rack Mount Power Strip 7 Термовоздушная паяльная станция Lukey 853A (или AQYUE 853D) 1 Набор электромонтажного инструмента Fluke 115 4 Станция сбора данных 20-ти канальнальная станция сбора данных Yokogawa DX 2020 1 Станция сбора данных 20-ти канальнальная станция сбора данных Yokogawa DX 1012 2 Система внутрішньо реакторного контролю Рабочее место оператора-технолога: Рабочая станция Dell Precision, Монитор Dell UltraSharp U2412M 2 172 497,11 Рабочее место инструктора: Рабочая станция Dell Precision T5810, Монитор Dell UltraSharp U2412M 1 Сервер прикладных задач: Рабочая станция Dell Precision T5810, Монитор Dell UltraSharp U2412M 1 Прикладное программное обеспечение СВРК Имитатор программного обеспечения СВРК «Круиз» 1 Блок силовых розеток Rack Mount Power Strip 4 Система реєстрації тренажерних занять Монитор видеонаблюдения 55” LG 55SL5B-B Крепление на стену. Силовые и интерфейсные кабели 2 55 945,01 Монитор видеонаблюдения 32” LG 32SL5B-B Крепление на стену. Силовые и интерфейсные кабели. 1 Монитор видеонаблюдения 24” Dell UltraSharp U2412M (см. приложение A5). Крепление на стену. Силовые и интерфейсные кабели. 2 Файловый сервер регистрации тренажерных занятий СРТЗ 1 Высокоскоростная купольная камера сетевая камера D-Link SECURICAM DCS-6113V Сетевые протоколы: IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP- клиент (D-Link), DNS-клиент, DDNS-клиент (D-Link), SMTP-клиент, FTP-клиент, HTTP/HTTPS, Samba-клиент, PPPoE, проброс портов UPnP, RTP/RTSP/RTCP 7 Фотокамера цифровая Камера – Canon EOS Rebel T6 Объектив – Canon EF 16-35 f/2,8L II USM Вспышка – Canon Speedlight 430 EX II 1 Видеорегистратор цифровой D-Link DNR-326/А2 Профессиональный сетевой видеорегистратор (NVR) с двумя жесткими дисками 1 Пульт управления поворота камерами Hikvision DS-1004KI DVR и PTZ. Поддержка управления камерами D-Link. Интерфейс поворота/наклона: RS-485, 2 порта. 3-D джойстик; интерфейс: RS-485 1 Усилитель Bosch PLE-1MA060-EU Plena Mixer Amplifier. Мощность 60 Вт. Силовые и интерфейсные кабели. 1 Микшерский пульт SAMSON MDR1688 16 –канальный микшер c DSP. Силовые и интерфейсные кабели 1 Радиомикрофон петличный Sennheiser EW122G3-B. Комплект аккумуляторных батарей с зарядными устройствами 8 Микрофон конденсаторный подвесной, комплект Sennheiser EW135G3-A В комплекте система крепления 5 Колонки акустические Pyle PDWR62BTBK. Пассивные 40 Вт, с креплением на стену или потолок. 4 Шкаф напольный 24U в сборе Tripp Lite SR24UB Габариты 600x600x1200мм 1 Блок силовых розеток Rack Mount Power Strip 4 Кабель, интерфейсные разъемы 1 Цифровая автоматическая телефонная станция (АТС) АТС – Altigen Max 2000 Телефонные аппараты Cisco IP Phone 7841 – 12 шт. Регистратор розмов на базі ПК; 1 Інженерний аналізатор Моделирующий компьютер (сервер) Dell PowerEdge R930 4 55 945,01 Сервер прикладных задач: Рабочая станция Dell Precision T5810, Монитор Dell UltraSharp U2412M 1 Сервер архивирования и протоколирования: Рабочая станция Dell Precision T5810, Монитор Dell UltraSharp U2412M (см. приложение A5) 1 Рабоче место оператора технолога: Рабочая станция Dell Precision T5810, Три монітора Dell UltraSharp U2412M 2 Сервер прикладных задач: Рабочая станция Dell Precision T5810, Монитор Dell UltraSharp U2412M 1 Рабоче место оператора технолога: Рабочая станция Dell Precision T5810, Монитор Dell UltraSharp U2412M 1 Рабоче место инструктора: Рабочая станция Dell Precision T5810, Монитор Dell UltraSharp U2412M 2 Цветной лазерный принтер А3 Color LaserJet Enterprise M750dn Максимальный размер бумаги А3 Разрешение 600 x 600 Скорость печати: – 30 стр./мин (А4) – 15 стр./мин (А3) Объём печати стр./месяц – до 120000 HDD 8 ГБ USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 слот EIO Картриджи: HP650 – 2 комплекта 1 Шкаф напольный 42U в сборе Tripp Lite SR42UB Габариты 600x1000x2000мм; 2 двери с сетчатой перфорацией DPS/AC; 1 Комп’ютер резервний моделюючий Сервер Dell PowerEdge 930 1 34 965,63 Консоль для 19” стойки Tripp Lite B020-008-17 KVM Console Rus Kit 17’’ TFT монитор; Клавиатура KVMA переключатель Манипулятор Touchpad Монтаж в стойку размер 1U 1 Шкаф напольный 42U в сборе Tripp Lite SR42UB Шкаф серверный напольный 42U, 19”, 600х1000, разборный, перф. перед и зад 1 Блок силовых розеток Rack Mount Power Strip 5 Система з’єднання з DIGI-3 Устройство соединения ГМК с системой ввода-вывода DIGI-3 Сетевая технология взамен мастер-контроллера: специализированный конвертор сигналов Ethernet в интерфейс HSD. Устройство поставляется с программным обеспечением. 1 34 965,63 Устройство соединения РМК с системой ввода-вывода DIGI-3 Сетевая технология взамен мастер-контроллера: специализированный конвертор сигналов Ethernet в интерфейс HSD. Устройство поставляется с программным обеспечением. 1 Місце інструктора робоче Системный блок Dell Precision T5810 5 23 310,42 Звуковая карта Creative Labs Sound Blaster Динамический диапазон: ЦАП – 104 дБ, АЦП – 100.4 дБ; THD: менее чем 0.002% 2 Монитор Dell UltraSharp U2412M 10 Цветной лазерный принтер А3 Color LaserJet Enterprise M750dn Максимальный размер бумаги А3 Разрешение 600 x 600 Скорость печати: – 30 стр./мин (А4) – 15 стр./мин (А3) Объём печати стр./месяц – до 120000 HDD 8 ГБ USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 слот EIO Картриджи: HP650A– 2 комплекта 1 Блок силовых розеток Rack Mount Power Strip 5 Сервер архівування і протоколювання Сервер Dell PowerEdge R430 Rack Server 1 9 324,17 Консоль для 19” стойки Tripp Lite B020-008-17 KVM Console Rus Kit 17’’ TFT монитор; Клавиатура KVMA переключатель Манипулятор Touchpad Монтаж в стойку размер 1U 1 Блок силовых розеток Rack Mount Power Strip 1 Термінал технічних засобів для проведення теоретичної підготовки Проектор Epson PowerLite 535W (+ запасная лампа Epson ELPLP87) Технология: LCD: 3 х 0.59″ P-Si TFT Яркость: 3400 ANSI lm Разрешение: WXGA (1280х800) Контрастность: 16000:1 Вес: 3,7 кг 1 5 594,50 Крепление к потолку Epson ELPMBPJF 1 Кабель VGA Cable Matters 108001-50 VGA длина 10 м. разъемы папа-папа 1 Персональный компьютер Dell Precision T5810 (см. приложение A3) + ПО «Microsoft Office 2016 Professional RUS» 1 Монитор 20” Dell UltraSharp U2412M (см. приложение A5) 1 Видеокарта Nvidia K420 1 Акустические колонки Genius 2.0 SP-HF 2020 Wood Акустическая система формата 2.0; Мощность сателитов: 2x25Вт; сателиты – дерево; Воспроизводимая частота 35 Гц – 20 кГц; Соотношение сигнал/шум 75 дБ; Фазоинвертор; сателиты – 8Ом; сателиты – 2x(2×4”+1”); магнитное экранирование; беспроводный; регулятор громкости; регулятор тембра. 1 Проекционный экран Da-Lite, 89754EW Размер – 69″ x 92″ Видимая область по диагонали – 120″ Поверхность – белая матовая 1 Блок силовых розеток Rack Mount Power Strip 1 Мережевий термінал Коммутатор Netgear ProSafe JGS524 (сетевые стандарты IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбит/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбит/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбит/с); Количество портов RJ-45 24 шт. 4 3 729,67 Комплект пассивной части сети: Abergetty CB141-5EFS-STRY-GY. Кабель экранированный витая пара – 1000 м (4×250); Abergetty CN150-45-11+CN160-GY Коннектор типа RJ-45 защищенный+ чехол – 500 шт (5х100); 1 Усього: 2 331 042,00

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